Пустячные вопросы: тест RT о произношении сочетаний «чн» и «чт» в русском языке

Произношение сочетаний «чн» и «чт» нередко может вызывать трудности. В некоторых словах такие сочетания могут звучать вовсе не так, как пишутся, а в отдельных случаях допустимо вариативное произношение. При этом языковые нормы время от времени меняются. Проверьте с тестом RT, знаете ли вы, какое произношение соответствует современным орфоэпическим нормам.

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