От итальянских гравюр Раннего Возрождения до русского панка: главные выставки осени

В сентябре в Москве откроется выставка, посвящённая истории Новороссии — с момента её вхождения в состав Российской империи до современности. В Государственном музее им. А.С. Пушкина представят работы одной из первых русских художниц, получивших профильное образование, — Елизаветы Бём, а в Третьяковке покажут произведения мариниста Алексея Боголюбова. Секреты старинных артефактов, доспехов и оружия раскроются на выставке «Легенды Кремля: русский романтизм и Оружейная палата», а поклонников спорта в искусстве ждёт экспозиция в Новой Третьяковке. Выставка «Панк-культура. Король и Шут» отправляется на родину группы, в Санкт-Петербург, а Эрмитаж откроет свои двери для ценителей произведений искусства эпохи Раннего Возрождения.

«Новороссия»

Государственный исторический музей (Москва), 6 сентября — 11 декабря 2023 года

Экспозиция посвящена истории обширного региона в Северном Причерноморье, который вошёл в состав Российской империи во второй половине XVIII века.

Выставка разделена на три тематических раздела. Первый — «Новороссия в составе Российской империи» — посвящён расширению российского государства, выходу к Чёрному морю и в конечном счёте появлению Екатеринославской, Таврической и Херсонской губерний. Второй раздел называется «Новороссия в составе Украинской ССР», его экспозиция даст посетителям возможность познакомиться с развитием региона в советские годы. Третья секция — «Новороссия в огне» — посвящена политическому кризису на Украине в 2014 году, который привёл к появлению конфедеративного союза Донецкой и Луганской народных республик.

В рамках выставки будут представлены рукописные карты XVIII века, орудия труда шахтёров XIX — начала XX века, костюмы народов, живших в регионе в разное время, модели судов Черноморского флота, масштабные произведения живописи Андреаса Гюне, Павла Малькова и других художников, а также вещи, принадлежавшие князю Григорию Потёмкину-Таврическому и командарму 1-й Конной армии Семёну Будённому.

На выставке также будут показывать документальные фильмы и работать интерактивные мультимедийные комплексы.

Андреас Каспар Гюне, «Екатерина II даёт законы Тавриде»

© Государственный исторический музей

«Многообразие творчества Елизаветы Бём»

Государственный музей им. А.С. Пушкина (Москва), 8 сентября — 29 октября 2023 года

Выставка работ Елизаветы Бём — одной из первых женщин-художниц, получивших профессиональное образование в Российской империи, — приурочена к 180-летию со дня её рождения.

Впервые в одном месте будут представлены работы Бём, входящие в собрания Государственного исторического музея, Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственного музея Л.Н. Толстого и частных коллекций. В рамках экспозиции будет представлена масштабная коллекция изделий из стекла, за которые Бём удостаивалась наград на международных выставках.

«Она отразила в своём творчестве русский стиль и национально-романтическое направление модерна, реализуя себя в разных техниках изобразительного искусства — создавала целые серии силуэтов и акварелей, портреты детей, иллюстрировала произведения русских писателей, была одной из первых, кто исполнял открытые письма, и одной из немногих, кто делал эскизы для изделий из стекла», — отмечается в пресс-релизе.

Долгое время работы художницы хранились в фондах музеев и частных коллекциях, не входя в постоянные экспозиции. Выставка «Многообразие творчества Елизаветы Бём» позволит в полной мере ознакомиться с её произведениями.

Елизавета Бём, «Семейство на прогулке»

© ГМИИ им. А.С. Пушкина

«Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения»

Государственная Третьяковская галерея (Москва, Лаврушинский переулок, 12), 15 сентября 2023 — 21 января 2024 года

Выставка работ художника, гидрографа, путешественника и профессионального моряка Алексея Боголюбова поделена на несколько тематических разделов, охватывающих разные грани его творчества — от морских баталий до городских ландшафтов, от природных видов до «портретов» кораблей.

Боголюбов был академиком «по живописи морских видов» Императорской Академии художеств, создателем Общества русских художников в Париже, основателем Саратовского художественного музея, просветителем.

Наиболее известны его серии батальных картин, посвящённых сражениям русского военно-морского флота. В рамках выставки будут представлены как сами полотна, так и их эскизы из ряда музейных коллекций. В частности, посетители смогут отследить ход морского сражения у острова Гренгам, которое стало последней большой битвой Северной войны.

Алексей Боголюбов, «Вид на Смольный монастырь с Большой Охты»

© Третьяковская галерея

«Век спорта. К 100-летию московского спорта»

Новая Третьяковка (Москва), 14 сентября 2023 — 14 января 2024 года

Масштабная выставка представляет собой путешествие через спортивную тему в современном искусстве и включает в себя более 150 работ в различных стилях — от живописи и графики до скульптуры.

В экспозицию войдут экспонаты из собраний Государственного Русского музея, Третьяковской галереи, Мурманского областного художественного музея, Ярославского художественного музея и других.

В выставленных произведениях охватываются различные исторические периоды и события — эпоха формирования «нового человека» 1920—1930-х, Великая Отечественная война, летние Олимпийские игры 1980 года и другие.

В рамках выставки также пройдёт культурно-просветительская программа, включающая интерактивные экскурсии, кинопоказы, публичные дискуссии с выдающимися спортсменами и лекции.

Александр Дейнека, «Эстафета»

© Третьяковская галерея

«Легенды Кремля: русский романтизм и Оружейная палата»

Выставочные залы Патриаршего дворца и Успенской звонницы (Москва), 13 октября 2023 — 14 января 2024 года

Оружие, доспехи, регалии, произведения живописи, художественное серебро, редкие рукописи и скульптуры — более 130 предметов из ведущих музеев страны будут представлены в рамках выставки в Московском Кремле.

В числе уникальных экспонатов — доспех, созданный для будущего императора Александра II, костяной трон, владение которым приписывают то Ивану III, то Ивану Грозному, статуя, изображающая первого русского царя на этом троне, латы Счастливого и Печального рыцарей, выкованные для погребальной процессии императора Николая I, шапка Мономаха второго наряда, считавшаяся в XIX веке «венцом княгини Ольги», и другие артефакты.

Цель выставки, по словам её авторов, — сопоставление вымысла и фактов в истории уникальных экспонатов из кремлёвского собрания.

Шапка Мономаха

РИА Новости

© Владимир Вяткин

«Горел асфальт»

Музей современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург), 28 сентября 2023 — 28 января 2024 года

Байкеры и поклонники мототехники получат возможность увидеть своими глазами порядка 20 уникальных экспонатов — инновационных, брутальных, необычных, креативных и минималистичных.

Помимо непосредственно мотоциклов, в рамках выставки «Горел асфальт» посетителям будут представлены модели, видео и концепты двухколёсных машин. Организаторы уверяют, что экспозиция «меняет представление о границах фантазии и духе свободы».

«Рисунки и гравюры старонидерландской школы»

Эрмитаж (Санкт-Петербург), 21 октября 2023 — 28 января 2024 года

В залах Зимнего дворца будут представлены работы выдающихся мастеров нидерландского графического искусства: Питера Брейгеля Старшего, Франса Флориса, Питера Кука ван Альста, Ламберта Ломбарда, Лукаса ван Лейдена, Мартена ван Хемскерка. В экспозицию войдут в том числе оригинальные рисунки XV века.

Помимо этого, в рамках выставки будут представлены работы художников 1560—1570-х годов: Ханса Бола, Ханса Колларта, Герарда Грунинга, а также гравюры, выпущенные издателями Филиппом Галле, Герардом де Иоде и другими.

Балтазар ван дер Аст, «Натюрморт с фруктами, раковинами и розой на столе»

© Государственный Эрмитаж

«Андреа Мантенья и графика североитальянского Возрождения»

Эрмитаж (Санкт-Петербург), 2 ноября 2023 — 18 февраля 2024 года

Андреа Мантенья — один из наиболее важных мастеров живописи и графики эпохи Раннего Возрождения. Гравюры художника, даже самые редкие, хранятся в собраниях российских музеев. В рамках выставки в Эрмитаже будут представлены листы «Положение во гроб», «Воскресший Христос между святым Андреем и святым Лонгином», «Вакханалия с винной бочкой», две половины «Битвы морских божеств» и «Богоматерь с младенцем».

Помимо произведений Мантеньи, будут также выставлены работы его учеников и подражателей. Основная идея выставки — демонстрация истоков творчества и вдохновения итальянского мастера, античных и средневековых корней в его искусстве.

Андреа Мантенья, «Принесение во храм»

© Государственный Эрмитаж

«Панк-культура. Король и Шут»

Севкабель Порт (Санкт-Петербург), ноябрь 2023 года

Масштабная экспозиция, посвящённая панк-культуре и успешно отгремевшая в Москве, переезжает на родину культовой российской группы «Король и Шут», где она будет дополнена уникальными экспонатами, связанными не только с коллективом, но и с зарождением движения в целом.

В рамках выставки будут представлены архивные материалы, афиши, инструменты музыкантов, редкие снимки и концертные костюмы, в том числе личные вещи Горшка и Князя. Экспозицию дополнят арт-объекты английского художника Джейми Рида и картины советских и российских художников.