Запасный или запасной: тест RT об орфоэпических ошибках в прилагательных

Орфоэпические ошибки в употреблении прилагательных случаются нередко: правила здесь трудны и запутанны, а нормы непостоянны — филологи время от времени «узаконивают» новые, а прежние признают устаревшими. Как правильно произнести слово «лавровый», когда речь идёт о дереве? А если имеется в виду лавровый лист? Какой вариант правильный: «запАсный» или «запаснОй»? Проверьте с тестом RT, совладаете ли вы с современными орфоэпическими нормами.

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