«Сейчас не время»: автор романа «Есть, молиться, любить» отменила выход новой книги из-за недовольства украинцев

Американская писательница Элизабет Гилберт заявила об отмене публикации нового романа The Snow Forest («Снежный лес»), действие которого разворачивается в Сибири, из-за гневных комментариев со стороны украинских читателей — в сети Гилберт стыдят за «несвоевременность книги и романтизацию России». Критик Линкольн Мишель и писательница Отега Увегба посчитали такое решение странным, писатель Сергей Лукьяненко назвал происходящее бредом, а критик Михаил Володихин полагает, что Элизабет Гилберт использовала ситуацию для продвижения своего творчества.

Американская писательница Элизабет Гилберт, автор романа «Есть, молиться, любить», опубликовала в Twitter видео, в котором объявила о решении отменить выход новой книги о русской семье из-за недовольства украинских читателей и поклонников.

«За время этих выходных мне поступило огромное количество реакций и откликов от моих украинских читателей, выражающих гнев, печаль, разочарование и боль по поводу того, что я решила выпустить книгу в свет прямо сейчас», — сказала Гилберт.

Она заявила, что уважает каждого читателя, поэтому приняла такое решение.

«Хочу сказать, что я услышала эти мнения, прочитала эти мнения и я их уважаю. Исходя из этого, я вношу коррективы и исключаю книгу из графика публикаций. Сейчас не время для публикации данной книги», — подчеркнула автор.

Речь идёт о романе под названием The Snow Forest («Снежный лес»). Произведение должно было появиться на книжных прилавках 13 февраля 2024 года. Как сообщает The Washington Post, сюжет книги вдохновлён реальной историей русской религиозной семьи, которая в 1930-х ушла жить в Сибирь, в удалённое от цивилизации место. Как объяснила Гилберт, персонажи её романа добровольно вычёркивают себя из общества, чтобы противостоять советской власти и попытаться защитить природу от индустриализации.

Ранее Элизабет Гилберт писала, что эта история позволит читателям побывать в глухой сибирской тайге и познакомиться с необыкновенной русской девушкой, обладающей высокой духовностью и творческими дарованиями.

На данный момент на сайте Goodreads роман имеет рейтинг в одну звезду и множество негативных комментариев от украинских пользователей. Они стыдят автора за «несвоевременность книги» и «романтизацию России».

Своим мнением по поводу ситуации поделились и деятели культуры. Так, американский писатель и критик Линкольн Мишель в Twitter заявил, что считает странным отмену выхода книги, и задался вопросом: неужели теперь сюжет ни одного произведения не может разворачиваться не только в России, но даже в СССР? Писательница Отега Увегба, в свою очередь, считает, что каждый автор имеет право отозвать выход своей книги, но в данном случае это абсурдно.

Российский писатель Сергей Лукьяненко в разговоре с RT заявил, что всё происходящее сейчас можно назвать «лютым бредом».

«Вся западная культура превратилась в глупость, в какое-то кривое зеркало. Если говорить о конкретном случае, я могу поблагодарить так называемых украинских читателей (а точнее — украинских сумасшедших), которые пишут в интернете. Потому что эта книга, я уверен, является полным бредом, чушью и может быть интересна только социологам и психиатрам как исследование психики американского писателя и того, что находится внутри её головы», — сказал Лукьяненко.

Он также отметил, что ни один зарубежный роман об СССР, даже доброжелательно написанный, не имел художественной ценности и представлял собой лишь «набор слухов, рассказанных эмигрантом на Брайтон-Бич».

«Можно только посмеяться. И порадоваться тому, что больше деревьев уцелеет, — пояснил писатель. — На Западе культуры как таковой уже нет — есть такой симулятор культуры. Она сохранилась в развлекательных жанрах, за которыми контроль ниже, в той же фантастике, например. Там ещё появляются иногда хорошие произведения. А то, что называется мейнстримом на Западе, давно уже превратилось в перегной. Если они изолируются от нашей культуры, станет хуже не нам, а им».

Своим мнением с RT поделился и российский историк, литературный критик Дмитрий Володихин. По его словам, снятие с публикации книги никак не связано с комментариями украинских читателей. Эксперт считает, что это один из способов привлечь внимание.

«На мой взгляд, это попытка оседлать информационную волну. Украинские дела достаточно популярны, время от времени звучат на телевизионном экране и часто обсуждаются в сети. И вот известная писательница сказала своё мнение — только в литературном мире. Якобы она тоже прислушивается к мнению украинцев и тем самым является личностью тонкой и духовной, — пояснил критик. — Я полагаю, ей глубоко наплевать на Украину, но в плане тактики продвижения своей личности и трудов — это хороший ход. Не стоит искать здесь искренность, дело тут всё-таки в технологиях информационного плана, это пиар-ход».

Как объяснил Володихин, благодаря широкой известности Элизабет Гилберт может делать «фактически всё что захочет».

Он добавил, что никакое общественное мнение не повлияло бы на её положение в мире литературы и она в любом случае «стояла бы как незыблемая скала».