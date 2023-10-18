Сделано по ГОСТ(у): тест RT об аббревиатурах в русском языке

Аббревиатуры в языке нужны для упрощения лексики, экономии времени и сокращения текста при одновременном сохранении лексического значения слова. Вместо длинного словосочетания «острая респираторная вирусная инфекция» всегда проще сказать ОРВИ или ЖКХ вместо «жилищно-коммунальное хозяйство». Однако с произношением, склонением, написанием аббревиатур и образованных от них слов могут возникать трудности. Проверьте с тестом RT, справляетесь ли вы с такими сокращениями.

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