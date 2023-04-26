Ужасы в Ватикане и биографии бизнесменов: в кинотеатрах выходят фильмы «Возрождённые», «Банк Дэйва» и другие

В четверг, 27 апреля, в прокат выходит картина Егора Баранова «Возрождённые» — о недалёком будущем, где стало возможным возрождение к жизни недавно умерших людей, биографические драмы «Безос. Человек, создавший Amazon» и «Банк Дэйва», а также фильм ужасов «Синистер. Начало» о демоне — похитителе детей. Кроме того, 29 апреля на больших экранах покажут ленту Ивана Павлова «Подрыв», в которой рассказывается о деятельности молодого отряда, разминирующего освобождённые земли Белоруссии в 1945 году.

«Возрождённые» (Resurrected)

Действие фантастического фильма ужасов Егора Баранова («Фарца», «Детективный синдром») разворачивается в недалёком будущем, в котором в Ватикане оживляют недавно умерших людей. Первым воскрешённым становится мальчик Ник, погибший в автомобильной аварии. Благодаря чуду прихожан становится всё больше, в связи с чем решено организовать виртуальную церковь. Её служителем становится Стэнли, отец Ника. При этом общество делится на сторонников и противников воскрешения. После того как один из прихожан Стэнли становится массовым убийцей, герой узнаёт, что церковь что-то скрывает, и начинает собственное расследование.

Лента снята в формате screenlife, популяризованном Тимуром Бекмамбетовым, который стал продюсером картины. Всё действие разворачивается на экране компьютера главного героя.

Съёмки проходили в Лос-Анджелесе. Из-за занятости другим проектом постановщик не смог поехать в США и режиссировал дистанционно, в духе фильма.

«Я находился за тысячи километров, дома, и просматривал всё на виртуальном рабочем столе на своём компьютере. Таким образом я видел происходящее глазами будущих зрителей. Мы одновременно снимали на камеры и транслировали всё в Zoom, чтобы актёры и съёмочная группа слышали мои указания в реальном времени», — цитирует Баранова портал RussoRosso.

Главной идеей фильма, по словам режиссёра, стала тема прощения — не только других, но и самих себя.

«Подрыв»

Сюжет военной драмы Ивана Павлова вращается вокруг отряда сапёров, которые, рискуя жизнью, разминируют территорию Белоруссии после Великой Отечественной войны. Картина — полнометражная версия сериала «Пламя под пеплом» того же постановщика.

«Кинолента возникла из материалов сериала «Пламя под пеплом», в котором переплетены наше и военное время. После просмотра сериала Министерство культуры предложило выпустить сюжетную линию 1945-го отдельным фильмом. Мы собрали 130 минут воспоминаний и подумали, что получается вполне логичная история», — рассказал Павлов в интервью изданию БЕЛТА.

Он подчеркнул, что «Подрыв» — это история про любовь на фоне войны, а не просто о войне».

Для аутентичного отображения истории авторы ленты консультировались с экспертами из противоминного центра Вооружённых сил Белоруссии и историками Академии наук страны, которые не только участвовали в работе над проектом ещё на этапе сценария, но и присутствовали на съёмочной площадке. Также актёры брали уроки по разминированию.

«Синистер. Начало» (Kinderfanger)

По сюжету один из учеников Оливии, с которым она занималась музыкой, бесследно пропадает. Педагог выясняет, что каждый день нечто крадёт детей. Проведя собственное расследование, Оливия узнаёт, что виной всему — языческое божество и прародитель демонов, питающийся детскими страхами и отчаянием.

«Синистер. Начало» — полнометражная версия шоу «Похититель детей», вышедшего на телевидении осенью 2020 года.

Режиссёром фильма, как и сериала, выступил Бриджер Нилсон, проложивший себе путь в кино как кинооператор. В этом качестве он работал над лентами «Омен: Перерождение», «Ночной кошмар», «Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом» и «Берёза».

«Безос. Человек, создавший Amazon» (Bezos)

В центре биографической драмы режиссёра Хоа Ле («Мечтатель») — история создания компании Amazon американским предпринимателем Джеффом Безосом. Сюжет основан на книге Ташены Эбенкс Zero to Hero («С нуля в герои»).

По сюжету успешный руководитель хедж-фонда бросает работу ради осуществления давней мечты — создания крупнейшего в мире интернет-магазина. Однако реализовать задуманное не так просто: инвесторы хвалят проект Безоса, но не берутся его финансировать. В то же время глава книжного гиганта Barnes & Noble не намерен терпеть конкурента.

Лента была показана во внеконкурсной программе «Рецепт успеха» 45-го Московского кинофестиваля. Критики неоднозначно приняли картину, отмечая, что образ главного героя получился карикатурно положительным и плоским.

«Фильм целиком и полностью задуман и воплощён как ода гениальному и смелому предпринимателю. Проблема в том, что, воспевая Безоса и оставляя в стороне тёмную сторону его натуры, автор лишает себя пространства для драматургического манёвра. Однозначно положительный герой, образец для подражания и вдохновляющий эталон, может быть интересен как герой мотивирующего плаката, но за полтора часа фильма от мотивации и вдохновения начинаешь уставать (если честно, экранный Безос-небожитель утомляет уже за первые десять минут)», — пишет главный редактор портала «Профисинема» Нина Ромодановская.

Роль Безоса исполнил Армандо Гутьеррез («Мечтатель», «Рассказы Русалочки»), который также выступил продюсером картины.

«Банк Дэйва» (Bank of Dave)

История биографического драмеди вращается вокруг бизнесмена Дэйва Фишвика. Сюжет вдохновлён реальной биографией предпринимателя, миллионера из рабочего класса, сделавшего состояние на продаже микроавтобусов. Во время кризиса 2008 года Фишвик был свидетелем того, как представители малого бизнеса сталкивались с финансовыми сложностями. Он решил помочь и устранить их проблемы нестандартным способом: Фишвик создал общественный банк и таким образом бросил вызов всей банковской системе и элите.

Центральные роли исполнили Рори Киннер («Игра в имитацию»), Джоэль Фрай («Круэлла») и Фиби Дайневор («Бриджертоны»). Сам предприниматель участвовал в создании фильма и появился в одном из эпизодов.