Российское драмеди о пути к счастью и новый фильм Гая Ричи: в прокат выходят «До рассвета» и «Переводчик»

В четверг, 1 июня, в российский прокат выйдет французская драма «Комната чудес», в которой мать пытается вывести сына из комы, исполняя его заветные желания, и триллер «Пациенты» — его персонажи должны провести 50 дней взаперти, чтобы получить огромный денежный приз. Кроме того, на большом экране покажут комедию Георгия Даниелянца, герои которой попытаются изменить свою жизнь за одну ночь, а поклонники Гая Ричи смогут оценить новую работу британского режиссёра с Джейком Джилленхолом и Даром Салимом, посвящённую Афганской войне.

«Переводчик» (The Covenant)

Гай Ричи отошёл от привычных криминальных картин с налётом фирменного юмора и снял кино с острым социально-политическим подтекстом. Необычная для постановщика история получилась целостной и остросюжетной.

В центре повествования — персонаж номинанта на «Оскар» Джейка Джилленхола, американский сержант Джон Кинли, возглавляющий отряд миротворцев в Афганистане. Подразделение Кинли занято поиском объектов, на которых боевики производят взрывчатку. В качестве переводчика с американскими военными сотрудничает Ахмед (Дар Салим), который трудится не столько из-за денег или обещанной релокации в Америку, сколько из личных мотивов: экстремисты убили его сына. По ходу сюжета отряд Кинли попадает в засаду, в которой погибают все бойцы, кроме самого сержанта и переводчика. Последний спасает командира и ухитряется доставить его на базу, после чего за головы обоих назначается баснословная награда. Но если Кинли благополучно улетает домой, то Ахмед вынужден скрываться вместе с семьёй. В результате сержант возвращается в Афганистан, чтобы спасти переводчика, которому обязан жизнью.

Новая работа Ричи — это не просто история о долге и дружбе, а довольно едкое высказывание в адрес американской бюрократической и военной машины с глубоким социальным подтекстом и множеством смыслов.

Работа Дара Салима в картине великолепна, а Джилленхол от него немного отстаёт — в некоторых моментах актёр слишком увлекается драмой и откровенно переигрывает. Но в целом ни это, ни некоторые спорные моменты по ходу повествования впечатления от «Переводчика» не портят. Даже если отвлечься от политической подоплёки, фильм Ричи остаётся неглупым и довольно зрелищным боевиком, который по достоинству оценят поклонники жанра.

«До рассвета»

Новая работа режиссёра Георгия Даниелянца (сериал «Чужой») — комедия с элементами драмы, в которой параллельно развивается несколько историй, объединённых общей локацией — Санкт-Петербургом. События происходят ночью: каждый из героев получает возможность изменить что-то в своей судьбе за несколько часов, оставшихся до рассвета.

«Нам очень хотелось порассуждать о ночи как о пути к чему-то светлому, к счастью. Как известно, даже за самой тёмной ночью всегда идёт рассвет», — цитирует постановщика spbdnevnik.ru.

Зрители, успевшие посмотреть «До рассвета» на закрытых показах, отмечают запоминающуюся атмосферу ленты, удачно подобранный состав актёров и хороший юмор.

В работе над фильмом были задействованы Арсений Попов, Артём Крылов, Сергей Горобченко, Анастасия Лазо, Ангелина Поплавская, Мария Фортунатова, Юрий Гальцев и другие.

«Комната чудес» (La chambre des merveilles)

Сюжет драмы «Комната чудес» французского производства основан на одноимённом романе Жюльена Сандреля и вращается вокруг Тельмы (Александра Лами), чей 12-летний сын Луи (Юго Кестель) впал в кому после того, как его сбил грузовик.

Героиня уверена, что у неё есть шанс разбудить ребёнка, если она выполнит все его самые заветные желания из дневника «Десять вещей, которые нужно сделать перед наступлением конца света». Теперь Тельме предстоит сыграть в футбол с любимой командой Луи, перейти с закрытыми глазами перекрёсток в Токио, потрогать грудь учительницы по математике и многое другое, снимая всё выполненное на камеру и рассказывая сыну.

Режиссёром ленты выступила Лиза Азуэлос («LOL [ржунимагу]», «Лето. Одноклассники. Любовь»). Над сценарием работали Джульетт Сэйлс («Бэлль и Себастьян») и Фабьен Суарез («Семейное ограбление»).

«Пациенты» (The Immaculate Room)

Режиссёр Мукунда Майкл Дьюил, известный по фильму «Тачка №19», представил новую работу по собственному сценарию. Сюжет вращается вокруг Майка и Кейт (Эмиль Хирш и Кейт Босворт), принимающих участие в странном эксперименте. По условиям задания, они должны провести 50 дней вдвоём в огромной белой комнате без каких-либо гаджетов, телевизора, книг и иных развлечений.

Распорядок дня героев регламентируется голосом, который они слышат из динамиков. Голос сообщает о нарушениях или ставит какие-то задачи. Призовой фонд за успешное прохождение испытания — $5 млн. В случае если кто-то из персонажей покидает комнату, для оставшегося сумма сокращается до $1 млн.

Поначалу герои, некогда состоявшие в отношениях, решают, что эксперимент — их второй шанс. Однако по мере развития сюжета ситуация накаляется всё больше, обостряясь ещё и тем, что в какой-то момент в комнате появляется Симона в исполнении Эшли Грин («Хотел бы я быть здесь», «Сумерки») — её Майкл «вызвал», выбрав на терминале комнаты «подарок».