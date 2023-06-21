Ретросатира на современный мир: выходит фильм Франсуа Озона «Моё преступление»

На экраны российских кинотеатров 22 июня выходит комедийный детектив французского производства «Моё преступление» режиссёра Франсуа Озона. Главные роли в нём исполнили Надя Терешкевич и Ребекка Мардер. Действие ленты разворачивается в 1935 году. Невостребованная молодая актриса Мадлен Вердье становится главной подозреваемой в убийстве влиятельного кинопродюсера. Она не совершала преступления, но при помощи подруги-адвоката решает воспользоваться ситуацией и признаётся в убийстве. Теперь ей надо сыграть непростую роль в жизни, чтобы получить оправдательный приговор и славу жертвы, выстрелившей в насильника в результате самообороны.

В российский прокат 22 июня выходит французская детективная комедия «Моё преступление» режиссёра Франсуа Озона, известного по фильмам «8 женщин», «В доме», «Молода и прекрасна» и «Лето'85». Фильм основан на пьесе Жоржа Берра и Луиса Вернея, которая вышла в 1930-х.

Действие в фильме разворачивается в 1935 году и начинается с того, что молодая и невостребованная актриса Мадлен Вердье (Надя Терешкевич) возвращается домой после встречи с известным и очень влиятельным кинопродюсером, обещавшем ей роль в новом проекте. Работу она так и не получила — за неё пришлось бы заплатить натурой, а на такое Мадлен пойти не смогла.

Чуть позже в этот же день девушка узнаёт, что продюсер был убит, а она главная подозреваемая. К счастью, героиня живёт вместе с подругой-адвокатом Полин (Ребекка Мардер). Посовещавшись, девушки решают использовать ситуацию в своих целях. Ради карьеры, славы и денег Мадлен Вердье признаётся в убийстве, которого не совершала, после чего готовится к главному спектаклю в своей жизни — в суде ей нужно сыграть невинную жертву, которая выстрелила из револьвера, когда жестокий продюсер пытался её изнасиловать. Таким образом героиня надеется привлечь к себе внимание.

С одной стороны, зрители видят милую и невинную актрису, которая не поступается принципами, даже находясь в плачевном финансовом положении. Она не согласилась лечь в постель с продюсером ради роли, встречается с богатым наследником, но твердит ему, что он должен следовать своим желаниям и не брать деньги у отца. Своей подруге Полин Мадлен признаётся, что влюблена в него не из-за его будущего наследства. С другой стороны, по мере того как развивается сюжет, Вердье раскрывает себя с иной стороны. Добившись славы, она уже не хочет терять её и предлагает себя мужчине ради его помощи.

Франсуа Озон показывает оборотную сторону женской натуры: в кинематографическом мире режиссёра женщины борются за свои права, требуют к себе больше уважения, но в то же время лихо манипулируют мужчинами себе в угоду.

Тем не менее противоположная половина населения представлена в картине с разных сторон. Несмотря на то что мужчины ловко ведутся на женские манипуляции, оставаясь при этом жертвами, они далеко не невинны. Мадлен Вердье красива, с ангельской внешностью и хорошей фигурой, и это единственное, что видят в ней мужские персонажи. Отчасти поэтому её так легко оправдать присяжным мужского пола.

Кадр из фильма «Моё преступление»

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В ленте Озона нет ни плохих героев, ни хороших. Зритель может посочувствовать главной героине, а в некоторых моментах не согласиться с её суждениями или поведением. На примерах своих персонажей режиссёр демонстрирует пороки, стереотипы и устои общества как в прошлом, так и в настоящее время.

Актёрский состав картины подобран безупречно. Надя Терешкевич прекрасна в роли Мадлен: она с точностью передаёт каждую эмоцию своей героини. Также эффектны Изабель Юппер, исполняющая роль забытой актрисы немого кино Одетты, и Фабрис Лукини в образе непутёвого судьи, которому важнее поскорее закрыть дело, чем найти виновного.

«Моё преступление» понравится ценителям красивой картинки и ретроатмосферы. В фильме царит антураж старого кино — от начальных титров и выбранного шрифта для названия ленты до образов персонажей и декораций. Выбранную стилистику подчёркивают чёрно-белые немые эпизоды, напоминающие фильмы с Чарли Чаплином.

Отдельного внимания заслуживает звуковое оформление. На протяжении всей ленты слышны джазовые мотивы, которые также свойственны старым фильмам и по этой причине отлично дополняют визуальную составляющую и добавляют изысканности картине. Музыку писал французский композитор Филипп Ромби, чьи работы звучат в лентах «Чёрный ящик» и «Влюбись в меня, если осмелишься».

Сложив все составляющие воедино, Франсуа Озон предлагает к просмотру качественное, многогранное кино, в котором есть искромётный юмор, карикатура, увлекательный сюжет, порой удивляющий непредсказуемостью, а также дух и атмосфера фильмов старого Голливуда, вызывающие ностальгию. Эта картина хороша и тем, что словно калейдоскоп даёт возможность каждому разглядеть что-то уникальное для себя, сделать собственный вывод и, может, даже по-иному взглянуть на мир.

Кстати, у фильма на данный момент, согласно агрегатору Rotten Tomatoes, 100% «свежести» на основе пока семи оценок критиков — отличное и оправданное начало успеха.