Романтичная история о преступлении и наказании: вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена «Счастливый случай»

В сети появился трейлер фильма Вуди Аллена «Счастливый случай». В центре сюжета — идеальная, на первый взгляд, пара: Жан и Фанни. Они живут в роскошной квартире в одном из лучших районов Парижа, занимаются любимыми делами и по-юношески влюблены друг в друга. Однако всё меняется, когда Фанни случайно встречает школьного друга. По степени напряжённости Аллен сравнил свой новый фильм с триллером 2005 года «Матч поинт».

В сети вышел первый трейлер романтического триллера Вуди Аллена «Счастливый случай». Постановщик традиционно работал и над сценарием своей будущей картины. Фильм снят на французском языке с участием французских актёров. Центральные роли в нём исполнили Лу де Лааж («Путешественница во времени», «Чёрный ящик»), Мельвиль Пупо («По воле божьей», «И всё же Лоранс»), Нильс Шнайдер («Воображаемая любовь», «Что мы говорим, что мы делаем») и Сара Мартинс («Цитадель», «Смерть в раю»).

Сюжет фильма вращается вокруг семейной пары — Фанни и Жана. У них есть всё, о чём можно мечтать: они влюблены друг в друга, живут в роскошной квартире в красивом районе Парижа, при этом оба независимые и профессионально состоявшиеся люди. Однажды Фанни встречает школьного друга. Между ними завязываются романтические отношения, которые приводят к трагическим последствиям.

По словам самого режиссёра, это фильм о «любви, страсти и насилии», о романе, перерастающем сначала в супружескую неверность, а затем и убийство. Он также отметил, что это нешуточная история о «преступлении и наказании», которая не лишена романтики.

Оператором картины выступил Витторио Стораро, работавший с Алленом над лентами «Светская жизнь», «Колесо чудес», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Фестиваль Рифкина» и «Нью-йоркские истории». Кроме того, Стораро сотрудничал с такими кинематографистами, как Бернардо Бертолуччи и Фрэнсис Форд Коппола.

«Счастливый случай» был представлен на европейском кинорынке в Берлине в феврале, а также на закрытом показе в Нью-Йорке в марте. Критики тепло восприняли ленту. Автор портала Showbiz411.com Роджер Фридман назвал её одной из лучших работ режиссёра и предрёк премию «Оскар» за лучший международный художественный фильм. Рецензент отметил актёрский состав, напряжённый сюжет и визуальную составляющую картины.

Сам Аллен сравнил сюжетную канву «Счастливого случая» с триллером 2005 года «Матч поинт», который номинировался на «Оскар» и «Золотой орёл».

Съёмки фильма под рабочим названием Wasp 22 («Оса 22») начались в Париже и пригороде осенью 2022-го. Впоследствии лента была переименована в Coup de Chance — «Счастливый случай». Французская премьера картины назначена на 27 сентября, о релизе в других странах пока не сообщается.

Примечательно, что, несмотря на ожидания некоторых экспертов, она не была отобрана в программу Каннского кинофестиваля, проходившего с 16 по 27 мая. Хотя в прежние годы смотр нередко открывался фильмами режиссёра — среди них были «Голливудский финал», «Полночь в Париже» и «Светская жизнь», — в 2023-м его работа не рассматривалась для отбора из-за скандала, связанного с обвинениями в домогательствах. Программный директор смотра Тьерри Фремо заявил, что ситуация с постановщиком «особенная», и показ вызвал бы спор как вокруг ленты самого Аллена, так и других участников.

Обвинения приёмной дочери Дилан Фэрроу в домогательстве были опубликованы в газете The New York Times в феврале 2014 года. Она написала о якобы пережитом травматичном опыте, который случился, когда ей было семь лет.

Аллен назвал заявление приёмной дочери «лживым и позорным» и в ответ написал письмо, где говорилось, что Дилан Фэрроу действует по указанию своей матери и его бывшей возлюбленной Мии Фэрроу: якобы та придумала историю с насилием из мести. История началась в 1992 году, когда экс-партнёрша Аллена отвела девочку к педиатру после того, как та рассказала ей о приставаниях отца на чердаке их дома. Вина режиссёра не была доказана.

Позднее Фэрроу вновь повторила свои обвинения в колонке для The Los Angeles Times. Она заявила, что система щадит Аллена точно так же, как когда-то Харви Вайнштейна.

Несмотря на то, что суд не признал режиссёра виновным, ситуация повлияла на его деятельность. В 2018 году студия Amazon отказалась выпустить романтическую комедию «Дождливый день в Нью-Йорке» в США и разорвала сотрудничество с Алленом. Некоторые артисты, работавшие с ним, признались, что жалеют об этом. Фильм вышел на экраны в 2019 году, когда его дистрибуцией занялась итальянская кинокомпания Lucky Red. Впоследствии ленту показали во многих странах мира, включая Россию.