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Оставайтесь он-лайн (или онлайн?). Тест RT на «сетевую» грамотность

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RT
Сегодня к компьютерной грамотности можно среди прочего относить и умение правильно писать и произносить термины. Многие из них закрепились в словарях относительно недавно, а в некоторых случаях норма изменилась сообразно языковой динамике. Знаете ли вы, как правильно писать: интернет или Интернет? Вай-фай или вайфай? Кеш или кэш? Проверьте свою «сетевую» грамотность с тестом RT.
Оставайтесь он-лайн (или онлайн?). Тест RT на «сетевую» грамотность
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