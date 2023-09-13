Искренняя и добрая сказка: в прокат выходит фильм «Бери да помни»

В четверг, 14 сентября, на экраны российских кинотеатров выходит комедийная мелодрама Байбулата Батуллина «Бери да помни». Картина удостоилась главной награды в конкурсной программе полных метров на кинофестивале «Короче». Сюжет фильма вращается вокруг супружеской пары, к которой приехал погостить шестилетний внук. Задержавшись у родственников дольше планированного, мальчик начинает тосковать по родителям. Чтобы отвлечь внука, дедушка предлагает ему сыграть в «Ядещ». Прототипами главных героев стали родители постановщика. Главную мужскую роль в картине исполнил Рабит Батулла, его экранную супругу сыграла Роза Хайруллина, а внука — Юнус Таиров.

В четверг, 14 сентября, в прокат выходит комедийная мелодрама «Бери да помни», завоевавшая главную награду в конкурсе полных метров на кинофестивале «Короче». Режиссёром выступил Байбулат Батуллин. В своей первой полнометражной картине он изобразил устройство татарского деревенского уклада, в основном мало отличающегося от жизни в других сельских местностях: женщины занимаются бытом, мужчины периодически выпивают из-за однообразия жизни или неумения выражать свои чувства, а открытые и дружелюбные соседи всегда готовы прийти на помощь. Съёмки проходили в селе Малый Ошняк в Рыбно-Слободском районе, находящемся примерно в 90 км от Казани. Прототипами главных героев стали родители кинематографиста, которых, по его словам, настиг кризис пожилого возраста.

Поиски актёров велись достаточно долго. Как рассказал Батуллин в интервью агентству «Татар-информ», к началу съёмок была утверждена только Роза Хайруллина («Сердце пармы», «Инсомния», «Клипмейкеры»), а исполнители на роли внука и дедушки никак не находились. Режиссёру было важно, чтобы Ильхама играл татароязычный мальчик, однако найти в деревнях подходящего кандидата, владеющего родным языком, не удалось. В итоге ставка была сделана на Юнуса Таирова, этнического таджика, который хорошо смотрелся в кадре. Роль дедушки после длительных поисков досталась отцу Батуллина — известному татарскому драматургу и писателю Рабиту Батулле.

Действие ленты начинается с того, что шестилетний Ильхам в предвкушении приезда родителей проводит последний день в доме бабушки Суфии и дедушки Расима. Однако в назначенное время мальчика не забирают. Тот начинает скучать и донимать старших вопросами. Чтобы скрасить томительное ожидание Ильхама, дедушка предлагает ему сыграть в «Бери да помни» (по-татарски «Ядещ»). Согласно правилам, дугообразную куриную кость разламывают мизинцами, и тот, кому достанется длинная часть, побеждает и получает от проигравшего что пожелает. Но не всё так просто: триумфатор объявляется в случае, если он при передаче ему любого предмета соперником не забывает произнести слова «беру и помню». Участники идут на разные ухищрения ради победы. Постепенно весёлое состязание выходит за пределы семьи Ильхама и увлекает всех в округе. «Ядещ» побуждает жителей отбросить свои страхи и сомнения и воплотить в жизнь то, что многие годы откладывалось.

Игра с вилочковой куриной косточкой — распространённое явление среди многих народов Азии и Европы. Через эту забаву в своём фильме Батуллин выносит на первый план общечеловеческие ценности и проблемы.

Здесь раскрывается и тема женщин, занимающихся хозяйством, которые не имеют возможности уделить внимание чему-либо ещё, говорится об особенностях жизни в провинции, где кажется, что всё самое интересное доступно лишь горожанам. Также автор рассуждает о детях, оставшихся без попечения родителей, и старости, когда люди впадают в меланхолию и живут лишь в ожидании смертного часа.

Актуальные для многих проблемы в ленте выражены через музыку и символы, умело и увлекательно вплетённые в сюжет. Особенно запоминается сцена, где Суфия исполняет танец гейши. Когда Расим обнимает её, женщина растворяется в воздухе — символ того, что быт съедает отношения, если им занимается кто-то один.

Саундтрек к картине неподражаем, начиная от лирического произведения советского артиста Ильгама Шакирова и заканчивая исполнением одной из песен самим Рабитом Батуллой. Проникновенная музыка, изумительное визуальное оформление с живописными кадрами и сама история превращают зрителя из стороннего наблюдателя в непосредственного участника всего действа.

Кадр из фильма «Бери да помни»

© kinopoisk.ru

Сочетая личный опыт с художественным вымыслом, Батуллин гармонично синтезирует драму и комедию, будто сделав своим кредо фразу героя романов Бернара Вербера Эдмонда Уэллса «Любовь как шпага, юмор как щит». Все персонажи в фильме показаны с невероятной трогательностью — возможно, потому, что многие эпизоды из жизни Расима и Суфии основаны на воспоминаниях режиссёра. Например, чтобы поднять настроение Ильхаму, дедушка играет на дудке, сделанной из зелёного лука. Именно так, по словам постановщика, отец поступал в его детстве. Ещё одна деталь, заимствованная из реальности, — это отсутствие настоящей свадьбы у персонажей, как и у Рабита Батуллы с женой. Вместо торжественной церемонии у пары был лишь религиозный обряд никах и регистрация брака в ЗАГСе.

В картине интересна также передача событий и ощущения времени, протекающего по-разному в двух параллелях — детской и взрослой. От губительного вторжения большого мира границы вокруг ребёнка усилиями старших надёжно и прочно охраняются, а маленький человек привносит в жизнь взрослых способность незаурядно взглянуть на вещи и расширить пределы собственного сознания. То, с какой деликатностью и нежностью старшие герои заботятся об Ильхаме, может вызвать у зрителя огромный спектр эмоций — от слёз до искреннего хохота. Ради благополучия внука Суфия, которая иногда ведёт себя совсем не так, как полагается типичной бабушке, может стать даже роботом — её безусловная любовь к мальчику и самоотверженность безмерны, а Расим балансирует между Бэтменом и местным дурачком, сначала выпивающим исподтишка, но постепенно окунающимся в безудержный кутёж. Однако благополучие семьи становится самоцелью для героя и в то же время вносит новые смыслы в его собственную жизнь.

Самобытная, колоритная и сказочная картина с самого начала окутана флёром невыраженной печали и щемящей грусти, но вместе с тем она оставляет светлое ощущение умиротворённости и истинности происходящего.

Эффект реальности достигается и благодаря актёрам, блистательно передавшим характеры своих персонажей, а также эстетике сельской местности, пробуждающей чувство ностальгии.

Авторы «Бери да помни» вдохновляют незамедлительно взять на вооружение чудодейственную игру, изменившую жизни всех в деревне, и задуматься о многих вещах.