Запахло жарен(н)ым: тест RT на правописание «н» и «нн» в причастиях и отглагольных прилагательных

Правописание «н» или «нн» в причастиях и отглагольных прилагательных — сложная тема в русском языке. Правил здесь масса, как и исключений. Чтобы не ошибаться с написанием, причастия нужно уметь отличать от прилагательных, а для этого важно среди прочего обращать внимание на зависимые слова. Проверьте с тестом RT, справляетесь ли вы с правописанием «н» и «нн».

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