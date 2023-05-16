Детектив Станиславский и кукла-злодей: в прокат выходят «Хитровка. Знак четырёх», «Остров иллюзий» и «Щелкунчик убивает»

В четверг, 18 мая, в прокат выходит новая лента Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырёх», в которой режиссёр Станиславский и репортёр Гиляровский расследуют таинственное убийство в московских трущобах. Также в кинотеатрах покажут американскую комедию «Большая или маленькая ложь» со звездой «Клиники» Заком Браффом, триллер-предостережение для поклонников социальных сетей «Остров иллюзий», комедийный фильм ужасов «Парень с того света» о поисках очень необычных друзей и хоррор с элементами чёрного юмора «Щелкунчик убивает».

«Хитровка. Знак четырёх»

В новом детективе Карена Шахназарова события разворачиваются в Москве начала ХХ века, а вымышленный сюжет переплетается с реальными фактами. В 1902 году режиссёр Константин Станиславский обратился с просьбой к известному журналисту, писателю и общественному деятелю Владимиру Гиляровскому, который знал трущобы столицы как свои пять пальцев, отвести труппу МХТ в ночлежку. Станиславский был убеждён, что такой опыт поспособствует работе над постановкой пьесы Максима Горького «На дне».

«В лабиринте коридоров и переходов, на кривых полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежки всех этажей, не было никакого освещения. Свой дорогу найдёт, а чужому незачем сюда соваться! И действительно, никакая власть не смела сунуться в эти мрачные бездны», — писал Владимир Гиляровский о Хитровке.

В ленте Шахназарова «экскурсия» по злачным местам Москвы заканчивается таинственным происшествием: когда Гиляровский (Михаил Пореченков) приводит Станиславского (Константин Крюков) к знакомому индийцу, герои обнаруживают его мёртвым. С этого инцидента и начинаются настоящие приключения репортёра и режиссёра, вдохновлённые творчеством Артура Конана Дойля и созданные по мотивам произведений Владимира Гиляровского.

В работе над лентой приняли участие такие артисты, как Александр Олешко, Анфиса Черных, Алексей Вертков, Евгений Стычкин, Юлия Витрук и другие.

«Парень с того света» (The Loneliest Boy in the World)

Оливер (Макс Харвуд) — одинокий парень, которого сверстники считают странным. При этом его желания довольно обыкновенны: найти друзей и любовь. Поначалу выходит скверно, ведь круг общения героя ограничен телевизором. На кладбище во время похорон знакомого — Митча в исполнении Хиро Файнса Тиффина — Оливер слышит прощальную речь, из которой следует, что у умершего было много друзей. В этот момент главного героя озаряет: раз человек при жизни умел дружить, то и после смерти будет отличным другом. Недолго думая, Оливер выкапывает Митча и везёт к себе домой.

Как пишет автор портала Starburst, «Парень с того света» представляет собой сюрреалистическую историю, в которой комедия «Уик-энд у Берни» переплетается с мотивами работ Тима Бёртона. При этом, однако, новая лента получилась не столь «живой», как у автора «Трупа невесты».

«Большая или маленькая ложь» (A Little White Lie)

Комедия «Большая или маленькая ложь» порадует зрителей отличным актёрским ансамблем: главную роль исполнил Майкл Шеннон («Быстрее пули», «Достать ножи»), а компанию ему составили Кейт Хадсон («Глубоководный горизонт», «Ключ от всех дверей»), Дон Джонсон («Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо», «Джанго освобождённый») и звезда сериала «Клиника» Зак Брафф.

Сюжет основан на романе Криса Белдена «Шрайвер» и вращается вокруг пьющего безработного, по случайности принятого за автора бестселлеров, лица которого никто никогда не видел. Герой внезапно оказывается в водовороте богемной жизни: он посещает тусовки, фестивали, конференции и, конечно же, банкеты. На одном из мероприятий он встречает женщину по имени Симона, к которой у него возникают чувства, но правду о себе раскрыть не может, что приводит к множеству приключений. Ситуация усложняется тем, что лже-Шрайвера преследует полицейский-детектив, подозревающий его в причастности к исчезновению одного из коллег-писателей, дотошный журналист, мечтающий раскопать подробности о жизни героя, и некто, знающий о его тайне.

Картина получила средние оценки критиков, которые хвалят игру актёров, но негативно оценивают темп повествования.

«Остров иллюзий» (Influencer)

Сюжет детективного триллера с элементами ужасов от режиссёра «Спирали» Кёртиса Дэвида Хардера вращается вокруг блогера Мэдисон (Эмили Теннант), которая в Таиланде знакомится с таинственной девушкой (Кассандра Нод). Поначалу новая знакомая кажется героине вполне дружелюбной и бескорыстной, но по мере развития истории всё становится с ног на голову, а временные линии перепутываются.

Картина Хардера — это метафорическое обращение к современному обществу, одержимому интернетом и гаджетами, предостережение и практически притча, сюжет которой демонстрирует, насколько легко технологии могут позволить подменить личность человека.

К достоинствам фильма эксперты относят как актёрскую игру, так и отсутствие явных клише или заимствований, умеренный хронометраж (92 минуты) и узнаваемый почерк Хардера, помогающий удерживать внимание зрителя на протяжении всей ленты.

«Щелкунчик убивает» (Nutcracker Massacre)

Вслед за фильмом ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд» западные киноделы, пользуясь отсутствием потенциальных проблем с авторскими правами, дотянулись и до другой знаменитой детской сказки. На этот раз жертвой стал Щелкунчик, которого режиссёр Ребекка Мэтьюз назначила главным злодеем-убийцей в своей новой ленте.

По сюжету главная героиня приезжает к семье, чтобы отпраздновать Рождество, но в доме, помимо родных, обнаруживает довольно странную куклу — Щелкунчика, которого тётушка купила в магазине антиквариата. Кукла оказывается с подвохом и начинает кровавую вендетту, азартно уничтожая одного персонажа за другим.

Жанр ужасов, где главным злодеем выступает игрушка, давно не пополнялся свежей кровью: золотые времена «Детских игр», «Куклы» и им подобных остались в прошлом, а вот сможет ли лента Мэтьюз дать зрителю что-то новое или интересное — вопрос открытый.