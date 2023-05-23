Кризис художника и дружба с собакой: в прокат выходят фильмы «Быть Сальвадором Дали», «Мой пёс Руни» и «Беглец»

В четверг, 25 мая, в российский прокат выходит биографическая картина о жизни одного из величайших художников XX века с Беном Кингсли в главной роли «Быть Сальвадором Дали». Любители небанальных триллеров смогут насладиться работой датского режиссёра Каролине Люнгбю «Иллюзия побега», а поклонники боевиков — новым проектом «Беглец» с Джерардом Батлером в роли непобедимого агента ЦРУ. Для просмотра всей семьёй подойдёт южнокорейская лента «Мой пёс Руни», а любители комедий с юмором поострее могут оценить новые приключения Кахи и Серго в картине «Непосредственно Каха. Другой фильм».

«Иллюзия побега» (Superposition)

Датский драматический триллер режиссёра Каролине Люнгбю поначалу может показаться попыткой постановщика раскритиковать современное общество потребления: по сюжету главные герои — семейная пара с ребёнком — переезжают из столицы в уединённый дом в глухом лесу, чтобы найти идеальное место для жизни и творчества.

Героиня Марии Бах Хансен намерена закончить дебютный роман, а персонаж лауреата Берлинского кинофестиваля Миккеля Боэ Фёльсгора снимает их жизнь и еженедельно публикует материалы в формате подкаста. Идиллия заканчивается, когда сын пары Немо перестаёт узнавать мать, а через какое-то время герои встречают собственных двойников, живущих на другом берегу озера. Сначала возникает конфликт, за которым следуют примирение и попытка персонажей разобраться в причинах происходящего.

Холодная картинка с красивыми, но мрачноватыми пейзажами, нагнетание атмосферы, нетривиальная идея и всего три актёра — формула успеха «Иллюзии побега», благодаря которой картина была восторженно принята на кинофестивале в Роттердаме.

«Мой пёс Руни» (Meongmongi)

Завязка сюжета южнокорейской комедии с элементами драмы «Мой пёс Руни» довольно обыкновенна: главный герой Мин-су (Ю Ён-сок), обожающий своего пса по кличке Руни, собирается жениться. Но есть загвоздка: у его возлюбленной аллергия на собак. Мин-су принимает сложное решение и с помощью двоюродного брата (Чха Тхэ-хён) начинает искать четвероногому другу новую семью.

Поиски проходят не особо успешно: вместо того чтобы пристроить одну собаку, главные герои постепенно обрастают целой стаей новых питомцев, каждому из которых нужен дом.

Наполненная юмором картина «Мой пёс Руни» обещает стать достойной новинкой в нише семейного кино о животных.

«Непосредственно Каха. Другой фильм»

Впечатляющий финансовый успех картины «Непосредственно Каха» 2020 года (сборы комедии превысили 569 млн рублей при бюджете 55 млн) стал закономерной причиной появления на свет полноформатного продолжения приключений Кахи и Серго в исполнении Артёма Карокозяна и Артёма Калайджяна, даже несмотря на преимущественно низкие оценки первого фильма от критиков и зрителей.

Сюжет новой комедии Виктора Шамирова вновь ставит с ног на голову отношения между главными героями, которые, в очередной раз попав в неприятности, оказываются по разные стороны баррикад. Кахе и Серго предстоит решить все свои проблемы и проверить на прочность дружбу.

«Беглец» (Kandahar)

Джерард Батлер продолжает заполнять собой сегмент голливудских боевиков а-ля 1980-е и 1990-е, то ли отдавая дань уважения классическим лентам со Сталлоне, Ван Даммом и Шварценеггером, то ли нацеливаясь по итогу попасть в состав очередных «Неудержимых». Вслед за относительно успешным «Крушением» 2023 года выходит новая работа Батлера в качестве не только исполнителя главной роли, но и продюсера — «Беглец».

Сюжет ленты, срежиссированной Риком Романом Во («Преступник», «Выстрел в пустоту»), вращается вокруг агента ЦРУ, который провалил задание, оказался раскрыт и вынужден бежать из Ирана. Единственный шанс уцелеть — добраться до точки эвакуации в афганском Кандагаре, но героя преследуют элитный спецназ и лучшие наёмники.

Уже из трейлера видно, что в фильме есть всё, что любят и ценят поклонники классических боевиков с хорошим бюджетом: эффектные погони, крутые перестрелки, зрелищные взрывы (без вертолётов не обошлось), интересный главный герой.

«Быть Сальвадором Дали» (Dalíland)

Игровая биографическая картина «Быть Сальвадором Дали» посвящена одному из самых известных и эпатажных художников XX века, образы которого в разном возрасте воплотили на экране два актёра — Бен Кингсли («Список Шиндлера», «Остров проклятых», «Счастливое число Слевина») и Эзра Миллер («Лига справедливости», «Флэш»).

В центре сюжета — взаимоотношения Дали и его супруги и музы Галы. Их брак переживает не лучшие времена, реальные бразды управления всеми делами художника держит в руках его жена, а он сам, пребывая в страхе смерти и испытывая бурю эмоций, закатывает невероятные вечеринки и занимается чем угодно, кроме творчества. При этом впереди масштабная выставка, помочь спасти которую должен новый ассистент гения — Джеймс (Кристофер Брини).

По ходу повествования на экране появляется множество известных современников, друзей и людей, окружавших Дали: Джефф Фенхольт (артист, который первым исполнил роль Иисуса в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»), чей образ на экране воплотил Зак Начбар-Секел, знаменитый шок-рокер Элис Купер (Марк МакКенна) и другие. Несмотря на то что на западных агрегаторах картина получила средние оценки, критики отмечают невероятные костюмы и отличную игру актёрского ансамбля.