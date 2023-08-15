Мечты о «фабрике грёз» и борьба с потусторонней силой: в прокат выходят «Как звёзды», «Шёпот» и другие фильмы

В четверг, 17 августа, на экраны российских кинотеатров выходит картина Давида Дадунашвили «Свидетель», в которой показана история бельгийского скрипача, оказавшегося в начале СВО в украинском посёлке. Кроме того, зрители смогут посмотреть фильм ужасов Серика Бейсеу «Шёпот» о следователе, столкнувшемся в ходе расследования с потусторонней сущностью, и дебютную полнометражную работу Марии Лойтер «Как звёзды» о дружбе двух восходящих кинодив. В индийской комедийной драме «О, Господи! 2» показана история отчаявшегося отца, ищущего защиты у небес для своего сына, а в фантастическом боевике «Ограбление из будущего» — приключения преступников, способных перемещаться во времени.

«Свидетель»

Главный герой российской драмы Давида Дадунашвили — вымышленный бельгийский скрипач Даниэль Коэн (Карэн Бадалов). В феврале 2022-го он приезжает на гастроли в Киев и вскоре из-за развернувшейся специальной военной операции вместе со спутницей (Серафима Низовская) оказывается в украинском поселении Семидвери. Там они становятся очевидцами бесчеловечных преступлений, совершаемых местными жителями. Музыкант решает открыть миру правду во что бы то ни стало.

По словам сценариста Сергея Волкова, не раз ездившего в Донбасс, фильм основан на реальных событиях. Дадунашвили, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что сразу принял предложение снять ленту, узнав её краткое содержание.

«Невозможно создавать что-либо, не зная истории. Это не фантастика, это то, что мы видим и слышим», — приводит агентство слова постановщика.

По словам продюсера Софьи Митрофановой, «это драматический фильм, показанный глазами человека, который не понимает язык, не понимает мотивов окружающих. Изначально он не занимает чью-либо сторону, но переживает все происходящие события».

Карэн Бадалов и Серафима Низовская говорят в ленте на английском языке, поэтому актёры работали над его совершенствованием. Бадалову вдобавок пришлось освоить игру на скрипке.

«Шёпот»

Режиссёр фильма ужасов Серик Бейсеу признался изданию Metro, что не любит картины с кровавыми и жестокими сценами (слэшеры) вроде «Пятницы 13-е». Вместо этого он предпочитает делать акцент на нагнетании атмосферы.

«Шёпот» (снят. — RT) в жанре скримера: подвалы, тёмные лестницы, что-то жуткое в темноте», — пояснил постановщик.

В небольшой деревне происходит серия беспощадных убийств подростков. Расследовать дело приезжает персонаж Артура Бесчастного — городской сыщик. Его появление связано и с личной целью — мужчина ищет старинный фонограф. На нём хранится запись исцеляющего заклинания знахарки, когда-то жившей в поселении. Герою необходимо найти устройство, чтобы спасти сына — после аварии тот находится в коме. Сыщик отправляется в усадьбу, где обитала ведунья, и встречает там сверхъестественное нечто, один шёпот которого обрекает человека на смерть.

В ленте также снялись Марьяна Спивак (сериал «Медиатор»), Софья Шидловская («Наводнение») и другие.

© Кадр из фильма «Шёпот» (2023)

«Как звёзды»

При работе над лентой её авторы вдохновлялись сериалом «Девочки» и фильмами «Милая Фрэнсис» и «Москва слезам не верит». В центре сюжета — Соня и Маша, познакомившиеся на пробах фильма. Грёзы об искусстве становятся фундаментом дружбы между девушками. Постепенно мечты подруг сбываются: они оказываются по ту сторону экрана (одна из них даже получает заветную главную роль) и привлекают внимание популярных актёров, однако приходят к пониманию, что жизнь звёзд не такая, как они себе представляли.

В картине дебютантки в полном метре Марии Лойтер главные роли исполнили Наталья Земцова («Восьмидесятые») и Надежда Иванова («Мир! Дружба! Жвачка!»). Они также выступили сценаристками наряду с постановщицей и другими авторами. Ранее Лойтер уже сотрудничала с актрисами — Земцова и Иванова появились в её короткометражной драме «Галангал», вошедшей в шорт-лист Международного фестиваля Arctic Open в 2018 году.

«Встретив этих двух девчонок — главных героинь моего фильма — четыре года назад, я поняла, что хочу снять про них кино, потому что они настолько живые и сумасшедшие. Я захотела снять фильм для других. Чтобы другие девчонки увидели, что можно быть живыми, искренними, настоящими — разными и не стесняться этого, а любить и принимать себя», — приводит слова Лойтер портал «Вокруг ТВ».

В актёрский ансамбль также вошли Гела Месхи, Юлия Снигирь, Тимур Бадалбейли и Василий Бриченко.

«О, Господи! 2» (OMG 2)

Фильм Амита Рая — продолжение драматической комедии Умеша Шуклы, основанной на популярном в Индии спектакле «Кишан против Канхайи». Если в первой ленте борьбу против Бога в лице Акшая Кумара вёл атеист Канджи Лалджи Мехта (Пареш Раваль) из-за потери бизнеса в результате землетрясения, то в «О, Господи! 2» в схватку ввязался отчаявшийся отец (Панкадж Трипати), борющийся за спасение сына.

В центре сюжета — обычная семья, состоящая из родителей и сына. Однажды подростка исключают из школы за непристойное поведение. Его отец Канти Шаран Мудгал подаёт в суд на школу и сам выступает адвокатом. Из-за чувства вины у юноши возникают суицидальные мысли. Мудгал в молитвах просит Шиву показать ему верный путь и защитить сына. Бог отвечает на мольбу героя и отправляет ему в помощь своего наместника.

По словам артиста, картину необходимо показывать в учебных заведениях, поскольку в ней затрагиваются важные социальные вопросы.

«Ограбление из будущего» (The Tomorrow Job)

Сюжет фантастического боевика разворачивается вокруг мелкого мошенника Ли Уорнера, который нашёл способ путешествовать во времени с помощью лекарств. Для того чтобы провести идеальное ограбление без последствий, у Ли и его команды есть лишь час — именно столько времени они могут провести в своих сознаниях из будущего.

«Мы поставили перед собой задачу рассказать запутанную, умопомрачительную, уникальную историю о путешествиях во времени, но сделать это в духе классического фильма об ограблении казино. Никаких машин времени, только фиолетовая таблетка. Мы надеемся, что «Ограбление из будущего» сможет развлечь, бросить вызов, сбить с толку и, как и любой хороший фильм об ограблении, в конечном итоге вознаградить зрителей по всему миру», — отметил режиссёр фильма Брюс Уэмпл в разговоре с Collider.

Постановщик уже затрагивал тему перемещения во времени в своей дебютной работе «Деформация времени». Картина была признана лучшей на Buffalo Dreams Fantastic Film Festival, а также тепло встречена зрителями на фестивале научно-фантастических фильмов в Бостоне.