(Не)доученный урок: тест RT о слитном и раздельном написании «не» с причастиями
Определить, как пишется «не» с причастиями, может быть непросто: всё зависит от условий, в которые они попадают в предложении. Нужно обращать внимание на зависимые слова, противопоставление, форму причастия и даже приставки. Проверьте с тестом RT, справитесь вы с правописанием причастий или эта тема осталась (не)доученной в школе.
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