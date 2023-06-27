Влюблённые роботы и убийство в американской глубинке: в прокат выходят «Мэгги Мур(ы)», «Паралимпиец» и другие фильмы

В четверг, 29 июня, в российский прокат выходит лента «Паралимпиец», сюжет которой основан на истории лыжника из Казахстана, завоевавшего первую в истории страны золотую медаль Паралимпийских игр. Также на больших экранах покажут картину «(Не)идеальные роботы», персонажи которой пытаются поймать собственных электронных двойников, влюбившихся друг в друга и сбежавших от хозяев. Сюжет криминальной комедии «Мэгги Мур(ы)» вращается вокруг полицейского, расследующего резонансное двойное убийство в американском захолустье, а приключения героев картины «Круиз по джунглям: Тайна Вальверде» напомнят истории об Индиане Джонсе.

«(Не)идеальные роботы» (Robots)

Сюжет научно-фантастического ромкома основан на рассказе фантаста Роберта Шекли «Мой двойник — робот» и вращается вокруг парочки авантюристов Чарльза (Джек Уайтхолл) и Элэйн (Шейлин Вудли). Первый — заядлый бабник, соблазнение — его страсть. Вторая — любительница дорогих подарков от состоятельных мужчин. Но есть нюанс — оба не очень хотят тратить своё время на подготовительные этапы, поэтому вместо них с потенциальными партнёрами работают двойники-роботы.

Проблемы начинаются, когда коса находит на камень: парочка выбирает друг друга в качестве новой жертвы. Рободвойники влюбляются и сбегают от хозяев, записав им видеообращение. Теперь, чтобы не оказаться за решёткой (использование андроидов — копий владельца запрещено), Чарльз и Элэйн вынуждены объединиться и отправиться в погоню за беглецами.

В 2020 году было объявлено, что главную женскую роль в картине исполнит Эмма Робертс («Мы — Миллеры», «Американская история ужасов»), однако годом позже её заменила звезда «Дивергента» Вудли.

«Круиз по джунглям: Тайна Вальверде» (Jack Mimoun & les secrets de Val Verde)

Сюжет франко-бельгийского комедийно-приключенческого фильма «Круиз по джунглям: Тайна Вальверде» вращается вокруг телезвезды и авантюриста Джека Мимуна (Малик Бенталья), который, ухитрившись выжить на необитаемом острове, стал невероятно популярен и начал снимать собственное фальшивое экстремальное реалити-шоу.

Однажды таинственная девушка Орели (Жозефин Жапи) предлагает герою вернуться на Вальверде в поисках сокровищ — их ещё 20 лет назад надеялся найти её отец, пропавший в экспедиции. В компании менеджера Бруно (Жером Коммандёр) и наёмника Жан-Марка (Франсуа Дамиенс) Джек и Орели отправляются навстречу приключениям.

Французские критики отмечают, что фильм Бентальи (который не только исполнил главную роль, но и выступил в качестве режиссёра вместе с Людовиком Кольбо-Жюстеном) получился искренним и смешным признанием в любви к жанру, при этом не опускающимся до цинизма или пародии. Хотя нельзя не отметить, что отсылки к популярным приключенческим картинам в ленте всё же есть — наследие Индианы Джонса и Бенджамина Гейтса (главного героя франшизы «Сокровища нации») в «Круизе по джунглям: Тайна Вальверде» видно невооружённым взглядом.

«Мэгги Мур(ы)» (Maggie Moore(s))

Захолустный американский городок потрясён жутким происшествием: кто-то убил Мэгги Мур. А спустя короткое время — ещё одну. Шериф Джордан Сандерс (Джон Хэмм) с напарником Рэдди (Ник Мохаммед) начинают расследование. Вторая полнометражная режиссёрская работа Джонна Слэттери («Божий карман») — это не цитирование и не отсылка к «Терминатору» с его методичной зачисткой киборгом-убийцей всех Сар Коннор из телефонного справочника, а криминальный триллер с элементами комедии, в котором нет ничего фантастического или мистического.

Один из антагонистов фильма, Джей Мур (Мика Сток), решает припугнуть супругу, чтобы она не обратилась в полицию на фоне их семейных неурядиц, и нанимает для этого глухого бандита Коско (Хэппи Андерсон). По стечению обстоятельств женщина погибает, но вдовец узнаёт, что в городе есть ещё одна Мэгги Мур, и решает, что, если убить и её, следователине пойдут по его следам, а будут отрабатывать иные версии.

Сценарий к ленте написал Пол Бернбаум («Пророк», «Команда «А», «Китайский городовой»). Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Трайбека» в июне 2023 года.

«Паралимпиец» («Паралимпиадашы»)

Новая работа режиссёра Алдияра Байракимова — спортивная драма, частично основанная на реальных событиях. В центре сюжета — молодой, амбициозный и очень перспективный спортсмен-лыжник Максат (Аскар Ильясов), с детства мечтающий завоевать главный приз на Олимпиаде. Из-за несчастного случая он лишается ноги, после чего впадает в депрессию, будучи уверенным, что жизнь для него кончена. Спустя время его приглашают вступить в паралимпийскую сборную.

В основу сюжета легла история казахстанского лыжника-паралимпийца Александра Колядина, завоевавшего золотую медаль на играх 2018 года. В 1997 году он в результате ДТП лишился правой ноги, после чего проходил длительный курс реабилитации и вернулся в спорт в 2010-м.

По словам режиссёра, тема паралимпийцев зацепила его из-за равнодушия со стороны общества.

«На создание этого проекта меня вдохновили наши паралимпийцы, победа в 2018 году нашего лыжника Александра Колядина на Паралимпиаде в Корее. Меня удивило то, что мало кто в нашей стране интересовался выступлением паралимпийцев, что почти ничего не было слышно про первое золото Казахстана. Познакомившись ближе с паралимпийским движением в нашей стране, мы решили создать собирательный образ спортсмена, чтобы рассказать больше личных историй паралимпийцев в одном персонаже», — цитирует Байракимова inbusiness.kz.

В работе над картиной, помимо актёров, были задействованы члены паралимпийской сборной Казахстана, в том числе бронзовый призёр Игр 2022 года Александр Герлиц, который исполнил в ленте небольшую роль.

«В фильме много эмоций, и печальных, и радостных. Очень много смеха. Конечно, профессиональные спортсмены увидят огрехи в спортивных моментах, но эмоции, которые даёт и показывает фильм, настоящие и для нас, спортсменов, и, уверен, для всех зрителей», — приводит слова Герлица портал.