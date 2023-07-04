Судьбы трёх женщин и демоны прошлого: в кино выходят фильмы «Гипнотик», «Мать Тереза» и другие

В четверг, 6 июля, в широкий прокат выходит боевик «Гипнотик», в котором герой Бена Аффлека пытается поймать подозрительного мужчину и вернуть похищенную дочь. Также зрители смогут посмотреть драматическую ленту «Мать Тереза» о судьбах трёх сильных женщин, британский триллер «Заклятье. Незаконченная глава», где персонаж находит неопубликованный роман покойного отца и решает выдать его за свой, чем пробуждает демонов прошлого, и криминальную ленту из Казахстана «Карточный долг» о сущности братских уз.

«Гипнотик» (Hypnotic)

Поклонники Бена Аффлека смогут увидеть его в новом фантастическом боевике «Гипнотик» режиссёра Роберта Родригеса («Факультет», «Дети шпионов», «Город грехов»).

По сюжету у детектива Дэнни Рурка несколько лет назад похитили дочь. Девочку тогда найти так и не удалось. Чтобы справиться с трагедией, Рурк начал посещать психотерапевта.

В итоге герой решает двигаться дальше и возвращается к тому, что у него хорошо получается, — к расследованиям преступлений. По воле случая в полицию Остина поступает анонимный звонок с предупреждением о готовящемся ограблении банка, и Дэнни берётся за это дело. Приехав на место, Рурк замечает подозрительного мужчину, который, используя звуки и определённые слова, будто гипнотизирует окружающих и заставляет их осуществить ограбление. Оказывается, что этот незнакомец владеет информацией о местонахождении дочери детектива.

Помимо Бена Аффлека, в фильме снялись Алиси Брага, Дайо Окенийи, Уильям Фихтнер, Джефф Фэйи и другие артисты.

Известно, что первоначальный сценарий ленты был написан Робертом Родригесом ещё в 2002 году. Сам кинематографист считает этот проект одной из любимых своих работ.

По мнению критика Саймона Абрамса, фанаты картин Родригеса узнают его стиль в «Гипнотике». Абрамс называет фильм «по-своему очаровательным».

«Если прищуриться достаточно сильно, то за банальными сюжетными поворотами и неуклюжими диалогами в «Гипнотике» можно разглядеть проблески более глубокой истории, но только если вы поклонник режиссёра-многостаночника Роберта Родригеса», — пишет кинокритик в рецензии, опубликованной на сайте RogerEbert.com.

«Мать Тереза» (Mother Teresa & Me)

«Мать Тереза» — история о трёх необыкновенных женщинах, чьи жизни переплетены надеждой, состраданием и любовью, пишет автор портала Koimoi.

Режиссёром и сценаристом ленты выступил Камал Мусале («По паспорту — швейцарец», «Отшельник»).

Действие в картине разворачивается в разных временных отрезках. Молодая британка индийского происхождения Кавита в поисках ответов на важные для неё вопросы вместе с тётей Дипали отправляется в ашрам матери Терезы. Там родственница раскрывает Кавите тайны своего детства.

Параллельно зрители видят историю самой матери Терезы в 1940-х, когда она выходит за пределы монастыря в Калькутте с целью преподавать в школе для бедных детей и помогать нуждающимся.

Центральные роли в фильме исполнили Жаклин Фритши-Корназ, Банита Сандху и Дипти Навал.

Как рассказала Навал, это многослойная лента о самопознании.

«Фильм очень многослойный. Нельзя сказать, что он исключительно о сострадании или исключительно о чём-то ещё. Он (также. — RT) о неуверенности в себе и самопознании. Зрители видят, через что мать Тереза проходит как личность, видят её сомнения в собственных силах, смятение и всё остальное. Обычно мы видим либо один её образ, либо другой, который формируется посредством полного отрицания первого. Но этот фильм не отдаёт предпочтение какому-то одному из двух образов, он лишь исследует личность, стоящую за ними», — цитирует слова артистки Indulge Express.

Она также отметила, что ей очень понравилось играть Дипали, несмотря на то что роль небольшая. Дипти Навал описала свою героиню как милую и нежную женщину, полную любви и сострадания.

«Заклятье. Незаконченная глава» (The Ghost Writer)

В центре сюжета британского триллера — писатель Гиллигер Грэм, который отправляется в старый семейный дом, чтобы сосредоточиться на новом романе. В поместье некогда работал его отец Ирвин, известный автор детективов, умерший при загадочных обстоятельствах.

В доме герой находит неопубликованную книгу предка и решает заняться плагиатом — выдать роман за свой. Вот только Гиллигер даже не подозревает, какие последствия его ждут. Своими действиями он вызывает призраков прошлого, одержать победу над которыми персонажу будет нелегко.

Режиссёром фильма выступил Пол Уилкинс. Это его второй полнометражный проект. Ранее постановщик работал над фэнтезийным триллером «7 жизней».

Роли в ленте исполнили такие артисты, как Люк Мэбли («28 дней спустя», «Экзамен»), Роберт Порталь («Король говорит!», «Железная леди»), Андреа Дэк («Отверженные», «Корона»), Брендан Патрикс («Чужестранка», «Игры разумов») и другие.

Мировая премьера картины состоялась в Великобритании на кинофестивале FrightFest 28 августа 2022 года.

«Карточный долг»

В казахстанском триллере рассказывается о двух братьях, совершенно не похожих по характеру друг на друга. Младший из них — ответственный и собранный человек, тогда как старший не может отыскать своё место и часто мелькает в криминальных историях. И вот из очередной передряги ему, кажется, без помощи брата не выбраться.

Оказавшись спасённым, герой вновь попадает в неприятности. И так по кругу. Младший всегда поможет ему, ведь семью не выбирают.

Режиссировал фильм Чингиз Абдибек. Он также писал сценарий вместе с Сержаном Закерулы и Нурисламом Амантаем. Это первый проект постановщика в кинематографе.

По данным «Вокруг ТВ», в основе ленты лежат реальные события.

В актёрский состав картины вошли Бекзатхан Шолпанкул, Дулат Онгар, Мади Алимбеков, Арман Боранбай.