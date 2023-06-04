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Проще пареной репы: тест RT об ошибках в устойчивых словосочетаниях

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RT
Фразеологизмы украшают речь и делают её выразительнее, богаче и красочнее. Устойчивые словосочетания потому так и называются, что они уже закрепились в языке в своём окончательном виде. В их структуре и составе, как правило, нельзя ничего менять, иначе фразеологизм разрушится, а это не допускается литературной нормой. Проверьте с тестом RT: эта тема для вас проще пареной репы или придётся поломать голову?
Проще пареной репы: тест RT об ошибках в устойчивых словосочетаниях
  • Gettyimages.ru
  • © Natalya Maisheva

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