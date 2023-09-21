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Запасный или запасной: тест RT об орфоэпических ошибках в прилагательных

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RT
Орфоэпические ошибки в употреблении прилагательных случаются нередко: правила здесь трудны и запутанны, а нормы непостоянны — филологи время от времени «узаконивают» новые, а прежние признают устаревшими. Как правильно произнести слово «лавровый», когда речь идёт о дереве? А если имеется в виду лавровый лист? Какой вариант правильный: «запАсный» или «запаснОй»? Проверьте с тестом RT, совладаете ли вы с современными орфоэпическими нормами.
Запасный или запасной: тест RT об орфоэпических ошибках в прилагательных
  • Gettyimages.ru
  • © Lisa-Blue

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