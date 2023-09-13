Чудеса света: тест RT о мировых достопримечательностях

Эйфелева башня и Биг-Бен, Колизей и статуя Свободы — пожалуй, ни у кого не возникнет сложностей с тем, чтобы определить, где находятся самые известные мировые достопримечательности. А что насчёт менее известных, но не менее впечатляющих культурных объектов? Проверьте с тестом RT, хорошо ли вы ориентируетесь в их географии.

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