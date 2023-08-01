Волшебники в Москве и корабельные тайны: в прокат выходят «Баба Яга спасает мир», «Моё итальянское лето» и другие фильмы

В четверг, 3 августа, на экраны российских кинотеатров выходит сказочная картина «Баба Яга спасает мир», в которой персонаж Людмилы Артемьевой попадает в современный город в поисках мощного оружия против тёмных сил, и фильм ужасов «Корабль призраков», где переплетаются кровавое прошлое и настоящее. Кроме того, зрители смогут посмотреть комедийную ленту «Моё итальянское лето» о бунтарке Элене, жаждущей искоренить капитализм и восстановить справедливость, и «10 дней без мамы в Куршевеле» о непростых каникулах отца в компании четырёх детей.

«Баба Яга спасает мир»

Сюжет сказочной ленты вращается вокруг любознательного мальчика Сени, который попадает в таинственный магический лес. Это знаменует собой ослабление заклятия, наложенного когда-то Бабой Ягой, в результате чего тёмные силы во главе с Кощеем Бессмертным могут пробудиться в любой момент. Для возведения новой защиты колдунье необходим дивноцвет — утерянное мощнейшее оружие волшебников. На его поиски Яга отправляется в современный город. Сене же, чтобы вернуться домой, необходимо сделать выбор между добром и злом.

«На мой взгляд, Баба Яга — настолько мощный образ, что он не вписывается в привычные современному зрителю категории «отрицательный и положительный» персонаж. Она всегда будет оставаться могущественным волшебным существом, стоящим на страже миров. Моя героиня и не злая, и не добрая, она балансирует между этими понятиями, управляет ими, наполняет их смыслами», — рассказала журналу OK! исполнительница главной роли Людмила Артемьева.

Также в фильме снялись Савелий Кудряшов, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Ольга Науменко и другие. Режиссёром выступил Карен Захаров, ранее снявший «Артек. Большое путешествие». Над сценарием работали Евгений Вихарев («Струны», «Простоквашино») и Юрий Ненев («Первый Оскар», «Между нами глубокое море»).

По словам продюсера Армена Ананикяна, привлекательность картины в том, что в ней знакомые герои фольклора помещены в новую реальность.

«Наш фильм («Артек. Большое путешествие». — RT) был для всех, каждый мог найти в нём что-то своё — настоящее семейное кино, — цитирует Ананикяна портал «АртМосковия». — «Баба Яга» продолжает эту тенденцию, мы снова обращаемся к семейной аудитории и говорим с ней на сказочном языке, но в то же время через призму реальности. Мы обращаемся к самым знаменитым нашим архетипам — Бабе Яге, Кощею, — но ставим их в необычные условия».

«Корабль призраков» (Haunting of the Queen Mary)

Фильм ужасов режиссёра «Дракулы» (2014) Гари Шора повествует о двух семьях из разных времён, чьи судьбы переплетаются на борту огромного лайнера «Королева Мэри». Корабль известен в том числе благодаря окружающим его таинственным рассказам о паранормальных явлениях, которые становятся для героев реальностью.

В основу сюжета легли легенды, связанные с лайнером, известным как «Серый призрак». В наши дни судно пришвартовано к берегу в порту калифорнийского Лонг-Бич и является одной из достопримечательностей города и отелем.

«Нас впечатлило то, с каким энтузиазмом кинокомпания Vertical отнеслась к умному и необычному взгляду Гари Шора на великую английскую и американскую легенду. Мы уверены, что эта команда будет идеальным партнёром для дистрибуции (фильма. — RT) в США и поможет вписать новую главу в знаковую и населённую призраками историю этого корабля», — рассказали Variety продюсеры картины.

«Моё итальянское лето» (Gli anni belli)

В своей первой игровой ленте режиссёр Лоренцу д’Амику де Карвалью возвращается к Италии своей юности, когда страна оказалась на пороге политических и социальных изменений.

Главная героиня — 16-летняя бунтарка Элена. Она борется за справедливость, равенство и права угнетённых. Девушка желает устроить революцию и свергнуть Сильвио Берлускони, недавно возглавившего Совет министров. Однако вынуждена ехать с родителями в летний лагерь, где встречает свою первую любовь — красавца Андре — и других политически ангажированных ребят. Вместе они намерены восстановить демократию в капиталистической туристической деревне, где новый директор, внешне напоминающий главу парламента, привнёс радикальные изменения в жизнь кемпинга и сосредоточен на том, чтобы обхитрить отдыхающих.

По словам постановщика, он выбрал жанр комедии, поскольку намеревался привлечь внимание молодой аудитории, которая не склонна прислушиваться к нравоучениям и воспринимает только легко поданную информацию. На фоне взросления своей героини Карвалью показывает политические настроения и идеалы Италии 1990-х.

«Десять дней без мамы в Куршевеле» (10 jours encore sans maman)

Пару лет назад Антуан принял решение оставить работу, чтобы заботиться о детях, тогда как его жена Изабель вернулась к своей юридической карьере. Со временем герой устал от родительских обязанностей, а держаться на плаву ему помогает лишь предвкушение долгожданного отпуска в Альпах. Однако перед поездкой выясняется, что Изабель должна остаться дома из-за нового срочного проекта. Впереди Антуана ждут безумные дни в компании четырёх капризных сорванцов.

«Десять дней без мамы в Куршевеле» — продолжение ленты Людовика Бернарда «Не все дома», ремейка аргентинской комедии «Мама уехала», где мать семейства уезжает в небольшой отпуск и оставляет детей с отцом.

Центральные роли в ленте исполнили Франк Дюбоск («Махнёмся телами», «Парни не танцуют»), Ор Атика («Ночной администратор», «Красотки») и Алексис Михалик («Семейное ограбление», «Ван Гог. На пороге вечности»).