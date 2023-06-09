Москва и москвичи: тест RT о столице России в литературе

Образ Москвы занимает особое место в литературе. Её пейзажам и быту, описанию улиц, площадей, театров и трактиров, нравов и традиций посвящено немало произведений русских классиков. В некоторых из них город выступает даже в качестве центрального персонажа. Узнаете ли вы Москву в описаниях русских писателей? Проверьте себя с тестом RT.

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