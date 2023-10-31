Подростковый бунт и борьба с отцом-убийцей: в кино выходят «Дочь болотного царя», «Человек ниоткуда» и «Пять процентов»

В четверг, 2 ноября, в российский кинопрокат выходят лента — призёр конкурса «Русские премьеры» Московского международного кинофестиваля «Край надломленной луны» о проблемах внутри семьи и авантюрная комедия Дмитрия Светозарова «Пять процентов» с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым. Кроме того, на широкие экраны выходит комедия «Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя», в которой Владимир Сычёв вернётся к роли крёстного отца, и фантастическая лента Рената Давлетьярова «Человек ниоткуда» о случайном путешествии во времени советского космонавта. Также в кинотеатрах покажут детективный триллер «Дочь болотного царя» с Дейзи Ридли в роли дочери серийного убийцы.

«Человек ниоткуда»

Главный герой новой фантастической ленты Рената Давлетьярова («Катала», «Лётчик») — советский космонавт Ким Кириллов, который в результате катастрофы попадает из 1960 года в современную Москву и почти полностью теряет память.

«Однажды я предложил написать комедию, как человек попадает в будущее, сталкивается с современной цивилизацией и попадает в нелепые ситуации. Оказалось, что сюжет совсем не смешной. Получилась очень запутанная история, которая сохраняет интригу для зрителя до конца, только пройдя через все приключения вместе с главным героем», — цитирует постановщика «Татар-информ».

Роли в картине исполнили Варвара Комарова, Александр Метёлкин, Иван Злобин, Пётр Журавлёв, Варвара Комарова, Валерия Бельцевич, Ирина Медведева и другие.

Все виды космоса и Земли настоящие, они выкуплены у NASA. Бюджет ленты составил порядка 100 млн рублей.

«Край надломленной луны»

По словам режиссёра Светланы Самошиной, для которой данная лента стала первой полнометражной работой в карьере, «Край надломленной луны» — это «фильм о том, что отношения между родителями и детьми требуют постоянной серьёзной работы, а не просто основаны на безусловной любви».

Над сценарием картины работала Наталия Мещанинова («Снегирь», «Аритмия»). Лента представляет собой семейную драму, в которой найти правых и виноватых довольно непросто: 14-летняя Соня (Маша Лобанова) узнаёт, что мать (Виктория Толстоганова) врала ей о смерти отца. Подросток сбегает из дома, а искать её предстоит старшей сестре Саше (Анна Шепелева). В результате три героини встречаются на старой даче, где сталкиваются с необходимостью проговорить все обиды и найти выход из сложившейся ситуации.

Съёмки ленты стартовали в 2021 году. Основной локацией стал домик, расположенный неподалёку от Финского залива. В 2023 году лента удостоилась приза в конкурсе «Русские премьеры» Московского международного кинофестиваля.

Подробнее о фильме «Край надломленной луны» — в материале RT.

«Пять процентов»

Центральные роли в авантюрной комедии Дмитрия Светозарова «Пять процентов» («Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Преступление и наказание») исполнили Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков. В центре сюжета — стареющий скульптор-монументалист Николай Феропонтов, чей успех остался в прошлом. Однажды к нему в гости приходит искусствовед Мясоедов (Дмитрий Лысенков) и случайно обнаруживает в подсобке несколько картин, стоимость которых оказывается заоблачной. Феропонтов приписывает авторство себе и запускает цепочку событий, из-за которой может остаться почти без денег — ведь на свои доли претендуют и ушлый эксперт, и давняя знакомая, и старый товарищ.

По словам режиссёра, «Пять процентов» — это не обычная комедия, а фильм, в который заложено «несколько слоёв смысла».

«Пять процентов» — это эксцентрическая комедия, и это, безусловно, так, но я стараюсь, стремлюсь всегда снимать фильм по принципу слоёного пирога, закладывая в него несколько слоёв смысла. Одним из обертонов этой комедии будет обертон грусти, может, не трагизма, но грусти… Это история трагикомическая. Когда наши герои сталкиваются с представителями века наступившего — века, в котором компьютерное мошенничество достигло поистине вселенских масштабов и приобрело самые изощрённые формы, века «фейковых новостей» и дутых авторитетов», — цитирует Светозарова «Вокруг ТВ».

Картину снимали в Санкт-Петербурге и Тель-Авиве.

«Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя»

«Крёстный отец» Леонид Бойцов в исполнении Владимира Сычёва возвращается в продолжении ленты «Добро пожаловать в семью» Владимира Зинкевича. Одиозный мафиози внезапно для самого себя втягивается в ресторанный бизнес, доставшийся ему по стечению обстоятельств, но открытие собственного заведения меняет как самого персонажа, так и его окружение. Вдобавок текущим проблемам всплывают ещё и криминальные — в лице самой настоящей итальянской мафии.

Роли в картине также исполнили Вячеслав Морозов, Торнике Квитатиани, Дмитрий Красилов, известный как Пухляш из клипа Little Big, Марина Поддубная и Светлана Камынина.

«Я очень рада, что наша весёлая «киносемейка» вновь собралась на съёмочной площадке. И опять наши с Володей Сычёвым «кинодетки», которых играют Кристина Строителева и Слава Морозов, вляпались в историю и оказались в заложниках. Моей героине придётся взять оружие в руки и поспешить им на выручку. Только теперь дело мы будем иметь с настоящей и очень колоритной итальянской мафией», — приводит слова Камыниной «Вокруг ТВ».

Владимир Зинкевич в свою очередь заявил, что вторая часть ленты «Добро пожаловать в семью» станет масштабнее и смешнее первой.

«Дочь болотного царя» (The Marsh King's Daughter)

Новый проект постановщика «Иллюзиониста», «Дивергента» и «Областей тьмы» Нила Бёргера — это детективный триллер с элементами драмы и боевика, сюжет которого основан на одноимённом бестселлере Карен Дионне. История вращается вокруг девушки по имени Хелена (Дейзи Ридли). Она живёт размеренной жизнью со спутником и дочерью, но однажды всё меняется: полиция сообщает, что из тюрьмы сбежал отец героини — печально известный убийца по прозвищу Болотный царь (Бен Мендельсон). В прошлом преступник похитил мать Хелены. Когда та родила дочь, он занялся воспитанием ребёнка в соответствии со своими представлениями о жизни. Теперь девушке предстоит использовать полученные навыки для того, чтобы помочь полиции схватить Болотного царя.

Изначально планировалось, что главную роль исполнит Алисия Викандер («Tomb Raider: Лара Крофт»), а постановкой займётся Мортен Тильдум («Игра в имитацию»), однако в 2019-м было объявлено, что актриса и режиссёр больше не принимают участия в работе над проектом. В результате съёмки «Дочери Болотного царя» стартовали лишь в 2021 году, после того, как студия нашла замену выбывшим.