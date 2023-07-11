Война соседей и Майк Науменко в современности: в прокат выходят «Джонни», «Кентавр» и «Круче некуда»

В четверг, 13 июля, в российский прокат выходит картина Алексея Рыбина «Джонни», прообразом главного героя в которой стал лидер рок-группы «Зоопарк» Майк Науменко, сыгранный Николаем Фоменко. Также на больших экранах покажут фильм «Злые соседи» о борьбе чудаковатого старика с мультимиллионером и триллер о таксисте «Кентавр», спродюсированный Ильёй Найшуллером. Ещё один новый проект — фильм Скотта Во «Круче некуда», в котором герои Джеки Чана и Джона Сины борются с преступностью будущего.

«Джонни»

Новая режиссёрская работа Алексея Рыбина — это музыкальная комедия-размышление о том, что было бы, если бы Майк Науменко дожил до наших дней. События разворачиваются в двух временных периодах — в 1980-х и в современности. В первом случае молодой рок-музыкант Джонни (Андрей Дидик), чей образ списан с лидера группы «Зоопарк», пытается отстоять свои взгляды на мир и творчество, остаться самим собой. А вот жизнь его возрастного героя, сыгранного Николаем Фоменко, — это результат той самой борьбы, поразившей как минимум современную молодёжь, входившую в фокус-группы фильма.

«Молодёжь, которой показывали кадры, говорила: «Да он что, дурак? Да он демон: ему предлагают в Америку — он отказывается! Ему предлагают сейчас стадионы, чтобы играть старые хиты, — он отказывается! Ему бабки предлагают — он отказывается! Да он ненормальный какой-то! Алкаш — вот и всё». И вот эта невозможность существования в мире очень практичном, эта душа, принципы, энергия, которая сжигает изнутри, нежелание жить на компромиссах, конечно, ведут к гибели. Поэт в России больше, чем поэт», — рассказал Николай Фоменко в разговоре с «Фонтанкой.Ру».

В картине прозвучат кавер-версии песен, написанных Науменко.

«Кентавр»

Сюжет триллера «Кентавр» вращается вокруг водителя такси Саши (Юра Борисов) и его пассажирки Лизы (Анастасия Талызина). Саша вежлив и обходителен, но в какой-то момент девушка задаётся вопросом: а так ли он прост, как хочет казаться, и тот ли, за кого себя выдаёт?

Постановкой картины занимался Кирилл Кемниц («Zомби каникулы»). Одним из продюсеров выступил Илья Найшуллер («Я худею», «Молодой человек»), а сценарий написал Михаил Зубко (Happy End).

Во время очной защиты проектов лидеров кинопроизводства в Фонде кино в 2022 году отмечалось, что около 25 минут в ленте занимает «убойный найшуллеровский экшен».

«Кентавр» открыл фестиваль нового российского кино «Горький fest» в 2023 году.

«Нам очень приятно, что фестиваль выбрал «Кентавра» в качестве фильма открытия. С одной стороны, это жанровый проект, но если посмотреть глубже, то темы, которые раскрываются в фильме, затрагивают целый ряд острых социальных проблем нашего общества», — приводит слова продюсера Дмитрия Литвинова «Бюллетень кинопрокатчика».

Известно, что при работе над лентой авторы вдохновлялись такими картинами, как «Брат» Алексея Балабанова и «Текст» Клима Шипенко.

«Злые соседи» (Angry Neighbors)

Сюжет комедии Уоррена Брока основан на бестселлере Роджера Розенблатта и вращается вокруг вражды чудаковатого пожилого писателя на пенсии Гарри Марча (Фрэнк Ланджелла) с соседом-мультимиллионером. Последний решает построить особняк прямо напротив дома главного героя, для которого подобные излишества олицетворяют всё самое ненавистное — то, что, по его мнению, разрушило современную цивилизацию.

Начинается полномасштабная соседская война с применением всех подручных средств, отступать в которой не намерен никто. Правда, на стороне богача почти неисчерпаемые ресурсы, а у Марча есть только его изобретательность и говорящий пёс Гектор.

«Круче некуда» (Hidden Strike)

По сюжету новой картины режиссёра Скотта Во («Need for Speed: Жажда скорости», «Неудержимые 4») в недалёком будущем человечество воюет за нефть. Команда международных преступников решает провернуть ограбление века, но на их пути встают два наёмника, поначалу принявшие друг друга за противников.

Сюжет и трейлер «Круче некуда» местами напоминают «Безумного Макса» — даже цветовая гамма будто перенесена из «Дороги ярости», — но с характерными для фильмов с Джеки Чаном экшеном и комедийными эпизодами.

Производство «Круче некуда» было завершено в 2018 году, после чего боевику долгое время не могли найти подходящую дату релиза. Роль Криса Ван Хорна, напарника героя Джеки Чана, изначально должен был исполнить не Джон Сина, а Сильвестр Сталлоне, однако он выбыл из проекта, предпочтя работать над второй частью «Крида».