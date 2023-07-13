«Ночью начинается другая жизнь»: в прокат выходит фильм «Кентавр»

В четверг, 13 июля, в прокат выходит картина Кирилла Кемница «Кентавр» с Юрой Борисовым и Анастасией Талызиной в главных ролях. Сюжет ленты вращается вокруг загадочного водителя ночного такси и его пассажирки Лизы. Оба героя имеют собственные причины работать по ночам — он инвалид-одиночка, а ей нужно содержать не только себя, но и родителей-пенсионеров. Катаясь по городу, персонажи проникаются симпатией друг к другу, однако не всё так безоблачно: в пути за каждым поворотом их поджидает опасность.

В кинотеатрах выходит драматический триллер «Кентавр», одним из продюсеров которого выступил Илья Найшуллер. Сценарий написал Михаил Зубко, работавший над сериалами «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», Happy End и «Филатов». По словам режиссёра ленты Кирилла Кемница, Найшуллер заинтересовался проектом сразу после того, как он случайно обмолвился о фильме.

Главных героев сыграли Юра Борисов и Анастасия Талызина. Также роли исполнили Ксения Кутепова, Григорий Верник, Сергей Гилёв и другие.

Поскольку «Кентавр» — камерная картина, действие которой разворачивается ночью и в основном в автомобиле, съёмки тоже проходили в тёмное время суток. На протяжении всей киноленты с самого первого кадра царит напряжённая атмосфера, дополненная пронзительной музыкой Даши Чаруши.

Временами авторы слегка ослабляют напряжение саркастическими шутками, которые отпускают герои. Однако вскоре повествование возвращается к захватывающему психологическому триллеру.

Картина начинается с того, что некий мужчина вытаскивает женщину (то ли мёртвую, то ли без сознания) из автомобиля. Затем показывают, как герой Борисова — Саша — собирается на работу. Он — водитель такси, а машина для него не только средство передвижения, но и продолжение его тела (видимо, отсюда и название фильма), поэтому гараж и комнату героя разделяет лишь прозрачная клеёнчатая штора. Именно за рулём герой уверен в себе и чувствует себя хозяином положения.

Своим отношением к автомобилю Саша напоминает героя Сами Насери в фильмах серии «Такси», однако стилистика и тематика проектов настолько разная, что на этом сходства и заканчиваются.

Саша неслучайно решил выезжать на работу лишь с заходом солнца. Ночью начинается совсем другая жизнь: нет пробок, и Саша уверен, что именно в это время суток люди другие — они сбрасывают маски, не притворяются и остаются самими собой. Давно наблюдая за пассажирами, герой, как он сам думает, научился читать их как книги. Например, у гостиницы в автомобиль садится мужчина средних лет. Таксисту понятно, что пассажир ведёт двойную жизнь, объясняя семье факт своего отсутствия командировками. И оказывается прав.

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Затем к Саше подсаживается молодой человек, уверенный, что в жизни всё можно купить. Он просит подвезти его без вызова такси через приложение, предлагая заплатить больше, тогда как это противоречит принципам водителя.

Ещё одним пассажиром становится Лиза. Оценив её внешний вид и парфюм, Саша делает вывод о профессии девушки. Его отношение к её деятельности написано на лице, Лиза всё понимает и остаётся недовольной. В отместку она заставляет таксиста открыть ей дверь. Превозмогая свою боль, Саша выполняет просьбу. Увидев, что он — инвалид и еле передвигается, Лиза, чтобы хоть как-то искупить свою бестактность, предлагает герою возить её всю ночь по делам.

В какой-то момент Саша понимает, что за ними следует «хвост». Девушка объясняет, что это надоедливый клиент, которому она отказала. Будучи сам в не лучшем положении, Саша берётся спасать Лизу. Так неспешный триллер превращается в захватывающий и динамичный экшен-боевик с погонями и драками. Но кто именно представляет большую угрозу — Саша, Лиза или отвергнутый клиент, — предстоит ещё выяснить.

Поднятые в ленте проблемы отражают в некотором смысле действительность нашего общества: там, где одни видят возможность и несутся по жизни усилием воли вопреки всем обстоятельствам, другие опускают руки и находят не лучшее решение.

Через весь фильм красной нитью проходит тема выбора, который зрителю предстоит сделать вместе с героями. Кто является большим инвалидом — тот, кто лишился конечностей, или тот, в ком отсутствуют нормы морали и этики. Нельзя сбрасывать со счетов прошлое, но какое наступит будущее — зависит от самого человека.

Ещё одна тема, которую затрагивают авторы, — доверие. Картина побуждает задаться вопросами: можно ли открыться незнакомцу, даже если кажется, что от него не исходит опасности? И насколько осторожными нужно быть с тем, кто внешне подозрителен, но ведёт себя иначе?

© kinopoisk.ru

Убедительная игра актёров помогает зрителям погрузиться в историю и местами почувствовать себя участниками происходящего. Юра Борисов, ранее доказавший своё мастерство перевоплощения в военной драме «Калашников», фильме «Капитан Волконогов бежал» и многих других проектах, продолжает экспериментировать и тщательно подбирать картины, в которых он мог бы сполна раскрыть свой потенциал. В «Кентавре» артист до самого конца поддерживает таинственный образ всем доступным инструментарием — мимикой, тембром голоса, взглядом.

Анастасия Талызина не менее убедительна в кадре рядом с Борисовым — ей удалось отразить разные грани своей героини. В актрисе совсем не узнать юную наивную провинциалку из сериала «Тонкие материи». Также особенно запоминается недолгое, но эффектное появление Ксении Кутеповой.

Отдельного внимания заслуживает визуальное оформление в целом и операторская работа Роберта Саруханяна, чья фильмография включает второй сезон нашумевшего сериала «Эпидемия». Также настроение и тон всей истории задаёт цветовая палитра.

Умело расставленные акценты и сгущённые тёмно-серые оттенки придают «Кентавру» соответствующую атмосферу, а красное коктейльное платье-комбинация героини намекает на кровавый исход.

Сюжет ленты интригует с самого начала: страшно хочется знать, кто же тот маньяк, что убивает по ночам секс-работниц, и в чём его мотив. Личность преступника раскрывается самым неожиданным образом ближе к финалу. Притом что картина оставляет открытыми немало вопросов и послевкусие недосказанности, это не умаляет её достоинств. Эмоциональный аттракцион зрителям старше 18 лет гарантирован.