Метафора о нездоровых отношениях и чувстве вины: на ММКФ показали фильм Натальи Гугуевой «Туман»

На ММКФ состоялась премьера фильма Наталии Гугуевой «Туман». Картина отобрана в программу «Русские премьеры». Сюжет вращается вокруг журналистки Насти, которая отправляется на северную метеостанцию, чтобы расследовать дело о внезапной пропаже с арктического острова двух специалистов. «Туман» — полнометражный дебют постановщицы, ранее работавшей в неигровом кино. Как документалисту, ей было важно придерживаться фактической достоверности, поэтому съёмки проходили на одной из действующих старейших метеостанций мира — в Териберке Мурманской области. Роли исполнили Денис Бондаренко, Ольга Красько, Валерия Репина и Евгений Харитонов.

На 45-м ММКФ, который проходит с 20 по 27 апреля, в рамках конкурса «Русские премьеры» состоялся показ триллера Наталии Гугуевой «Туман». Это режиссёрский дебют постановщицы в игровом кино — ранее она работала в документальном жанре. В её фильмографии такие ленты, как «Кто такой этот Кустурица?», «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй», «Форсаж. Возвращение» и другие.

Опыт Гугуевой в неигровом кино оказал большое влияние и на её художественную картину. Здесь в значительной степени создаётся эффект присутствия, который усиливается сочетанием будоражащего воображение сюжета с красивой визуальной составляющей. Оператором выступил Шандор Беркеши («Дети Арбата», «Коктебель»), а снимал он исключительно с руки.

В центре сюжета «Тумана» — журналист-документалист Настя (Валерия Репина), надеющаяся раскрыть тайну внезапного исчезновения семейной пары метеорологов в исполнении Ольги Красько и Евгения Харитонова. Вместе с коллегой исчезнувших, Андреем (Денис Бондаренко), она отправляется на заполярную арктическую метеостанцию. Для этого Насте приходится соврать напарнику, что она работает над фильмом про северную экзотику, а также сыграть с ним фиктивную свадьбу, поскольку только член семьи сотрудника станции может находиться там вместе с ним. Прибыв на место, Настя втайне от Андрея начинает своё расследование.

Андрей — угрюмый, молчаливый мужчина. Он постоянно предаётся воспоминаниям о времени, когда находился на острове вместе с четой. С героиней Красько у него постепенно завязываются дружеские отношения. Она делится с ним переживаниями о дочери, которую пришлось отправить в интернат. Отца судьба девочки мало волновала — когда героиня заявляла, что поедет к ребёнку, супруг ставил её перед выбором: либо он, либо дочь. Ситуация для героини осложняется тем, что корабль, на котором можно вернуться на Большую землю, проплывает мимо острова лишь раз в год. Она не решается оставить мужа одного, а он начинает ревновать её к Андрею.

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Настя подозревает, что Андрей мог убить супругов, ведь он видел их последними — вслед за его отъездом при невыясненных обстоятельствах пара и исчезла. Небрежные поиски не дают никакого результата, поэтому Настя настроена выяснить правду, порой подвергая себя серьёзной опасности.

Фильм снят очень красиво. Внимательный зритель может разгадать одну из загадок уже в самом начале, что, впрочем, не скажется на восприятии ленты.

Актриса Ольга Красько создала на экране невероятно нежный образ женщины, мечущейся между любовью к двум близким людям. Постепенно героиню становится очень жаль. Выясняется, что они с мужем выросли в детдоме. В силу этого у неё не то что нет базовых навыков построения ячейки общества — она даже не подозревает, что стала заложницей разрушительных отношений.

Муж, как типичный нарцисс, не видит и не понимает страданий женщины, вызванных разлукой с ребёнком. Он говорит ей: «Я хочу, чтобы не могла дышать без меня, чтобы ты умирала без меня». К счастью для себя, супруга находит поддержку в лице Андрея, разделяющего её материнские чувства, но между ним и героиней Красько происходит ссора, которую он впоследствии не может себе простить.

Для Дениса Бондаренко роль стала дебютной в полном метре. Угрызения совести заставляют Андрея балансировать на грани жизни и смерти. Вместе с тем чувство вины живёт почти в каждом герое. Все они смотрят на мир сквозь густой туман, который выступает в картине метафорой разъедающего изнутри чувства.

Автор ленты в итоге даёт ответы на все поставленные вопросы, но концовка получается очень скомканной: при всей красоте кадров на протяжении картины на такую же впечатляющую развязку у кинематографистов будто не хватает ресурсов. Всё это, впрочем, не портит общего впечатления от фильма. По словам постановщицы, её давно волнуют тема разрушительной любви и размышления о том, почему иногда простить родного человека оказывается настолько сложно.