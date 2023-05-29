Портрет классика: тест RT на знание лиц русских и мировых писателей

Сложно не узнать Александра Пушкина, Николая Гоголя или Льва Толстого — их портреты известны большинству по учебникам литературы, растиражированы в прессе и висели на стенах школьных классов. А что насчёт случаев посложнее? Знаете ли вы в лицо русских и мировых классиков прошлого и современности? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Александр Кряжев