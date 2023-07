Перевоспитание мажора и борьба за выживание: в прокат выходят «За Палыча!», «Лучшие дни» и другие фильмы

В четверг, 27 июля, в кинотеатрах выходит фильм «За Палыча!» с Сергеем Шакуровым и Евгением Зарубиным, сыгравшими деда и внука. Сюжет вращается вокруг мажора — конфликт, в который он попал, заставляет героя пересмотреть своё отношение к жизни. Также на больших экранах покажут британский киномюзикл с хитами Take That «Лучшие дни», фантастическое приключение «Хвостатые пришельцы» и триллер «Девичник: Убойная ночь» — о девушках, которым предстоит сразиться с вооружёнными грабителями. Любители индийского кино смогут насладиться комедийной мелодрамой Карана Джохара «Роки и Рани. История любви».

«За Палыча!»

Сюжет комедии Андрея Богатырёва, который также работал над сценарием ленты вместе с Алексеем Чадовым, Георгием Афанасьевым и Максимом Боевым, вращается вокруг типичного представителя золотой молодёжи Тёмы Голубя. Юноша пользуется возможностями папы и считает, что ему всё дозволено. Однажды он попадает в аварию с наследником более влиятельного человека. Впоследствии отец парня лишается возможности баллотироваться на выборах, у семьи отбирают коттедж, после чего им приходится ютиться в доме дедушки — Палыча, героя афганской войны и легенды ВДВ. Сам Тёма отправляется служить в армию, а по возвращении узнаёт, что деда пытаются выселить из его дома. Тёме придётся провести переоценку ценностей и решить: вернуться к прошлой безбашенной жизни или помочь родственнику.

«Главный посыл нашего фильма — это семейственность, к которой надо стремиться. Наш главный герой приходит к пониманию этого через переживания и препятствия», — цитирует Чадова «Комсомольская правда».

Центральные роли исполнили Сергей Шакуров и Евгений Зарубин. Также в ленте снялись Ирина Пегова, Александр Самойленко, Михаил Горевой, Иван Охлобыстин, Фёдор Лавров и другие.

«Проблема в картине между внуком и дедом — она такая же, как и у всех. Молодёжь сейчас непростая, у неё другие ценности», — отметил Шакуров.

По словам авторов фильма, дом Палыча символизирует Россию, а его защита сродни отстаиванию традиционных ценностей и культуры.

«Роки и Рани. История любви» (Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani)

Индийский режиссёр Каран Джохар, снявший такие картины, как «Меня зовут Кхан», «Всё в жизни бывает» и «И в печали, и в радости», возвращается на российские экраны с новой комедийной мелодрамой, в которой главные роли исполнили Алиа Бхатт («RRR: Рядом ревёт революция») и Ранвир Сингх («Баджирао и Мастани»).

«Фильм я снял исключительно из своих убеждений. Я снимаю такое кино, только если оно имеет смысл, апеллирует к чувствам, говорит о чём-то значимом или даёт мне возможность весело провести время с актёрами, которых я обожаю. Так что я искренне надеюсь, что мне удастся это донести. Всё, что мне хочется делать, — это рассказывать истории», — приводит слова постановщика портал Bol News.

В картине показана история любви бенгальской журналистки Рани и пылкого пенджабца Роки. Родители выступают против их отношений, и возлюбленные находят нестандартное решение проблемы: чтобы убедить родственников, им необходимо три месяца пожить в семьях друг друга.

Звёздный ансамбль ленты также включает в себя Дхармендру («Зита и Гита»), Джаю Бхадури («Наступит завтра или нет»), Шабану Азми («При чём тут любовь?»), Варуна Дхавана («Влюблённые») и других.

«Хвостатые пришельцы» (Space Pups)

В результате метеоритного дождя космический корабль пришельцев вынужденно совершает посадку на Земле. Команде необходимо починить транспорт, детали которого утеряны. Чтобы не бросаться в глаза людям, нежданные гости принимают облик собак. Им на помощь приходят брат и сестра, которые стали свидетелями падения летающей тарелки. Загвоздка в том, что подростки не единственные, кто видел космолёт. Теперь за инопланетянами гонятся агенты ФБР и охотник.

«Полный трогательных и волнительных моментов фильм «Хвостатые пришельцы» — это захватывающая история о дружбе, храбрости и о том, как важно быть командой», — говорится в материале портала Kron 4.

Режиссёром фантастически-приключенческой картины выступил бывший кукольник Disney, а теперь независимый кинематографист Джейсон Мёрфи.

При работе над декорациями летающей тарелки и её интерьера авторы ленты обратились к технологиям виртуального кинопроизводства.

«Для нас преимущество (съёмок на базе университета Фул Сейл. — RT) состоит в том, что мы можем снять фильм профессионального качества при скромном бюджете. Вместо того чтобы строить декорации этого космического корабля (что было бы крайне затратно), мы создали виртуальные интерьеры космического корабля и затем сняли нужные нам сцены на Студии VI»,— рассказал в беседе с порталом вуза, выпускники которого составляли большую часть съёмочной группы ленты, продюсер Кенни Бомонт.

«Лучшие дни» (Greatest Days)

История драматического мюзикла от режиссёра «Грозового перевала» Коки Гидройч вращается вокруг медсестры Рейчел, выигравшей несколько билетов на концерт-воссоединение в Афинах её любимой группы юности Take That. Она собирает своих школьных подруг, с которыми не виделась 25 лет. Встретившись, героини делятся горестями и радостями жизни, вспоминают лучшие дни молодости и отправляются в путешествие под избранную коллекцию хитов британской группы.

«Лучше дни» — это удивительно талантливый и обезоруживающе честный фильм. Он смог сказать нечто важное о дружбе, взрослении и скорби, не переставая при этом улыбаться сквозь слёзы. В последние 20 минут вы, возможно, почувствуете, будто что-то попало в глаз, однако необязательно быть ярым фанатом группы Take That, чтобы насладиться этим жизнерадостным мюзиклом», — пишет автор портала Why Now Мария Латилла.

Мировая премьера ленты состоялась в июне. Зрители благосклонно восприняли мюзикл — его рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 70%.

«Девичник: Убойная ночь» (Fear the Night)

Группа из восьми девушек отправляется в загородный дом, чтобы отметить предстоящую свадьбу. Туда проникают вооружённые грабители. Намеренные не оставлять свидетелей, бандиты начинают стрелять по героиням из лука. К несчастью для преступников, среди девушек есть ветеран боевых действий Тесс (Мэгги Кью), которая не пасует перед опасностью и берёт ситуацию в свои руки. Весёлый девичник в компании стриптизёра превращается в кровавый ночной квест на выживание.

Чад Коллинз на портале Dread Central отметил, что «неимоверно смешная и восхитительно жуткая» картина Нила Лабута — своего рода ответ на культовую классику Адама Вингарда «Тебе конец!».

«Хотя (этот фильм. — RT), конечно, далеко не настолько подрывной в культурном плане или пытливый в социальном, в общих чертах «Девичник: Убойная ночь» действует в тех же базовых рамках — «дураки против дураков», — написал он.

Автор Film Festival Today отметил, что лента не лишена несовершенств, но вполне неплоха благодаря качественно прописанному образу главной героини и нагнетанию атмосферы в течение всей картины.