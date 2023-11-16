«Авторское кино жаждет быть увиденным»: Ирина Гурницкая — о фестивале «Мировой» и диалоге культур

В 2024 году открывается новый международный кинофестиваль «Мировой». Генеральный продюсер биеннале Ирина Гурницкая в беседе с RT рассказала, как возникла идея мероприятия, какие страны примут в нём участие и почему местом проведения выбраны Объединённые Арабские Эмираты. Также эксперт порассуждала о будущем российского кинематографа.

— С чего начинался путь кинофестиваля «Мировой»? Имеет ли он отношение к одноимённому петербургскому кинофестивалю?

— Да, всё зарождалось в Санкт-Петербурге. Увидев, какая энергетика царила на нашем чемпионате мира в 2018 году, я поняла, что нужно сделать такой же мировой кинофестиваль. Потом пришла пандемия. Было грустно, потому что в подготовку вложили очень много сил, финансов, но мы смогли переориентироваться и решили перенести его в другую страну. Сложности на этом не закончились, но мы поняли, что такая международная площадка интересна не только России, но и другим странам, там можно собрать всех людей, любящих кино, из разных уголков мира. Это парад искусств вне политики. Искусство не должно страдать, его нельзя лишить права на свою судьбу, оно должно расширяться.

— Почему местом проведения кинофестиваля выбрали ОАЭ?

— Арабские Эмираты географически расположены в удачном месте. К тому же это дружественная России страна. ОАЭ очень открыты к различным наукам, а в сфере спорта, культуры, инноваций они сейчас впереди планеты всей. К тому же в регионе достаточно развит российский бизнес, активно строится различная инфраструктура.

— Какова география стран-участниц?

— Мы планируем отправить приглашения кинематографистам в 123 страны. Естественно, не все из них попадут в программу, но в фокусе Ближний Восток, Индия, Южная Корея, Китай, страны Центральной Азии (Таджикистан, Узбекистан), все страны БРИКС, куда с 1 января 2024 года будут входить и Объединённые Арабские Эмираты.

Зимой 2024-го мы едем на кинорынок Берлинале, затем в Канны, посмотрим, что интересного можем привезти на «Мировой». Естественно, хочется показать интересные премьерные показы, но мы рассматриваем и картины, которые уже вышли в прокат. В этом плане много прекрасных фильмов в индийском, российском, китайском кино. Корейское кино сейчас на должном уровне, индийское, таджикское, узбекское. Главное — представить интересные фильмы и сделать достойное событийное мероприятие.

— Из каких секций состоит кинофестиваль? По каким критериям отбираются фильмы?

— Помимо показов, у нас будут спецмероприятия. В смотр войдут и ретропоказы, и документальное, и экспериментальное, и анимационное кино, и полнометражные фильмы.

Мы ожидаем более 2 тыс. заявок. Авторское кино жаждет быть увиденным, тем более комедийное. Этот жанр и будет основополагающим критерием. Мы все должны улыбаться, смеяться, радоваться. Помните, как говорил барон Мюнхгаузен, герой, которого превосходно воплотил на киноэкране Олег Янковский: «Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!»? Я думаю, смех не только продлевает жизнь, но и объединяет наши сердца.

— Заявлено, что в работе кинофестиваля примут участие известные мировые кинематографисты. Назовите, пожалуйста, конкретные имена.

— Мы обязательно пригласим Милоша Биковича, Джонни Деппа, Стивена Сигала, Наталию Орейро. Хотела бы пригласить Джеймса Кэмерона. Моя мечта — пообщаться с великим мастером. Естественно, будет много наших режиссёров. Отдельный список обязательно откроем позже, когда будет конкретное подтверждение от всех. Но планы стоят большие. Председателем жюри хотим пригласить Алика Сахарова. Это американский постановщик с узбекскими корнями, режиссёр достойный, эксперт. Мне довелось встретиться с ним в Москве, когда он давал мастер-класс в свой 60-й день рождения. Тогда он снимал в Венгрии «Ведьмака». В его фильмографию входят «Игра престолов», «Карточный домик», «Сопрано», «Чёрные паруса». Очень серьёзная личность, стал режиссёром и оператором мирового масштаба.

С режиссёром Аликом Сахаровым

© Фото из личного архива

— Лауреатам кинофестиваля вручат статуэтки, посвящённые Сергею Эйзенштейну. Что символизирует эта награда?

— Да, награда посвящена Сергею Эйзенштейну как одному из пионеров отечественного авторского кино. До пандемии мы намеревались поставить ему памятник в Москве, выбрали землю, задействовали Мосархитектуру, но COVID-19 помешал. Мы обязательно вернёмся к этому проекту чуть позже.

Премия учреждена как признание мастера во всём мире. Она будет выдаваться за лучшую актёрскую, режиссёрскую, операторскую работу, за лучший сценарий. Возможно, введём номинацию «За лучшую идею» и, разумеется, приз зрительских симпатий.

— Сколько времени обычно занимает подготовка к международному фестивалю и какими навыками и качествами должен обладать генеральный продюсер, чтобы мероприятие удалось?

— Сейчас невозможно однозначно ответить на этот вопрос. Подготовка может занять два года — исходя из того, где ты находишься. Сейчас время диктует всё. Оргкомитет работает круглосуточно в течение года, заявки начинают поступать из разных стран с разными часовыми поясами сразу после размещения информации о кинофестивале в СМИ и на профессиональных платформах. Что касается навыков, продюсеру важно иметь желание заниматься своим делом, он должен уметь чувствовать время, обладать продюсерским чутьём, понимать, когда стоит подождать, а когда, наоборот, ускориться, собрать мощную команду, поскольку кадры решают всё. Обладать талантом продвижения, не быть подвластным страху и безоговорочно верить в свой продукт. Тогда всё получится с Божьей помощью. И конечно, продюсеру необходимо не бояться проигрывать. Если проиграл, не разочаровываться, а усвоить урок. Не думать о том, что думают другие, доверять себе, верить в то, что должен показать миру. Чтобы войти в историю, необходимо мыслить масштабно. Особенно в творчестве, ведь кино — мистическое искусство, восьмое чудо света.

— Какие были самые неожиданные трудности в вашей работе?

— Трудности были самые разные, почти на всех проектах. Продюсер без потерь — не продюсер. Он как теряет, так и находит. Это такая венчурная профессия, как и венчурное финансирование в кино. Голливуд — полностью инвестиционный проект, где доминируют частные капиталы. Россия — единственная страна в мире, где кино финансируется за счёт государства. У нас поддерживают кинематограф всецело, несмотря ни на какие ситуации в стране и в мире.

Национальный мультикультурный фестиваль в Канберре (Австралия)

© Фото из личного архива

— Вы более 20 лет занимаетесь продвижением российской культуры в зарубежных странах. Как начинался ваш творческий путь?

— Мой творческий путь начался в 2008 году. Тогда наше АНО «Агентство по международным проектам в области культуры, образования и спорта» участвовало в различных московских грантах. Совместно с департаментом семейной и молодёжной политики города Москвы я организовала Международные фестивали творчества для детей и родителей «Мы — это мир» в Греции, Сербии, на Кипре и «Звёзды материков» в США и Австралии. Задача состояла в том, чтобы приобщить зарубежную аудиторию к русской культуре во всех её проявлениях — в области живописи, графики, прикладного искусства, музыки, балета. Мною двигала идея популяризации народной дипломатии (Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова появился уже позднее). Наше агентство поддержали в Министерстве иностранных дел РФ и в комитете Государственной думы по международным делам. Это действительно положило начало развитию народной дипломатии, которая показала себя на деле. Через культурные и образовательные проекты мы продемонстрировали, как живут наши творческие люди и семьи.

Кроме того, я организовала международные форумы русского языка и литературы, посвящённые 150-летию Антона Павловича Чехова и 300-летию Михаила Васильевича Ломоносова. В России мы создали проект «Золотое кольцо России». К нам приезжал один из солистов театра «Ла Скала» Федерико Лепре, который пел у нас на городских открытых площадках, общался со зрителями взрослого поколения — детьми ВОВ — в Иванове, Ярославле, Переславле-Залесском о великом подвиге и победе наших солдат.

— Как на Западе менялось отношение к нашей стране за время вашей работы? И каковы, на ваш взгляд, перспективы развития отношений России и западных стран?

— В Европе, Америке и Австралии прекрасные и отзывчивые люди. Сколько раз бывало, что они приходили на помощь в решении каких-то бытовых вопросов — найти инструменты, показать улицу. И всегда аплодировали нашим коллективам, пели песни на русском языке, старались правильно произносить текст.

Мы, как организаторы фестивалей, совершенно не затрагиваем политическую сферу, это отдельные задачи нашего государства, отдельная зона, в которую могут входить только сведущие люди, разбирающиеся в данном вопросе. А на уровне взаимодействия с людьми из разных стран отношения всегда были достаточно тёплыми и радушными. На Западе все знают матрёшку, «Катюшу», наш классический балет, хоккей. Это не зависящее (от политики. — RT) мнение, которое должно существовать всегда.

— Какими ещё проектами вы занимаетесь, помимо фестиваля?

— Я веду (как продюсер. — RT) артистов, которые часто посещают Донецк, Луганск и другие территории. Кроме того, я сейчас работаю над фильмом — это большая эксклюзивная история для Russia Today. Его рабочее название — «Мать» (не по Горькому). Сценарий написала Наталья Савицкая. Фильм про русскую, украинскую и белорусскую матерей, про тихий фронт сильных женщин времён Великой Отечественной войны. Сюжет основан на реальных событиях, за основу взяты архивные записи, чуть дополненные художественном вымыслом. В скором времени мы подадим заявку в Минкультуры РФ на предоставление субсидии на производство.

Второй полный метр, над которым я работаю, — «Дмитрий Донской. Куликовская битва». Мы задействовали РПЦ, поскольку в фильме будет рассказано о пяти святых. Нас консультирует заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Игорь Мещан. А также взаимодействуем с музеем-заповедником «Куликово поле» в лице руководителя Владимира Петровича Гриценко.

Поскольку мне очень близко историческое кино, есть и фэнтези-проект. Действие происходит в наши дни, но герои фильма побывают в разных эпохах. В целом я хотела бы заниматься больше историческими фильмами. Я могу донести с помощью великих режиссёров, актёров, сценаристов, встречающихся на моём пути, то, что нужно сейчас миру. Это большая гордость, что я взаимодействую и делаю проекты с самыми настоящими профессионалами, с командой людей, которые не просто хотят зарабатывать, но ещё и одержимы идеей.

© Фотограф Анастасия Макичян

— Уход крупных голливудских студий сильно ударил по кинотеатрам, но в то же время дал большой толчок для развития отечественного кино. Какую российскую новинку вы смотрели в последний раз?

— Согласна полностью. Я придерживаюсь мнения, что нет худа без добра. Студии ушли, но это навязанное им решение государства, которое они представляют. Для нас же открылся путь. В России периодически происходят переломные моменты. Исторически так сложилось, что она всё время живёт в этих переменах. Россия — это центральная часть мира, большое, значимое государство, где на первом месте всегда иррациональное мышление народа. Мы такие люди, которые всегда и достаточно быстро адаптируются к новому.

Сейчас расширился фронт интересного отечественного, мирового кино. У нашего кинематографа есть все основания для расцвета и возрождения. Мы вспомним, что создавали, и сделаем это ещё глобальнее, ведь нам даже конкурировать особо ни с кем не нужно. Я верю, что в России среди молодого поколения режиссёров есть и те уникумы, которых, как говорят в народе, Бог в лоб поцеловал. Просто их надо открыть и дать им дорогу в творческий путь. Для этого и существует такая площадка, как кинофестиваль.

— Какие фильмы и жанры вы лично предпочитаете смотреть?

— Любимых режиссёров у меня много. Первый, конечно, это Андрей Тарковский. Он, как Пушкин, — наше всё. Из современного авторского кино мне очень нравится «Огород» Ларисы Садиловой, «Молоко» Карена Оганесяна и многие другие. Сериал «Отчий берег» Милены Фадеевой — она глобальный и незаурядный режиссёр со своим стилем, умеет раскрыть в актёрском составе главное — эмоцию — и держать паузу в традициях старой школы. Я не сторонник клипового кино: безусловно, экшен должен присутствовать, но я ратую за эпоху возрождения нашего классического кинематографа. Такие люди, как Шукшин, Параджанов, Гайдай, Рязанов, обладали собственным почерком, они не похожи друг на друга. Вот к такому кино я стремлюсь в наше время. Вспомните «Судьбу человека»: когда герой произносит одно слово: «Папка!», перед нами проносится весь мир. К такому кино мы будем возвращаться — естественно, с использованием новых технологий, без них никак, но нарушать зерно советского кино мы не будем. Одно из главных — крепкий сценарий!

Из последних картин, что я смотрела, меня впечатлили фильмы «Чужая» и «Повелитель ветра», посвящённый путешественнику Фёдору Конюхову, с прекрасным актёром Фёдором Бондарчуком. В целом я отсматриваю 12—15 фильмов в неделю.