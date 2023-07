«Это наша лебединая песнь»: рок-группа Eagles объявила о прощальном турне

Американская рок-группа Eagles на своём официальном сайте опубликовала обращение, в котором объявила о предстоящем прощальном турне под названием The Long Goodbye. В письме музыканты поблагодарили свою команду за сотрудничество, а также выразили признательность поклонникам за преданность их творчеству на протяжении многих лет. График гастролей ещё формируется, однако уже известно, что начнётся турне 7 сентября выступлением в Нью-Йорке. Группа существует уже более 50 лет. За это время она была удостоена шести премий «Грэмми», одну из которых артисты получили за легендарную пластинку Hotel California.

«Спустя более 50 лет гастролей и постоянных аншлагов на аренах и стадионах по всему миру группа Eagles отправится в своё последнее турне (под названием. — RT) The Long Goodbye», — написали артисты.

Музыканты отметили, что их путь продлился гораздо дольше, чем кто-либо из членов группы мог мечтать, однако пришло время «замкнуть круг».

«На протяжении чудесной 52-летней одиссеи Eagles давали концерты людям по всему миру, поддерживая в музыке жизнь наперекор трагическим потерям, потрясениям и неудачам самого разного рода», — заявили музыканты.

В своём обращении артисты поблагодарили за преданную работу менеджеров, команду и музыкантов, которые постоянно их поддерживали на протяжении всех прошедших лет. Они также выразили признательность своим многочисленным поклонникам за то, что те любили и принимали их творчество.

«И самое главное, мы благодарим вас от всего сердца за то, что вы приняли эту группу и её музыку. В конечном счёте вы и есть та причина, по которой мы смогли просуществовать более пяти десятилетий. Это наша лебединая песнь, но музыка продолжает и продолжает звучать», — написали исполнители.

Прощальный тур рок-коллектива сейчас находится на стадии планирования. Тем не менее уже известны некоторые подробности. Так, гастроли начнутся концертом 7 сентября 2023 года в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Последнее выступление группы, предварительно, состоится 17 ноября в городе Сент-Пол (штат Миннесота). Среди других городов, входящих в турне, — Ньюарк, Атланта, Детройт, Денвер, Лексингтон и прочие.

Группа Eagles была образована в Лос-Анджелесе в 1971 году барабанщиком Доном Хенли и гитаристом Гленном Фраем. Первыми участниками коллектива, помимо Фрая и Хенли, были бэк-вокалист Берни Лидон и басист Рэнди Мейснер.

Ещё до формирования группы под названием Eagles Дон Хенли и Гленн Фрай гастролировали и записывались в качестве музыкантов вместе с кантри-исполнительницей Линдой Ронстадт, а позже привлекли к работе и Лидона с Мейснером.

Во время одного из туров Хенли и Фрай решили создать свою группу и сообщили о намерении Ронстадт. Так в сентябре 1971-го четверо талантливых артистов подписали контракт со студией звукозаписи Asylum Records.

В 1972 году у группы вышел одноимённый дебютный альбом, который стал началом их самостоятельного творческого пути. Два сингла с первой пластинки вошли в топ-чарты США и Канады — песни Take It Easy и Witchy Woman. Релиз следующего альбома — Desperado — состоялся в 1973 году. Он был менее успешен, чем первый.

В 1974 году к коллективу присоединился талантливый гитарист Дон Фелдер, которого многие называли Фингерс (перевод с англ. от слова fingers — пальцы). Прозвище было ему дано за умелую игру на инструменте.

После выхода в свет четвёртого студийного альбома One of These Nights (1975) Берни Лидон покинул группу, а заменил его музыкант Джо Уолш, на тот момент зарекомендовавший себя в составе коллектива James Gang и как сольный исполнитель. С его участием была записана легендарная пластинка Hotel California, релиз которой состоялся в 1976-м.

Это один из величайших альбомов всех времён, который порядка 26 раз был сертифицирован Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний как платиновый. На обложке диска символично изображён отель The Beverly Hills Hotel на фоне золотого заката. Снимок делал фотограф Дэвид Александр, а известный арт-директор Джон Кош, работавший над обложками для альбомов группы The Beatles, занимался оформлением съёмки.

«Дон хотел, чтобы на обложку альбома я подобрал и поместил тот самый отель «Калифорния» — гостиницу, которая представляла бы собой пример классического «калифорнийского отеля», но чтобы сам образ при этом был немного зловещим», — рассказал Джон Хош в интервью Rockpop Gallery.

Вместе с Александром они сделали фото трёх отелей, подходивших под описание. В итоге Хенли одобрил тот вариант, который поклонники видят на обложке пластинки по сей день. Кош вспоминал, что выбранный отель они снимали буквально вслепую, так как светило солнце, с помощью высокоскоростной эктахромной плёнки. Завершающим этапом стала работа с художником-аэрографистом Бобом Хиксоном, который создавал неоновую вывеску отеля California в нижнем правом углу снимка. К слову, именно Джон Кош уговорил Asylum Records не указывать название группы на обложке, так как в те годы Eagles были всемирно известны. Синглы Hotel California и Life in the Fast Lane разошлись тиражом более 15 млн копий по всему миру, а артисты за альбом были удостоены премии «Грэмми» в 1978 году.

Впоследствии коллектив несколько раз распадался, менял состав и снова возобновлял музыкальную деятельность. Всего Eagles продала около 150 млн копий своих альбомов по всему миру и получила шесть премий «Грэмми».

В 2016 году Гленн Фрай, один из основателей группы, скончался от осложнений, вызванных ревматоидным артритом, язвой и пневмонией.