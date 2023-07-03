Косплей, сувениры и суровые условия: как прошёл фестиваль кино и фантастики Epic Con Russia

В Москве завершился двухдневный фестиваль фантастики, сериалов, компьютерных игр, косплея и кино Epic Con Russia. Мероприятие позиционируется как одно из крупнейших событий года для всех поклонников подобной тематики и проходит с большим размахом: в столице Epic Con занял площади концертного зала Main Stage вместимостью до 8 тыс. человек. В рамках фестиваля гостям был представлен целый набор развлечений: интерактивные стенды по любимым вселенным, игры, квесты, гаджеты-зона, танцевальные выступления, мастер-классы, лекции и ярмарка. А центральным событием Epic Con стало грандиозное косплей-шоу, участие в котором приняли десятки артистов.

В первых числах июля в Москве прошло одно из самых масштабных мероприятий года, посвящённых фантастике во всех её проявлениях, — фестиваль Epic Con Russia 2023. Событие, которого с огромным нетерпением ждали тысячи поклонников и участников, могло стать настоящим праздником, но в итоге слишком многое пошло не так: и это в условиях почти что монополии. Последние годы выдались для развлекательной индустрии не самыми радужными: пандемия COVID-19 и СВО фактически поставили крест на крупнейшем конкуренте Epic Con — выставке Comic Con Russia, с которой у «Эпика» давние сложности (организаторы московского Comic Con выиграли суд у своих питерских «коллег», после чего последние лишились права на название и были вынуждены переименоваться в Epic Con). Ближайший сопоставимый по масштабам и тематике столичный фестиваль — Bubble Comics Con — прошёл зимой 2023-го, до конца года никаких более крупных событий не анонсировано, так что «Эпик» ждали с огромным нетерпением, особенно косплееры, для которых подобное мероприятие — возможность не только пообщаться с коллегами по цеху, но и продемонстрировать свои работы широкой аудитории вживую, а не на фото.

Однако уже на стадии формирования обоймы выступающих возникли сложности. По словам участницы фестиваля Анны, система отбора у оргкомитета несовершенна: заявки рассматриваются и утверждаются по мере поступления, а не по его итогу.

«Грубо говоря, у тех, кто подал свою заявку за три месяца до дедлайна, шансов пройти в программу больше, чем у тех, кто подал свою заявку ближе к концу отбора. Это неправильная политика, потому что, как правило, люди, которые делают свои костюмы специально к этому фестивалю, которые вкалывают, они прямо до упора свои костюмы делают, и подавляющее большинство заявок приходит в последние пару дней дедлайна, а на этот момент у организаторов уже остаётся мало мест в программе. Я впервые вижу такое», — рассказала RT Анна.

Кадр с фестиваля Epic Con Russia

vk.com

© epicconrussia

Кроме того, в этом году участники фестиваля столкнулись ещё с несколькими странностями: стоимость билетов для выступающих косплееров сначала сделали выше, чем для посетителей, а призовой фонд оказался очень маленьким. Мероприятию объявили бойкот, вследствие чего организаторы Epic Con были вынуждены пойти на попятный и пересмотреть свою политику.

«Начали бойкотировать, и фестиваль сразу же отреагировал Переобулся очень резко и сказал: «Нам очень важно, что вы думаете о нас, мы уважаем наших участников. Ценим ваше мнение, поэтому цены и возвращаем на прежний уровень», — рассказала Анна.

Она добавила, что в аналогичной ситуации оказались не только косплееры, но и мастера и участники ярмарки: стоимость аренды площадок для стендов и торговли пытались повысить и отказались от этого решения лишь под давлением.

Призовой фонд для косплееров в основной программе (в их числе были такие знаковые для отечественного косплей-движения фигуры, как Аня iChios, Женя Грейсон, Анна Вебер и другие) составил 20 тыс. рублей, что очень скромно даже по меркам небольших региональных фестивалей, не говоря уж о таком событии-гиганте, как Epic Con Russia.

«Все, с кем я общалась, не хотели проходить в финал сегодня (1 июля). Потому что если ты сегодня прошёл в финал, то тебе нужно отпахать в костюме и ещё один день. И ты ничего не получишь за это, то есть вообще ничего. Даже если займёшь какую-то суперпризовую номинацию, ты получишь… ну, кружку с пакетиком, я не знаю, либо 5 тыс. рублей. И абсолютно никто из этих ребят не видит смысла в этом. Я в первый раз такое вижу, что реально все люди говорят: а какой смысл нам идти в финал и ещё один день бесплатно отпахать на этих товарищей? И даже не в деньгах вопрос, было бы хотя бы отношение человеческое», — поделилась мнением ещё одна участница фестиваля, пожелавшая остаться неназванной.

Стоит уточнить, что многие костюмы, созданием которых зачастую занимаются сами косплееры, могут быть очень громоздкими и неудобными (чтобы соответствовать канону), что делает длительное пребывание в образе не самой простой задачей, а их стоимость может доходить до десятков и даже сотен тыс. рублей.

Кадр с фестиваля Epic Con Russia

vk.com

© epicconrussia

При этом цена билетов для гостей была не самой демократичной (в день мероприятия за обычный проход нужно было заплатить 3 тыс. рублей, за VIP и SuperVIP — 3,9 и 7 тыс. рублей соответственно), а организация была довольно слабой — с утра на вход выстроились огромные очереди, среднее время ожидания в которых составило около полутора часов. Само мероприятие стартовало строго по расписанию, в результате чего первые конкурсанты выступали перед полупустым залом. Более или менее свободно попасть в фестивальную зону стало возможно лишь после обеда.

«Километровые очереди на вход, люди стоят по полтора, по два часа. Учитывая, что билеты стоят больших денег, организаторы могли хотя бы людям в очереди предлагать воду или какие-нибудь минимальные подарочки, потому что, извините, человек покупает билет, приходит к моменту открытия дверей фестиваля, но пропускает первый блок из-за того, что громадная очередь. Одну четвёртую программы человек уже пропустил. А что даёт Epic Con за вот эту огромную сумму, которую стоит билет? Как раз-таки программу», — рассказала ещё одна участница фестиваля под псевдонимом Mrs. Oladyshka.

При этом участники отметили хороший уровень работы волонтёров, которые с готовностью приходили на помощь выступающим и всячески старались улучшить для них условия. К плюсам отнесли и изменение уличной зоны фестиваля, но главным, конечно же, стало общение с единомышленниками.

«С прошлого года фестиваль доработал уличную зону — появились уличные стенды, привезли больше фудтраков, появилась большая зона для танцев. Лично для меня это мероприятие сделали знакомые: главным развлечением было просто ходить и общаться с друзьями-косплеерами. Так что, пожалуй, главный плюс конвента именно в том, что он собрал в одном месте большое количество прекрасных людей, кого интересно и приятно было увидеть», — поделилась Алиса Mighty Raccoon.

Для посетителей не из мира косплея Epic Con в очередной раз стал волшебным событием, где, прогуливаясь по павильону или уличной территории, можно было встретиться и пообниматься с любимыми героями из кино, игр и комиксов — штурмовиками и офицерами из «Звёздных войн» или персонажами вселенной Marvel, сфотографироваться с Феей-крёстной из «Шрека» или попробовать аутентичный Наруто-рамен. Коллекционеров ждали сотни экспонатов — от украшений до фигурок на любой вкус и кошелёк. Желающим попробовать себя в необычных активностях предлагалось пройти квесты, поучаствовать в конкурсах или даже сразиться в клетке с персонажами видеоигр. Остаётся надеяться, что организаторы мероприятия учтут этот опыт, начиная работу над Epic Con Russia 2024, и смогут провести фестиваль, который действительно станет сопоставимым со своим более именитым конкурентом.