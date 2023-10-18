Узнать больше

Сделано по ГОСТ(у): тест RT об аббревиатурах в русском языке

Короткая ссылка
RT
Аббревиатуры в языке нужны для упрощения лексики, экономии времени и сокращения текста при одновременном сохранении лексического значения слова. Вместо длинного словосочетания «острая респираторная вирусная инфекция» всегда проще сказать ОРВИ или ЖКХ вместо «жилищно-коммунальное хозяйство». Однако с произношением, склонением, написанием аббревиатур и образованных от них слов могут возникать трудности. Проверьте с тестом RT, справляетесь ли вы с такими сокращениями.
Сделано по ГОСТ(у): тест RT об аббревиатурах в русском языке
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить