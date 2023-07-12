«Мы о нём ещё очень многого не знаем»: Покровскому собору на Красной площади — 462 года

Одному из самых ярких и уникальных московских архитектурных сооружений — Покровскому собору, или храму Василия Блаженного, как его часто называют, 12 июля исполняется 462 года. А музею, который открыт в храме, в 2023 году будет 100 лет. О том, почему нам до сих пор неизвестны имена архитекторов храма, о двойственности его названия и хранящихся в его стенах тайнах RT рассказала кандидат исторических наук заведующая отделом «Покровский собор» Государственного исторического музея Татьяна Сарачева.

— Многие жители Москвы и туристы называют Покровский собор храмом Василия Блаженного. Почему сложилась такая традиция?

— Это название у Покровского собора появляется во второй половине XVI столетия и с тех пор постепенно набирает популярность. Ещё при строительстве Покровского собора у его стен был захоронен Святой Блаженный Василий, который умер в 1557 году. Вскоре после этого — в 1588 году — его канонизировали, признали местночтимым святым, а над местом его погребения возвели церковь. Сначала она была отдельной церковью, а впоследствии её соединили с интерьерами Покровского собора, сделав его неотъемлемой частью. Богослужения в этой церкви проходили ежедневно, культ святого Василия Блаженного становился всё более популярным.

Начиная с XVII столетия храм всё чаще стали называть храмом Василия Блаженного, нежели Покровским собором. Это происходило ещё и потому, что храм Василия Блаженного один, а Покровских храмов и церквей в Москве было несколько. Так что таким образом его проще было идентифицировать.

— В связи с чем святой был почитаем жителями древней столицы? Возможно, историкам известно о его особых заслугах, например перед народом, о юродстве или о чудесах, которые он совершал?

— «Блаженный» — синоним слова «юродивый», но в этом нет негатива, это определённая степень святости. Юродство — один из самых трудных подвигов в христианстве, суть которого состоит в служении Богу. Как правило, юродивые вели праведную жизнь, полную лишений, подавая пример окружающим. Мы знаем, что Василия Блаженного называют ещё нагоходцем, потому что он и в зной, и в стужу едва прикрывал своё тело лохмотьями. Тем самым Василий давал понять, что ему чуждо всё земное, что он служит Богу.

Юродивые, кстати, были единственными, кто смело мог общаться с власть держащими. Из жития Василия Блаженного мы знаем, что он неоднократно общался с Иоанном Грозным. Именно через юродивых народ мог что-то донести до царя. Они были проводниками народных мыслей и чаяний. Также мы знаем о нескольких чудесах, которые Василий Блаженный совершил как при жизни, так и после смерти. После того как стали проявляться посмертные чудеса, его канонизировали.

Отреставрированная хоругвь «Святой Василий Блаженный» из собрания Покровского собора (храма Василия Блаженного)

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

— Что к настоящему времени исследователи знают об архитекторах Покровского собора?

— Мы не знаем имён архитекторов, несмотря на то что ещё в конце XIX столетия в письменных источниках нашли свидетельства о том, что два русских мастера Постник и Барма «были угодны Богу», чтобы построить этот удивительный храм. Но сегодня историки архитектуры склоняются к тому, что архитектором храма был итальянский мастер, выходец из архитектурной школы эпохи Ренессанса. Вся архитектурная композиция и детали отсылают нас именно к европейской архитектурной школе, а не к русской. Вполне возможно, что те же итальянцы получили на Руси прозвища Постник и Барма. Так, под Постником можно понимать человека, который много постится, а под Бармой — который много бормочет, в том числе на иностранном языке.

— Почему, как вы считаете, не сохранились документы, в которых говорится о личностях архитекторов, учитывая значимость и масштаб постройки?

— Дело в том, что если мы обратимся к мировоззрению средневекового человека, то узнаем, что в эпоху Средневековья не считали нужным превозносить того мастера, который что-то построил или сделал. В целом такая ситуация достаточно характерна для той эпохи — когда превозносят не мастера, а его творение. В XVII столетии в записках иностранцев говорилось, что этот чудный собор построил один архитектор. Так что даже тогда не было известно, кто построил Покровский собор.

— Какие артефакты, хранящиеся сегодня в музее, имеют наибольшую ценность?

— Наш собор сам по себе, его архитектура — главный экспонат. Такого сооружения больше нигде в мире не найти. Большую ценность представляет его богатое настенное убранство: и снаружи, и внутри — практически все стены собора расписаны, эти росписи удивительны. У нас сохранились разновременные росписи начиная с XVI века и заканчивая началом XX века. Если говорить о предметном мире, внимание привлекает вклад первого царя из династии Романовых — Михаила Фёдоровича. Это серебряный потир (сосуд для богослужения. — RT) с золочением 1638 года, он хранится в ризнице.

Священное писание, представленное на выставке «Сокровища Покровского собора» в храме Василия Блаженного

АГН «Москва»

— Храм, несмотря на свою монументальность, не производит впечатления грузной постройки, наоборот, он кажется воздушным, невесомым. Его первоначальный облик в плане архитектурных решений имел тот же вид, что и сегодня?

— Ранее храм производил ещё более воздушное впечатление. Такое свойство собору прежде всего придавали три открытые галереи. Первая шла по нижнему ярусу, вторая — на уровне церквей второго яруса, а третья — вокруг центральной церкви. Также нужно уточнить, что изначально у собора не было двух нижних церквей, которые есть сегодня: церкви Василия Блаженного (1588 год) и Иоанна Блаженного (1672 год), мощи которого, как и мощи Василия Блаженного, также находятся глубоко под землёй на территории собора. Все пристройки снизу «приземлили» собор.

Первоначально же его архитектурный облик напоминал свечу — это было удивительное зрелище. Кроме того, храм находится на холме, его высотность особенно хорошо видна, если подойти к собору со стороны Москвы-реки. В XVI веке это удивляло ещё больше, ведь Покровский собор был самым высоким строением в Москве — 64 м. Позднее пальму первенства перехватила колокольня Ивана Великого в Кремле.

— То есть мы с уверенностью можем говорить, что жители Москвы почти 500 лет назад видели храм не в точности таким, каким мы его видим сегодня?

— Изначально собор состоял из девяти церквей второго яруса. Впоследствии к нему пристроили две нижние церкви — Василия Блаженного и Иоанна Блаженного. Но одновременно с пристройкой церкви Иоанна Блаженного к собору пристроили ещё несколько церквей, так что в конце XVII века в соборе было 20 престолов. Так было до конца XVIII века. При императрице Екатерине II прошёл грандиозный ремонт, всё лишнее от собора отняли, осталось 11 церквей.

Кирпич в середине XVI века был дорогим материалом. Храмы, как правило, из него тогда не строили. Это, кстати, тоже может говорить в пользу того, что архитектором был итальянец. В строительстве собора преобладает кирпич, есть ещё и белый камень. Разноцветным собор изначально тоже не был, он был скорее двухцветным (красно-белым). Снаружи и внутри его стены были покрыты росписью, которая имитировала кирпичную кладку.

Разноцветие появляется лишь в XVII столетии, когда расписывают растительным и геометрическим узором вновь пристроенные крыльца и галереи снаружи. Внутри тоже появляется растительный орнамент. Он тоже неоднократно меняется в XVIII и XIX веках. Но в XX столетии реставраторы старались вернуть Покровскому собору первоначальный облик, поэтому многие поздние росписи удалили и восстановили ранние — XVI—XVII веков.

— Со времён постройки храма Москва пережила множество событий, которые могли бы нанести урон зданию, — войны, наводнения, пожары. Скажите, что-то из перечисленного ставило под вопрос дальнейшее существование собора?

— Начиная с XVI столетия в Москве происходили беспощадные пожары. В летописях мы постоянно читаем, что у Покровского собора «погорели верхи». Однако это были не те пожары, которые нанесли существенный урон собору. В то же время в 1737 году в Москве произошёл очень сильный пожар, причиной которого стала горящая свеча. У собора тогда даже обрушился купол одной из церквей — эта церковь выгорела, но собор устоял. Далее — уже в 1917 году — большевики обстреливали Кремль, где засели юнкера. Тогда очень сильно пострадала одна из церквей — церковь Входа Господня в Иерусалим. Осколки одного из запущенных снарядов попали в купол, разорвали его покрытие, пробили кирпичный свод и попали внутрь церкви.

Кстати, повреждения от осколков на стене видны даже сегодня. В 1920-е годы архитекторы предлагали новые планы устройства Москвы, но на всех этих планах Покровский собор сохранялся. Музей продолжал работать и в советское время, его сотрудники устраивали антирелигиозные выставки, выставки, приуроченные к памятным датам молодого советского государства. Во многом такая политика в угоду действовавшей тогда власти помогла сберечь Покровский собор.

— Проходят ли сегодня в соборе службы?

— Службы среди прочего проходят каждое воскресенье в церкви Василия Блаженного, а также по престольным праздникам. Собор находится в совместном пользовании Министерства культуры и Русской православной церкви с 1991 года.

— Влияет ли турпоток на сохранность внутреннего убранства собора?

— Конечно, влияет. В частности, посетители часто трогают стены с орнаментами, что загрязняет их и негативно влияет на красочные слои. В связи с этим реставрация собора не прекращается никогда, это закономерный процесс.

Внутреннее убранство Покровского собора

АГН «Москва»

— Кто чаще всего посещает собор?

— Иностранцы. Думаю, это связано с их желанием посетить знаковые постройки во время путешествия за рубеж. Также собор пользуется популярностью у внутренних туристов, которые проезжают через Москву транзитом. К сожалению, не могу сказать, что наша основная аудитория — это москвичи, как ни странно. Я часто встречаю людей, которые говорят, что посещают собор впервые. Так что призываю всех, кто уже дошёл до собора, зайти и внутрь, потому что наш музей стоит того, чтобы посетить его хотя бы раз в жизни.

— Можно ли сегодня в соборе найти какие-то новые артефакты и тайны или за 462 года его существования всё, что можно было обнаружить, уже обнаружено?

— Практически каждая реставрация даёт нам возможность узнать что-то новое о Покровском соборе. Так, в 2015 году у нас была реставрация интерьера центральной церкви, и, к счастью, строительные леса были установлены на 47 м высоты. Тогда у нас впервые появился шанс изучить голосники (керамические сосуды в кладке стен или сводов. — RT), которые были вмурованы в стены церкви. Голосники находятся на разной высоте. Долгое время никто не знал, какие именно керамические сосуды использовали строители, чтобы обеспечить храм такой замечательной акустикой. Так, нам удалось выяснить, что в стены замуровали не специальные голосники, а самые обычные белоглиняные кувшины, которые имеют ручки и носики.

Убранство Покровского собора

Gettyimages.ru

Мастера, которые строили собор, не стали изготавливать специальные сосуды, а пошли на рынок, который в то время существовал на Красной площади, — торг. Они купили там обычную бытовую керамику, голосники высотой 56 см. Они были сделаны в Гжели в XVI веке. Некоторые голосники находятся не только внутри храма, но и снаружи. Подобные находки всегда будут появляться в ходе реставрации, не надо думать, что о соборе уже всё известно. На самом деле о Покровском соборе мы ещё очень многого не знаем.