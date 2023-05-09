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Нам ещё наступать предстоит: тест RT о поэзии Великой Отечественной войны

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RT
Великая Отечественная война — описание её сражений, отношений между однополчанами, осмысление её событий и последствий — занимает особое место в русской литературе. Есть целая плеяда поэтов-фронтовиков, чья молодость прошла на полях сражений Второй мировой: Константин Симонов, Борис Слуцкий, Александр Твардовский и многие другие. Проверьте с тестом RT, хорошо ли вы знаете стихи о Великой Отечественной войне?
Нам ещё наступать предстоит: тест RT о поэзии Великой Отечественной войны
  • Legion-Media
  • © Oksana Kuznetsova

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