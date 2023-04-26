(Не)доученный урок: тест RT о слитном и раздельном написании «не» с причастиями

Определить, как пишется «не» с причастиями, может быть непросто: всё зависит от условий, в которые они попадают в предложении. Нужно обращать внимание на зависимые слова, противопоставление, форму причастия и даже приставки. Проверьте с тестом RT, справитесь вы с правописанием причастий или эта тема осталась (не)доученной в школе.

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