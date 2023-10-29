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Между тем, однако, впрочем: тест RT о вводных и лжевводных словах

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Часто, если в речи есть пауза, на письме хочется поставить запятую. В случае с вводными словами и сочетаниями этот принцип действительно работает, но есть немало других слов, которые только притворяются вводными. Более того, одно и то же слово в языке может выступать как в роли вводного, так и в качестве, к примеру, союза или междометия. В таких случаях выбор знаков пунктуации может озадачить. Выясните с тестом RT, отличаете ли вы вводные слова от лжевводных.
Между тем, однако, впрочем: тест RT о вводных и лжевводных словах
  • Gettyimages.ru
  • © LightFieldStudios

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