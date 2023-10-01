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Таиланд или Тайланд: тест RT о географических названиях в русском языке

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Ошибки с географическими названиями совершают даже те, кто много путешествует по стране и миру. Топонимы нередко употребляют не с теми предлогами или не в том числе. Их неправильно склоняют, в них заменяют буквы, забывают поставить дефис и делают ошибки в ударении, которое в русском языке может не совпадать с ударением в языке-оригинале. Немало здесь и исключений из правил. Проверьте свои знания топонимики, ответив на вопросы теста RT.
Таиланд или Тайланд: тест RT о географических названиях в русском языке
  • Gettyimages.ru

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