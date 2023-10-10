История падре Пио и комедия о курьере в космосе: на экраны выходят фильмы «Молодой Папа», «Вася не в себе» и другие

В четверг, 12 октября, в российский прокат выходит биографическая лента «Молодой Папа» об итальянском священнике-чудотворце, роль которого исполнил Шайа Лабаф. Любители запутанных детективных триллеров в стиле Хичкока смогут оценить китайскую картину «Исчезнувшая в звёздах», а поклонники французских комедий — авантюрный фильм «Папа, не звезди!». Также на больших экранах покажут дебютный проект ученицы Сокурова Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу» и новую работу Гарика Петросяна «Вася не в себе» с Павлом Прилучным в роли жадного бизнесмена, оказавшегося в теле мигранта-рабочего.

«Молодой Папа» (Padre Pio)

Сюжет новой картины Абеля Феррары («Плохой лейтенант»), главную роль в котором исполнил Шайа Лабаф («Трансформеры», «Константин: Повелитель тьмы»), вращается вокруг молодого священника Пио в Сан-Джованни-Ротондо, Италия. События происходят в конце Первой мировой войны. Герой Лабафа, с одной стороны, пытается наставлять местное население на путь истинный проповедью и творимыми чудесами, с другой — сам с трудом справляется с душевными терзаниями.

Повествование в ленте делится на демонстрацию жизни Пио и драматичные события первой половины прошлого века: борьбу за власть между социалистами и фашистами, устроившими массовую резню в Сан-Джованни-Ротондо.

Кроме Лабафа, в проекте снялись такие артисты, как Кристина Кириак, Сальваторе Руокко, Лука Лионелло, Марко Леонарди и прочие.

«Вася не в себе»

Новая фантастическая комедия от режиссёра Гарика Петросяна — это сатирическое измышление на тему современного общества. В центре сюжета — успешный бизнесмен Василий Кузин (Павел Прилучный), владелец строительной компании. Он высокомерен, непорядочен и любит только деньги, которые регулярно отказывается выплачивать приезжим рабочим, выдумывая различные предлоги. Для Василия они — «люди второго сорта». Но однажды, попав в аварию, бизнесмен приходит в себя в теле приезжего строителя, плохо говорящего по-русски и не имеющего никаких прав, после чего оказывается на одной из своих строек. Герою придётся многое осмыслить и измениться, чтобы снова стать самим собой.

В своих соцсетях Сарик Андреасян написал, что новая картина — это «крутой комедийный хит с очень важным подтекстом».

Продюсерами проекта выступили Сарик и Гевонд Андреасян, Илья Шувалов, а также Дмитрий Свит. Роли в «Васе не в себе» исполнили Чингиз Кадыров, Владимир Сычёв, Елена Валюшкина, Ольга Кузьмина, Роман Хан и другие. Над сценарием работал Гайк Асатрян (сериалы «Манюня», «Ресторан по понятиям»).

«Клетка ищет птицу» (The cage is looking for a bird)

Сюжет драматического фильма выпускницы мастерской Александра Сокурова Малики Мусаевой вращается вокруг нелёгкой судьбы нескольких женщин, живущих в чеченской деревне. Яха (Хадижа Батаева) и Мадина (Мадина Аккиева) учатся в старших классах и надеются, что в будущем у них будет шанс покинуть родные места и обрести своё счастье. Старшая сестра Яхи — Хеда — втайне мечтает о том же, но уехать не может: она замужем, а в случае развода у неё отберут любимого сына.

Роли в фильме исполнили не профессиональные актёры, а жители села Аршты, где проходили съёмки.

«Главная героиня и её подруга — они и в жизни лучшие подружки, вместе ходят в один класс. Брат главной героини — на самом деле её брат. Её матушка в фильме — это её тётя и так далее. В принципе они все, можно сказать, играли самих себя», — цитирует режиссёра «Вокруг-ТВ».

Премьера ленты должна была состояться в 2022 году на Каннском кинофестивале, но создатели получили отказ. В результате, первый показ состоялся на Берлинале в 2023-м.

«Клетка ищет птицу» была отмечена главной наградой в конкурсе российских дебютов Международного фестиваля «Дух огня», а Хадижа Батаева получила приз имени Александра Абдулова и стала обладательницей награды за лучшую роль Фестиваля молодого европейского кино Voices.

«Папа, не звезди!» (La tête dans les étoiles)

Сюжет французской комедии вращается вокруг Али — ленивого и малоинициативного взрослого мужчины, живущего с мамой и восьмилетней дочерью. Герой зарабатывает на жизнь, работая доставщиком еды, и пребывает в состоянии постоянной нехватки денег — а тут ещё и бывшая начинает требовать алименты, угрожая лишить опеки над ребёнком.

Жизнь Али внезапно меняется, когда во время доставки шаурмы сотрудникам Европейского космического агентства он переодевается в местную униформу, а встреченная журналистка, приняв его за астронавта, предлагает герою крупную сумму денег за предоставление интересующей её конфиденциальной информации. Чтобы получить «лёгкий» заработок, Али отправляется на космодром, где попадает на борт корабля, отправляющегося на МКС.

В рецензии для газеты Le Parisien критик Том Казмерчак отмечает неплохую игру исполнителя главной роли Хакима Джемили («Хороший доктор») и блестящий актёрский состав второго плана (Алис Поль, Навель Мадани, Франсуа-Ксавье Демезон), но указывает на не самый удачный юмор в отдельных сценах и неправдоподобный сценарий. Основной претензией позиционируется невероятность происходящего: человек безо всяких навыков и подготовки, благодаря везению и стечению обстоятельств, ухитряется обойти все системы безопасности и оказаться в космосе.

«Исчезнувшая в звёздах» (Xiao shi de ta)

Китайский детективный триллер порадует поклонников творчества Хичкока и просто любителей очень запутанных историй, в которых многие персонажи и события оказываются не тем, чем воспринимались поначалу. Параллель с работами великого режиссёра неслучайна: сюжет «Исчезнувшей в звёздах» основан на пьесе Робера Томы 1960 года «Ловушка для одинокого мужчины», которую Хичкок когда-то планировал экранизировать.

В центре сюжета фильма — история Хэ Фэя, который вместе с женой отдыхал на тайском острове. Женщина таинственным образом исчезла, обращение в полицию не принесло никакой пользы, а спустя некоторое время рядом с Хэ Фэем появилась самозванка, утверждающая, что она и есть его законная супруга. Более того, у неё есть все необходимые документы и даже свидетели. В отчаянии герой обращается к адвокату, не проигравшему ни одного дела.

По мнению критика Джереми Кларка, картина выглядит стильно, наполнена эффектными сценами (в том числе — автомобильной погони) и исследованиями обмана, личности и эмоций. Однако в отличие от многих историй в подобной стилистике, ответы на многочисленные вопросы, возникающие по ходу повествования, авторы всё же дают в последней трети ленты.