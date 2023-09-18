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Пробы кисти: тест RT о ранних картинах знаменитых художников

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RT
Сможете ли вы отличить работы молодого Ильи Репина от картин Валентина Серова? А различить раннее творчество Казимира Малевича и Василия Кандинского? Знаете ли вы, как рисовали в детстве Пабло Пикассо и Сальвадор Дали? Проверьте с тестом RT, сможете ли вы угадать художника по его раннему произведению.
Пробы кисти: тест RT о ранних картинах знаменитых художников
  • Gettyimages.ru
  • © Nastasic

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