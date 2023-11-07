Стихи об Октябре: тест RT к годовщине революции 1917 года

Тест RT к годовщине революции 1917 года

7 ноября в России долгое время было праздничным днём — страна отмечала годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день (25 октября по старому стилю) в 1917 году большевики пришли к власти. Октябрьским событиям посвящено множество поэтических произведений. Сможете ли вы угадать автора по цитате? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости