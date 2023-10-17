Мистическая сила озера и семейные тайны: в прокат выходят фильмы «Дух Байкала», «Анатомия падения» и «Страсти по Матвею»

В четверг, 19 октября, на экраны российских кинотеатров выходит французский драматический триллер «Анатомия падения», где жена обвиняется в убийстве мужа и детали из жизни семейной пары выставляются на cудебное обозрение. Картина стала лауреатом 76-го Каннского кинофестиваля. Кроме того, зрители смогут посмотреть ленты отечественного производства — «Дух Байкала» о мистической силе, помогающей семье объединиться, «Страсти по Матвею» о будущем священнике и его приключениях в поисках суженой и «На Рубле без рубля», в которой героиня Екатерины Гусевой решает помочь женщинам в трудной жизненной ситуации, но сама оказывается на их месте. Александр Петров представит киноверсию своего драматического спектакля «Планета Максимус». Об этих и других новинках — в материале RT.

«Страсти по Матвею»

В фильме режиссёр-дебютант Сергей Ильин показывает судьбоносную встречу двух людей из разных миров. Картина была признана лучшей на фестивале «Новый сезон» в сентябре 2023 года.

В центре сюжета — молодой служитель церкви Матвей, мечтающий о карьере священника. Однако, прежде чем вступить в духовный сан, ему необходимо найти спутницу жизни, с которой он свяжет свою судьбу. В поисках суженой Матвею на помощь приходят его наставник в исполнении Тимофея Трибунцева и современные технологии. Но вскоре встреча с тусовщицей и бунтаркой Агатой полностью меняет представление о мире парня, выросшего в церковной среде.

«Мы с командой поставили перед собой смелую творческую задачу — сформулировать собственный визуальный православный код, особую эстетику, более строгую и аскетичную, чем мы привыкли видеть в повседневности. Так, шедевр модерна стал для нас семинарией, дворянская усадьба сыграла приходской дом», — рассказал постановщик журналу «ТН Звёзды».

Центральные роли в фильме исполнили Денис Власенко, Валери Зоидова, Ольга Медынич, Алексей Розин. Над сценарием Ильин работал вместе с Игорем Рыбиным.

Съёмки проходили в действующих храмах в 2022 году. Прихожане даже подходили к Трибунцеву, чтобы узнать о режимах исповеди и службы.

Для выбора подходящих локаций команда осмотрела более 160 столичных и подмосковных храмов.

«Планета Максимус»

Иммерсивная драма Александра Петрова, который выступил режиссёром, сценаристом и сыграл главную роль в проекте, основана на трагической судьбе друга детства артиста Максима. Многие годы мужчина боролся с онкологическим заболеванием, но скончался в 2019-м. Впервые шоу-спектакль был показан на сцене Театра Ермоловой зимой 2022-го.

Сюжет затрагивает последние годы жизни Максима, встретившего свою истинную любовь — Катю.

«История, которую мы рассказываем, очень простая и в то же время сложная. История конкретного человека, его любви, его жизни. История, с которой лично я живу уже несколько лет и буду жить дальше, вне зависимости от спектакля. Мне захотелось рассказать её так, как будто мы сидим у меня на кухне, только кухня эта где-то в безграничных просторах космоса, вселенной. Где-то, где нет привычного хода времени, привычных законов и земного притяжения», — говорится в афише шоу на сайте театра.

На сайте компании «Централ Партнершип», которая занимается дистрибуцией проекта, отмечается, что эта «уникальная постановка объединила в себе кино, театр, поэзию и музыку».

«На Рубле без рубля»

Гламурная жена рублёвского олигарха Анна решает открыть благотворительный проект, помогающий женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Однако перед самым стартом своего дела героиня узнаёт, что муж — главный спонсор фонда — желает с ней развестись. Первые подопечные героини поселяются в особняке Анны, которая ещё надеется на возвращение мужа, и берутся за поиск финансирования для проекта. Их цель — не только самим устроиться в жизни, но и помочь другим женщинам в непростых ситуациях.

Режиссёром ленты выступила Айсурат Шаманова. Это её первый полнометражный проект. Кроме того, Шаманова исполнила одну из центральных ролей наряду с Екатериной Гусевой, Светланой Пермяковой и Марией Арнаут. Вместе с тем в проекте задействованы Владимир Сычёв, Алексей Воробьёв, Анна Михайловская и другие.

«Дух Байкала»

В центре истории — потерявший супругу Давид (Мосэ Куртанидзе), который отвозит сына Лёньку (Илья Рязанов) к дедушке (Олег Бабуев) на Байкал, чтобы немного отвлечь его от чувства тоски по матери. Мужчина не может справиться со своим горем и решает оставить мальчика у дедушки насовсем, однако во время рыбалки на озере в результате бури ребёнок теряется. В процессе поисков Давид многое переосмыслит, примет своё горе и обретёт надежду на светлое будущее.

Режиссёром приключенческой драмы выступил Михаил Расходников («Временные трудности», «Эластико»).

«На самом деле пурга — это та буря эмоций, которая переполняет их (героев. — RT) изнутри после потери близкого человека. Боль, гнев, чувство вины… Кажется, что от этого не избавиться, — рассказал постановщик в интервью порталу Daily Storm. — И вот тут-то и появляется дух Байкала — таинственная сила, которая помогает им примириться с утратой, найти внутри себя любовь и понять, что они по-прежнему близкие друг другу люди».

Кинематографист решился снять ленту, вдохновившись историей, которая приключилась в детстве с артистом Мосэ Куртанидзе. После того как машина дедушки будущего актёра сломалась, они несколько часов пробирались пешком сквозь метель.

Съёмки фильма проходили в условиях сибирских морозов, когда показатели на термометре достигали –40 °С.

«Телохранитель на фрилансе» (Freelance)

Постановщик Пьер Морель («13-й район», «Из Парижа с любовью», «Заложница») не изменяет своему экшен-стилю с погонями, взрывами и криминальным подтекстом, однако в новой картине кинематографист отходит от драматического флёра и приправляет её комедийным соусом.

По сюжету герои Джона Сины и Элисон Бри — телохранитель Мэйсон и журналистка Клэр — попадают буквально в пепелище, становясь свидетелями государственного переворота в диктаторской стране. Самое время бывшему спецназовцу продемонстрировать свои боевые навыки, тем более что предоплату за временную подработку он уже получил. В то время как бывший оперативник спасает журналистку и президента, с которым у неё должно пройти интервью, Клэр не упускает возможности заснять сенсационное видео.

В актёрский состав также входят Кристиан Слэйтер, Элис Ив, Хуан Пабло Раба, Мартон Чокаш и другие.

Съёмки ленты проходили в 2022 году в Колумбии.

«Анатомия падения» (Anatomie d'une chute)

В картине, ставшей лауреатом «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля летом 2023 года, исследуется тема судебной системы. В центре истории — женатая пара Сандра и Самуэль, а также их слабовидящий 11-летний сын. Они ведут уединённую жизнь в горах. Однажды Сара находит возле дома тело мужа, упавшего замертво с третьего этажа. Расследование рассматривает варианты убийства, из-за чего Сара подпадает под подозрение, а их сын выступает свидетелем. В ходе судебного процесса раскрываются тайны совместной жизни пары.

Режиссёром ленты выступила Жюстин Трие, ранее снявшая такие фильмы, как «Соблазн» и «В постели с Викторией». В беседе с французской редакцией The Huffington Post постановщица отметила, что не случайно выбрала местом действия судебный зал. По её словам, именно там цивилизованная юридическая тяжба противостоит инстинктивной домашней борьбе. Кинематографист призналась, что таким образом пыталась понять «хаос нашей жизни».

Центральные роли исполнили Сандра Хюллер, Сэмюэл Тейс, Сванн Арло и Мило Машадо Гранер.