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Портрет классика: тест RT на знание лиц русских и мировых писателей

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RT
Сложно не узнать Александра Пушкина, Николая Гоголя или Льва Толстого — их портреты известны большинству по учебникам литературы, растиражированы в прессе и висели на стенах школьных классов. А что насчёт случаев посложнее? Знаете ли вы в лицо русских и мировых классиков прошлого и современности? Проверьте себя с тестом RT.
Портрет классика: тест RT на знание лиц русских и мировых писателей
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

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