История девушки-социофоба и возвращение индийских «Беглецов»: в прокат выходят «Импостер», «Аманда» и другие фильмы

В четверг, 10 августа, в российский прокат выходит японский триллер «Импостер», в центре сюжета которого — молодой карьерист, провалившийся в канализационный люк накануне свадьбы. Кроме того, на больших экранах покажут немецкую ленту «Запертый заживо». В кинотеатрах также выйдет комедийная драма «Развод по-геймерски» о двух французских подростках, решивших заработать лёгких денег в интернете, и итальянская мелодрама «Аманда» о дружбе двух необычных девушек. В пятницу, 11 августа, стартует показ индийского боевика «Беглецы 2» — продолжения знаменитой ленты Анила Шармы 2001 года.

«Импостер» (#Manhole)

Сюжет драматического триллера Кадзуёси Кумакири («Антенна», «Мой мужчина») вращается вокруг героя Юто Накадзимы («Идеальный сын», «Хандзава Наоки») — молодого и амбициозного карьериста Сюнсукэ Кавамуры. Он успешен в своей профессии и скоро женится на дочери босса. Возвращаясь со своего мальчишника, герой падает в канализационный люк. Выбраться из западни у него не получается. Кроме того, Сюнсукэ травмирует ногу, а до свадьбы остаются считаные часы.

Молодой человек решает спасаться нетривиальным способом: создаёт в социальной сети профиль выдуманной девушки (девушкам помогают охотнее) и ждёт спасения. Страница и публикации Кавамуры быстро становятся популярными, но выручать парня никто не спешит, а ситуация становится похожа на спланированную и хитрую ловушку, а не на случайность.

Рецензент Variety Джессика Кянг отмечает, что «Импостер» удивляет нетипичными для триллера в замкнутом пространстве вещами: телефон главного героя не теряет сигнал и не оказывается разряженным, в зажигалке не заканчивается бензин. В целом сюжет ленты, а особенно последней её трети оказывается довольно удивительным, как и набор проблем, с которыми Кавамура сталкивается в канализации: от утечки газа и угрозы утонуть до появления ядовитой пены. Финал же и вовсе ставит всё с ног на голову, добавляя картине сходства с «Олдбоем» Пак Чхан-ука.

«Развод по-геймерски» (Juniors)

У двоих подростков ломается любимая игровая консоль. Когда один из героев по случайности оказывается обрит наголо, в их светлые головы приходит гениальная (как им кажется) идея: открыть в интернете сбор средств на лечение рака, а вырученные деньги потратить на новую приставку. Поначалу всё идёт неплохо, но вскоре затея начинает трещать по швам: люди узнают о «больном» подростке, и правду скрывать оказывается совсем непросто.

В интервью французскому Vogue Ванесса Паради, исполнившая роль матери главного героя, рассказала, что история привлекла её «юмором и добротой», а также персонажами, с которыми «очень быстро находишь общий язык».

Режиссёр Хьюго П. Томас отметил, что «зрители не будут понимать, как относиться к героям с точки зрения сопереживания», поскольку трактовать поступки персонажей однозначно хорошо или плохо не получится. Подростки-геймеры, по задумке постановщика, совершают сомнительные с точки зрения морали вещи для того, чтобы впоследствии извлечь из них уроки.

«Запертый заживо» (Ach du Scheiße!)

Российская локализация названия дебютной полнометражной картины Лукаса Ринкера имеет мало общего как с английским, так и с оригинальным заголовком, а ведь именно в нём содержится самый большой спойлер, поскольку изрядная доля юмора в этом комедийном триллере с элементами боевика связана с нечистотами. Что, впрочем, неудивительно, учитывая специфическое место действия — кабинку биотуалета, в которой приходит в себя главный герой — архитектор по имени Франк (Томас Нихаус). Рука персонажа нанизана на прут арматуры, телефон плавает в туалете, а сама кабинка находится на территории, прилегающей к зданию под снос, которое взорвут через час.

За это время герой должен найти выход из западни, выяснить, почему он там оказался, а главное — понять, при чём тут мэр, расстреливающий полицейских из дробовика и явно имеющий на Франка зуб.

Картина взяла приз зрительских симпатий на фестивале Hard:line в 2022 году, получив высший бал от аудитории. Критики отмечают местами очень чёрный и специфический юмор и неполиткорректность ленты, при этом уточняя, что «Запертый заживо» — это неплохой образец немецкого жанрового кино.

«Аманда» (Amanda)

Аманда — 24-летняя девушка из богатой семьи, образованная, вспыльчивая и не очень социализированная (общаться со сверстниками она откровенно побаивается, скрывая страх за бравадой). Жизнь она предпочитает проводить в праздности и не особенно стремится к отношениям с кем-либо, кроме своей маленькой племянницы.

Когда мать вынуждает её найти себе друзей, девушка пытается сблизиться ещё с одной непростой натурой — Ребеккой, страдающей от агорафобии. Дуэт начинает чудить на улочках родного итальянского городка, выясняя, что такое настоящая женская дружба, и проверяя её на прочность.

Главную роль исполнила Бенедетта Поркароли, сыгравшая Софи в ленте «Идеальные незнакомцы». Ребекку сыграла Галатея Беллуджи, известная по таким лентам, как «Лечить живых», «Золотая молодёжь» и «Явление».

Премьера комедийной мелодрамы Каролины Кавалли состоялась на 79-м Венецианском кинофестивале, после чего картина была представлена зрителям смотра в Торонто. Лента была преимущественно благосклонно принята пользователями западных агрегаторов — на Rotten Tomatoes её рейтинг «свежести» составляет 95%, а оценка зрителей 100%. Рейтинг на Metacritic — 81 балл.





«Беглецы 2» (Gadar 2)

Спустя 22 года с момента выхода первого фильма «Беглецы» режиссёр Анил Шарма возвращает на экраны своих героев, роли которых исполняют звёзды оригинальной картины — Амиша Патель и Санни Деол. Поправку на время постановщик всё же сделать не забыл — теперь Тара Сингх спасает уже не свою жену, а взрослого сына, попавшего в лапы злобной пакистанской хунты в лице усатого генерала и его малоприятных сподвижников.

Поклонники индийского кино получат от продолжения «Беглецов» всё, что любят: масштабные танцевальные сцены с огромной актёрской труппой, зрелищные эпизоды схваток и трюки, подтверждающие, что физика индийским сценаристам куда менее важна, чем эффектная картинка — чего стоит уничтожение военного внедорожника ударом кувалды об капот — да таким, что передние колёса разлетаются в разные стороны, в то время как главный герой невозмутимо продолжает борьбу с врагом.

«Беглецы 2» — это фильм о любви и семейных ценностях, в котором герои вновь вынуждены бороться за своё счастье.