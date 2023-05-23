Курс на восток или на Восток? Тест RT о строчных и прописных буквах

Кажется, что всё просто: собственные имена пишем с большой, остальные — с маленькой. Однако в этой теме сколько правил, столько же исключений. К примеру, одни и те же слова при разных условиях могут быть написаны как со строчной, так и с прописной буквы, а некоторые нормы, закреплённые в прежних изданиях словарей, уже неактуальны. Проверьте с тестом RT, совладаете ли вы с «большими» и «маленькими».

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