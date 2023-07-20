«Эй, вы! Небо! Снимите шляпу! Я иду!»: в Москве прошла премьера спектакля «Маяковский. Городской мюзикл»

В 130-ю годовщину со дня рождения одного из самых значимых русских поэтов ХХ века Владимира Маяковского главный концертный зал страны — Государственный Кремлёвский дворец — принял на своей сцене спектакль «Маяковский. Городской мюзикл» в постановке режиссёра Театра Луны Александра Рыхлова. Подробности — в материале RT.

В рамках празднования 130-летия со дня рождения Владимира Маяковского в большом зале Государственного Кремлёвского дворца состоялся показ спектакля «Маяковский. Городской мюзикл» в постановке труппы Театра Луны. Относительно камерное произведение на сцене ГКД превратилось в масштабное и невероятно насыщенное зрелище с яркими декорациями, неординарной хореографией, филигранной игрой и вокальным исполнением ведущих артистов — Андрея Школдыченко в роли самого «поэта революции» и Янины Студилиной, воплотившей образ Лили Брик и ещё целого ряда персонажей.

Стоит отметить, что «Маяковский», несмотря на заявку на «городской мюзикл», оказался скорее музыкальным спектаклем — всё же материал поэта не настолько «песенный», но это ни в коем случае не ухудшает впечатления от постановки. По сравнению с выступлениями на сцене Театра Луны действие стало менее интимным с точки зрения работы с публикой, но заметно прибавило в эффектности и весе: декорации вкупе со световыми эффектами в отдельные моменты создают ощущение чего-то грандиозного, что действительно соотносится с масштабами одного из величайших русских поэтов ХХ века.

Перед началом постановки на сцене ГКД состоялась небольшая торжественная часть, в ходе которой художественный руководитель Театра Луны народный артист России Евгений Герасимов выступил с речью, раскрыв некоторые детали спектакля. Кроме того, на сцену вышли депутаты Госдумы и Мосгордумы, а также официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметившая огромную важность наследия Маяковского и подчеркнувшая актуальность его творчества в наше время.

Любопытной деталью стало шоу от хореографической группы спектакля в ходе вступления: между выходами гостей на сцену артисты отрабатывали короткие вставки, имитирующие игру на ударных, вместо которых использовали огромные красные кубы. Визуал представления и движения артистов удивительным образом сочетали в себе отсылки к СССР и творчеству японских коллективов, играющих на барабанах тайко.

Спектакль «Маяковский. Городской мюзикл»

АГН «Москва»

© Александр Авилов

Хронометраж постановки довольно скромный: немногим более полутора часов, но в этом кроется два серьёзных плюса. Во-первых, отсутствие антракта. Во-вторых, нет «провисаний» в повествовании и спада динамики. Поскольку спектакль охватывает жизнь Маяковского с приезда в Москву с матерью и сёстрами до гибели поэта, каждая минута оказывается насыщена действием, музыкой, танцами или диалогами. С другой стороны, есть в этом и небольшой минус: повествование иногда не выглядит в должной мере цельным, а порой и вовсе сбивает с толку, когда несколько лет жизни поэта пролетают за считаные минуты.

Детство «поэта революции», смерть отца, отъезд в столицу и обучение в Московском училище живописи, ваяния и зодчества («единственном месте, куда приняли без свидетельства о благонадёжности») укладываются в недлинный монолог Школдыченко, настолько убедительного в своём образе, что за ним практически не просматривается сам артист (который, к слову, даже побрился наголо ради роли) — со сцены на зрителя смотрит и вещает сам Маяковский, необузданный, яростный и вдохновляющий.

Куда более активное развитие сюжета начинается с момента знакомства героя со старшими товарищами-футуристами — поэтами Каменским, Бурлюком, Кручёных. А сцена их игры на бильярде, где в роли шаров выступает танцевальная труппа, и вовсе выглядит невероятно.

Довольно пристальное внимание авторы уделили личной жизни Маяковского: красиво и трогательно (хоть и предельно сжато) выстроена линия взаимоотношений поэта с Эльзой Триоле, которая знакомит героя со своей сестрой Лилей и её мужем Осипом. Янина Студилина в образе Брик настолько органична, что представить себе музу Маяковского как-то иначе после просмотра спектакля уже довольно сложно. Мимика, жестикуляция, интонации — мельчайшие детали, которые артистка добавила в свою героиню, сработали на все сто. Не менее удачно смотрится и супруг Лили в исполнении Александра Боброва — именно его персонаж запоминается больше всех после двух ведущих. А вот довольно важная с точки зрения биографии Маяковского Нора Полонская в постановке выглядит едва ли не лишней деталью: появляется ненадолго, на фоне Лили и её сестры выглядит довольно скучно и создаёт ощущение чужеродности.

Спектакль «Маяковский. Городской мюзикл»

АГН «Москва»

© Александр Авилов

Нельзя не отметить и отличную работу художника по костюмам: наряды артистов подобраны максимально аутентично, а внешний вид «кошмаров» Маяковского получился в должной степени сюрреалистичным.

Музыкальная составляющая также на уровне: весь аккомпанемент возложен всего лишь на трёх исполнителей с ударными, аккордеоном и гитарой, но при этом, в отличие от большинства мюзиклов и спектаклей, артистов не спрятали в оркестровую яму, а, наоборот, вывели на передний правый край сцены, где они несколько раз даже минимально взаимодействовали с остальными участниками постановки.

Финальная сцена поражает накалом страстей и вновь работой Школдыченко. Пронзительно-эмоциональный финальный монолог поэта перед гибелью — «Эй, вы! Небо! Снимите шляпу! Я иду! Глухо. Вселенная спит, положив на лапу с клещами звёзд огромное ухо» — обыгран необычным хореографическим номером, полным символизма, а разлетающиеся страницы сочинений поэта ставят красивую точку в постановке.

Посмотреть спектакль «Маяковский. Городской мюзикл» можно будет в Театре Луны на Малой Ордынке.