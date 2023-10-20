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Девушка с веслом: тест RT о спорте в искусстве

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RT
Спортивная тема присутствовала в искусстве со времён Античности и оставалась практически во все времена, за исключением, пожалуй, Средневековья до эпохи Возрождения, когда интерес к человеческому телу среди художников был минимален. Борцы и дискоболы, гребцы, конькобежцы, пловцы и многие другие — сможете ли вы узнать авторов этих изображений или название картины? Проверьте себя с тестом RT.
Девушка с веслом: тест RT о спорте в искусстве
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

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