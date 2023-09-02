От итальянских гравюр Раннего Возрождения до русского панка: главные выставки осени
- РИА Новости
«Новороссия»
Государственный исторический музей (Москва), 6 сентября — 11 декабря 2023 года
Экспозиция посвящена истории обширного региона в Северном Причерноморье, который вошёл в состав Российской империи во второй половине XVIII века.
Выставка разделена на три тематических раздела. Первый — «Новороссия в составе Российской империи» — посвящён расширению российского государства, выходу к Чёрному морю и в конечном счёте появлению Екатеринославской, Таврической и Херсонской губерний. Второй раздел называется «Новороссия в составе Украинской ССР», его экспозиция даст посетителям возможность познакомиться с развитием региона в советские годы. Третья секция — «Новороссия в огне» — посвящена политическому кризису на Украине в 2014 году, который привёл к появлению конфедеративного союза Донецкой и Луганской народных республик.
В рамках выставки будут представлены рукописные карты XVIII века, орудия труда шахтёров XIX — начала XX века, костюмы народов, живших в регионе в разное время, модели судов Черноморского флота, масштабные произведения живописи Андреаса Гюне, Павла Малькова и других художников, а также вещи, принадлежавшие князю Григорию Потёмкину-Таврическому и командарму 1-й Конной армии Семёну Будённому.
На выставке также будут показывать документальные фильмы и работать интерактивные мультимедийные комплексы.
- Андреас Каспар Гюне, «Екатерина II даёт законы Тавриде»
- © Государственный исторический музей
«Многообразие творчества Елизаветы Бём»
Государственный музей им. А.С. Пушкина (Москва), 8 сентября — 29 октября 2023 года
Выставка работ Елизаветы Бём — одной из первых женщин-художниц, получивших профессиональное образование в Российской империи, — приурочена к 180-летию со дня её рождения.
Впервые в одном месте будут представлены работы Бём, входящие в собрания Государственного исторического музея, Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственного музея Л.Н. Толстого и частных коллекций. В рамках экспозиции будет представлена масштабная коллекция изделий из стекла, за которые Бём удостаивалась наград на международных выставках.
«Она отразила в своём творчестве русский стиль и национально-романтическое направление модерна, реализуя себя в разных техниках изобразительного искусства — создавала целые серии силуэтов и акварелей, портреты детей, иллюстрировала произведения русских писателей, была одной из первых, кто исполнял открытые письма, и одной из немногих, кто делал эскизы для изделий из стекла», — отмечается в пресс-релизе.
Долгое время работы художницы хранились в фондах музеев и частных коллекциях, не входя в постоянные экспозиции. Выставка «Многообразие творчества Елизаветы Бём» позволит в полной мере ознакомиться с её произведениями.
- Елизавета Бём, «Семейство на прогулке»
- © ГМИИ им. А.С. Пушкина
«Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения»
Государственная Третьяковская галерея (Москва, Лаврушинский переулок, 12), 15 сентября 2023 — 21 января 2024 года
Выставка работ художника, гидрографа, путешественника и профессионального моряка Алексея Боголюбова поделена на несколько тематических разделов, охватывающих разные грани его творчества — от морских баталий до городских ландшафтов, от природных видов до «портретов» кораблей.
Боголюбов был академиком «по живописи морских видов» Императорской Академии художеств, создателем Общества русских художников в Париже, основателем Саратовского художественного музея, просветителем.
Наиболее известны его серии батальных картин, посвящённых сражениям русского военно-морского флота. В рамках выставки будут представлены как сами полотна, так и их эскизы из ряда музейных коллекций. В частности, посетители смогут отследить ход морского сражения у острова Гренгам, которое стало последней большой битвой Северной войны.
- Алексей Боголюбов, «Вид на Смольный монастырь с Большой Охты»
- © Третьяковская галерея
«Век спорта. К 100-летию московского спорта»
Новая Третьяковка (Москва), 14 сентября 2023 — 14 января 2024 года
Масштабная выставка представляет собой путешествие через спортивную тему в современном искусстве и включает в себя более 150 работ в различных стилях — от живописи и графики до скульптуры.
В экспозицию войдут экспонаты из собраний Государственного Русского музея, Третьяковской галереи, Мурманского областного художественного музея, Ярославского художественного музея и других.
В выставленных произведениях охватываются различные исторические периоды и события — эпоха формирования «нового человека» 1920—1930-х, Великая Отечественная война, летние Олимпийские игры 1980 года и другие.
В рамках выставки также пройдёт культурно-просветительская программа, включающая интерактивные экскурсии, кинопоказы, публичные дискуссии с выдающимися спортсменами и лекции.
- Александр Дейнека, «Эстафета»
- © Третьяковская галерея
«Легенды Кремля: русский романтизм и Оружейная палата»
Выставочные залы Патриаршего дворца и Успенской звонницы (Москва), 13 октября 2023 — 14 января 2024 года
Оружие, доспехи, регалии, произведения живописи, художественное серебро, редкие рукописи и скульптуры — более 130 предметов из ведущих музеев страны будут представлены в рамках выставки в Московском Кремле.
В числе уникальных экспонатов — доспех, созданный для будущего императора Александра II, костяной трон, владение которым приписывают то Ивану III, то Ивану Грозному, статуя, изображающая первого русского царя на этом троне, латы Счастливого и Печального рыцарей, выкованные для погребальной процессии императора Николая I, шапка Мономаха второго наряда, считавшаяся в XIX веке «венцом княгини Ольги», и другие артефакты.
Цель выставки, по словам её авторов, — сопоставление вымысла и фактов в истории уникальных экспонатов из кремлёвского собрания.
- Шапка Мономаха
- РИА Новости
- © Владимир Вяткин
«Горел асфальт»
Музей современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург), 28 сентября 2023 — 28 января 2024 года
Байкеры и поклонники мототехники получат возможность увидеть своими глазами порядка 20 уникальных экспонатов — инновационных, брутальных, необычных, креативных и минималистичных.
Помимо непосредственно мотоциклов, в рамках выставки «Горел асфальт» посетителям будут представлены модели, видео и концепты двухколёсных машин. Организаторы уверяют, что экспозиция «меняет представление о границах фантазии и духе свободы».
«Рисунки и гравюры старонидерландской школы»
Эрмитаж (Санкт-Петербург), 21 октября 2023 — 28 января 2024 года
В залах Зимнего дворца будут представлены работы выдающихся мастеров нидерландского графического искусства: Питера Брейгеля Старшего, Франса Флориса, Питера Кука ван Альста, Ламберта Ломбарда, Лукаса ван Лейдена, Мартена ван Хемскерка. В экспозицию войдут в том числе оригинальные рисунки XV века.
Помимо этого, в рамках выставки будут представлены работы художников 1560—1570-х годов: Ханса Бола, Ханса Колларта, Герарда Грунинга, а также гравюры, выпущенные издателями Филиппом Галле, Герардом де Иоде и другими.
- Балтазар ван дер Аст, «Натюрморт с фруктами, раковинами и розой на столе»
- © Государственный Эрмитаж
«Андреа Мантенья и графика североитальянского Возрождения»
Эрмитаж (Санкт-Петербург), 2 ноября 2023 — 18 февраля 2024 года
Андреа Мантенья — один из наиболее важных мастеров живописи и графики эпохи Раннего Возрождения. Гравюры художника, даже самые редкие, хранятся в собраниях российских музеев. В рамках выставки в Эрмитаже будут представлены листы «Положение во гроб», «Воскресший Христос между святым Андреем и святым Лонгином», «Вакханалия с винной бочкой», две половины «Битвы морских божеств» и «Богоматерь с младенцем».
Помимо произведений Мантеньи, будут также выставлены работы его учеников и подражателей. Основная идея выставки — демонстрация истоков творчества и вдохновения итальянского мастера, античных и средневековых корней в его искусстве.
- Андреа Мантенья, «Принесение во храм»
- © Государственный Эрмитаж
«Панк-культура. Король и Шут»
Севкабель Порт (Санкт-Петербург), ноябрь 2023 года
Масштабная экспозиция, посвящённая панк-культуре и успешно отгремевшая в Москве, переезжает на родину культовой российской группы «Король и Шут», где она будет дополнена уникальными экспонатами, связанными не только с коллективом, но и с зарождением движения в целом.
В рамках выставки будут представлены архивные материалы, афиши, инструменты музыкантов, редкие снимки и концертные костюмы, в том числе личные вещи Горшка и Князя. Экспозицию дополнят арт-объекты английского художника Джейми Рида и картины советских и российских художников.
- Выставка «Панк-культура. Король и Шут»
- РИА Новости
- © Сергей Пятаков