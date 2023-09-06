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Я памятник себе воздвиг: тест RT о скульптурных изображениях известных писателей

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RT
Памятники русским писателям можно увидеть не только в столичных городах. Места рождения, смерти, города, где классики бывали проездом, а иногда их судьба вообще могут быть никак не связаны с местом, где появилась скульптура. Чтобы увидеть некоторые из них, придётся и вовсе съездить за границу. Сможете ли вы угадать, где находится тот или иной памятник? Проверьте себя с тестом RT.
Я памятник себе воздвиг: тест RT о скульптурных изображениях известных писателей
  • Legion-Media

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