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Чудеса света: тест RT о мировых достопримечательностях

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RT
Эйфелева башня и Биг-Бен, Колизей и статуя Свободы — пожалуй, ни у кого не возникнет сложностей с тем, чтобы определить, где находятся самые известные мировые достопримечательности. А что насчёт менее известных, но не менее впечатляющих культурных объектов? Проверьте с тестом RT, хорошо ли вы ориентируетесь в их географии.
Чудеса света: тест RT о мировых достопримечательностях
  • Gettyimages.ru
  • © frentusha

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