Долг или справедливость: на ММКФ состоялась премьера фильма «Помилование»

В рамках программы «Русские премьеры» 45-го Московского международного кинофестиваля состоялся показ драмы Айнура Аскарова «Помилование». Сюжет картины основан на повести башкирского писателя, поэта и драматурга Мустая Карима и вращается вокруг нескольких молодых военных, которым вот-вот предстоит отправиться на фронт. Один из них самовольно покидает место дислокации на боевой технике, чтобы повидаться с любимой.

Военную драму режиссёра Айнура Аскарова («Отряд Таганок», «Буран», «Семья года») показали в рамках конкурсной программы «Русские премьеры» на 45-м Московском международном кинофестивале. Лента снята по мотивам одноимённой повести писателя Мустая Карима, основанной на воспоминаниях автора о Великой Отечественной войне.

В центре сюжета — трое молодых военных, оказавшихся в недавно сформированной части, которая вот-вот должна выдвинуться в сторону Сталинграда. За время ожидания отправки на фронт молодые люди успевают подружиться и проявить себя в разных ситуациях: лейтенант Янтимер Байназаров (Николай Галлямов) оказывается большим любителем театра и отличным водителем, благодаря чему от немецкого авианалёта спасается его командир подполковник Казарин (Гела Месхи). Лейтенант Леонид Ласточкин (Евгений Михеев) демонстрирует смекалку, находчивость и склонность к авантюрам вместе с практически родственным отношением к друзьям. Ну а сержант Любомир Зух, роль которого исполнил Александр Новиков, — типичный наивный деревенский парнишка, открытый, честный и совершенно бесхитростный.

В ожидании отправки на фронт герои располагаются во временном полевом лагере неподалёку от деревни Подлипки. Там механик-водитель танка Т-70 Зух знакомится с местной девушкой Марией-Терезой (Джамиля Мударисова) и вскоре влюбляется в неё до беспамятства.

Тем временем бои ужесточаются, и героям предстоит покинуть временный лагерь. Зух решает попрощаться с любимой и под покровом ночи уезжает на танке в деревню. Его пытается образумить Байназаров, дело даже доходит до драки, но упрямый сержант добивается своего и едет в Подлипки. Проведя с девушкой ночь, он возвращается в расположение части, но по пути ухитряется снести курятник местного жителя Бурёнкина. С этого и начинаются серьёзные проблемы: на Любомира жалуются командиру, дело доходит до расследования, и юношу приговаривают к расстрелу.

© Кадр из фильма «Помилование»

Зух в исполнении Новикова настолько трогательно наивен, что в первый момент просто не может осознать и принять приговор: дезертиром он себя не считает — не сбежал же, а лишь попрощался с девушкой и вернулся. Чуть позже он почти с детской непосредственностью находит для себя другое объяснение происходящему: на самом деле его никто не собирается казнить, это отцы-командиры на примере непутёвого мехвода прививают дисциплину личному составу.

Особенно стоит отметить игру Гелы Месхи — на экране он предстаёт истинным советским офицером, суровым, но справедливым. Сначала он переживает личную трагедию, потом вынужден делать выбор между долгом и совестью, а когда Зуху зачитывают приговор, подполковник Казарин делает всё, чтобы того не расстреляли: он прекрасно осознаёт, что мехвод не дезертир, а просто юный дурак, который ничего плохого не хотел.

По большому счёту именно на игре Месхи и Михеева строится весь эмоционально-драматический эффект «Помилования», остальные — не более, чем дополнение, где-то удачное, где-то не очень.

В фильме на примере относительно мелкой ситуации поднимаются серьёзные вопросы: что важнее — долг, устав или человечность? Можно ли не подчиниться приказу? Соразмерен ли проступок наказанию? «Помилование» — это лента о Великой Отечественной войне, но не батальная эпическая драма, а одна из отдельных человеческих трагедий, нередко остающихся за кадром.