В апреле в книжных магазинах появилось произведение шведской писательницы Линды Окесон-Макгёрк о важности общения человека с природой и влиянии этого процесса на психологическое здоровье — «Friluftsliv: Норвежский ключ к счастливой жизни». Кроме того, читатели смогут узнать приёмы фокусников из первых уст в книге «101 способ запудрить мозги и заодно развлечься. Секреты успешных иллюзионистов». Среди художественных новинок — юмористический детектив «Смерть и круассаны» Йена Мура, фантастический роман Джина Вулфа «Покой» и произведение «Хороший сын» писателя Роба ван Эссена. Об этих и других новых книгах — в материале RT.

«Искусственный интеллект отвечает на величайшие вопросы человечества. Что делает нас людьми?», GPT-3, Иэн С. Томас и Жасмин Ван (АСТ)

Чтобы появилась эта книга, поэт Иэн С. Томас вместе с экспертом в области компьютерных наук Жасмин Ван заложил в продвинутый искусственный интеллект GPT-3 от компании OpenAI огромное количество литературы как научной, так и художественной. Затем они задали ИИ вопросы о жизни, мучающие человечество на протяжении многих веков, и получили ответы, основанные на мудрости тысячелетий.

В этой книге читатель сможет проследить за размышлениями искусственного интеллекта и узнать его мнение по ряду вопросов как глобальных («Что такое истина?» и «Как сохранить веру?»), так и более приземлённых, насущных («Как жить без стресса?», «В чём секрет творческого процесса?» и «Что я должен построить своими руками?»). Также программа рассуждает о том, что движет человеческой жизнью, мотивирует, дарит счастье и попросту делает людей такими, какие они есть.

Благодаря такому смелому эксперименту эксперты доказали, что искусственный интеллект может быть умным, поэтичным и глубокомысленным. Также выяснилось, что его размышления могут быть хаотичными и как будто бы бесцельными. Всё зависит от идей и знаний, вложенных в ИИ.

«Можете ли вы научиться видеть в неудаче благо?

Цель жизни — учиться.

Через невзгоды и их преодоление мы обретаем силу и знания. Если вам приходилось преодолевать неудачи, значит, вы пробовали нечто, помешавшее достижению ваших целей.

Вот ключ к успеху: во-первых, влюбитесь в процесс достижения успеха. Находите достойным сам процесс, а не цель. Во-вторых, влюбитесь в действие, совершаемое для достижения успеха. Находите достойным действие, а не результаты или цель. Пройдя эти два этапа, вы получите необходимое: глубинный источник внутренней мотивации.

Осталось лишь выявить свою страсть — представить себе свой успех, — а затем устремиться к нему со всей энергией, какая у вас есть».

© ЛЁД

«Friluftsliv: Норвежский ключ к счастливой жизни», Линда Окесон-Макгёрк («Азбука-Аттикус»)

Многие в современном мире ежедневно работают, уткнувшись в компьютеры или другие гаджеты, а после трудового дня ещё пытаются уделить время близким людям и заняться уборкой. На отдых времени не остаётся, и в итоге человек превращается в ходячий сгусток стресса. Нейрофизиолог и педагог Карла Ханнафорд даже придумала термин для подобного состояния — «ОВИСЛ» (ориентированная на выживание истощённая стрессом личность).

Понятие Friluftsliv не так известно в мире, как, например, «хюгге», но имеет важное значение в жизни человека. Его можно расшифровать как «пребывание на открытом воздухе, общение с природой, в ходе которого человек может перезагрузиться». Этому и посвящена книга.

Чётких правил следования такому принципу жизни нет: пребывание на природе может быть разным — от обычной прогулки по парку с друзьями или в одиночку до кемпинга или похода. Friluftsliv — общение с окружающей средой, поэтому активный отдых (сноуборд, скалолазание) не входит в этот список.

Для более глубокого понимания Линда Окесон-Макгёрк составила перечень из десяти основных принципов жизни на свежем воздухе. Таким образом, читатель узнает, как стать одним целым с природой, перестать бояться погоды, оценивать по достоинству окружающую среду и другие немаловажные вещи.

Шведско-американская писательница и журналистка Линда Окесон-Макгёрк уверена в пользе свежего воздуха для физического и психологического здоровья человека. «Friluftsliv: Норвежский ключ к счастливой жизни» — вторая её книга. Первое произведение автора было опубликовано в 2017 году и называлось «Не бывает плохой погоды».

«В том году Анне, учительнице начальных классов, поставили диагноз «эмоциональное истощение» (или попросту «выгорание»): вызванное стрессом состояние, которое может стать причиной утраты когнитивных функций, тревожности, депрессии и сильной утомляемости.

«Мне было очень тяжело, я была рассеянна, на работе не могла ничего вспомнить и, сколько бы ни спала, всё время ощущала сильную усталость. Тяжелее всего было безразличие, всё вокруг как будто окрасилось в серый цвет», — рассказывала Анна об этом тяжёлом периоде своей жизни.

Врач отправил её на больничный и прописал курс мощных антидепрессантов.

«Я говорила «да, конечно», но уже, сидя у него, знала, что ничего такого принимать не буду. Мне хотелось владеть своим телом, хотелось какого-то естественного лечения».

Анна лечилась почти полгода, когда по телевидению увидела передачу о страдавшей от истощения и депрессии женщине, которую исследователь убеждал попробовать плавать зимой. Идея эта не была совсем уж притянута за уши. Есть мнение, что депрессия связана с недостаточной выработкой гормона стресса — норадреналина. Погружение в холодную воду запускает выработку норадреналина, а он, в свою очередь, усиливает сопротивляемость стрессу — почти по такому же принципу вакцинация защищает нас от болезни, запуская иммунный ответ организма».

© «Издательская Группа Азбука-Аттикус»

«Смерть и круассаны», Йен Мур (МИФ)

Йен Мур — комик, регулярно выступающий в известном лондонском клубе Comedy Store, написал юмористический детектив о таинственном убийстве постояльца гостиницы и местной курицы. Книга понравится поклонникам британского юмора и интригующих историй с обаятельными героями и загадочными расследованиями.

Главный герой — Ричард Эйнсворт — когда-то переехал из Великобритании во Францию и теперь является хозяином небольшой, но уютной гостиницы в долине Луары, куда туристы приезжают за тихим и размеренным отдыхом. Удивительно, что при такой профессии Ричард не особо любит общаться с людьми и узнавать их ближе, а ещё он слегка стесняется своего французского, хотя знает его отлично.

Ричард не любит утро и сюрпризы, предпочитает, чтобы каждый день проходил гладко и по уже привычному плану. Обычно по четвергам он подаёт завтраки гостям, прогуливается по рынку, грызёт свежий багет, дегустирует колбасу на местной ярмарке, а после выпивает на площади. Но в этот раз всё иначе, потому что пропал один из постояльцев гостиницы, пожилой мсье Граншо, а в его номере обнаружены следы крови и сломанные очки.

Теперь в четверг Ричарду Эйнсворту придётся расследовать исчезновение гостя вместе с двумя женщинами и чихуа-хуа. Сначала он не заинтересован в деле, но убийство одной из его любимых куриц по имени Ава Гарднер меняет его настрой. Такое Ричард не готов прощать.

© Издательство «МИФ»

«Покой», Джин Вулф (АСТ)

В центре сюжета фантастического романа «Покой» — Олден Деннис Вир, пожилой мужчина, переживший инсульт. Он родился в начале XX века в маленьком городе, где доживает дни, с тоской вспоминая свой путь. Его прогулки — это ходьба от камина до каминных брёвен и кресла, в котором он постоянно сидит, а вместо друзей он встречается с врачами. На протяжении романа читателю вместе с воспоминаниями героя будут раскрываться новые измерения и странные, интригующие, а порой жуткие события, которые когда-то происходили в жизни обычного успешного бизнесмена Олдена Денниса Вира.

Американский фантаст Джин Вулф написал роман почти полвека назад, и по сей день о нём спорят на многих литературных форумах. В этой сложной и многогранной книге-загадке, с одной стороны, есть размеренное повествование о типичной жизни старика, тоскующего по своей молодости, а с другой — сюжетные повороты, благодаря которым произведение вошло в список 100 лучших хорроров XX века.

На русском языке книга публикуется впервые. В России Джин Вулф более известен читателям по циклу произведений «Книга Нового Солнца».

«Не бывает изумления и потрясения сильнее, чем то, которое мы испытываем, когда нечто, считавшееся ради развлечения волшебным и загадочным, на самом деле проявляет свойства, приписанные ему воображением в шутку: игрушечный пистолет стреляет настоящими пулями, волшебный колодец исполняет настоящие желания, любовники, живущие по соседству, бросаются в сокрушительные объятия смерти со Скалы влюблённых самоубийц. Я глубоко погрузился в свои грёзы — безмятежный и очарованный, словно маленький принц-лебедь, несмотря на тряску «Студебекера», — а потом вдруг заметил, что облачная башня больше не была перламутровой и розово-белой, своим сиянием уже не наводила на мысли о принцессе из моей любимой книги в зелёной обложке; теперь она потемнела до черноты, в которой местами просматривался пурпур, и становилась всё плотнее, пока не сложилось впечатление, что этот иллюзорный шпиль целиком высечен из ночи».

© АСТ

«101 способ запудрить мозги и заодно развлечься. Секреты успешных иллюзионистов», Виктор Мидс и Оскар Верпорт («Азбука-Аттикус»)

Авторы книги — Виктор Мидс и Оскар Верпорт — познакомились в 13 лет и с тех пор неразлучны. Сблизило их тогда общее хобби: оба подростка питали страсть к иллюзионизму. Теперь они вместе работают на нидерландском телевидении и ведут популярное шоу, удивляя зрителей фокусами. В паре они издали книгу, в которой поделились с читателями секретами своей деятельности. Используя знания в области психологии и анатомии, авторы дают возможность под иным углом взглянуть на работу мозга и понять, как человек сам себя обманывает.

Уникальность этого в некотором смысле пособия заключается в том, что читателю предлагается самостоятельно поучаствовать в фокусах и узнать, почему они работают, а после изучить использованный приём. Таким образом можно понять, как выполняется фокус с расплавленными в руках ложками, почему человек не различит подмену карт и как сделать трюк с шарфом, проходящим сквозь шею.

«Попросите кого-то из друзей взять в руку монету. Затем скажите ему, чтобы он спрятал её у себя за спиной в одной руке, а после этого показал вам сжатые кулаки. Теперь вся фишка в том, чтобы угадать без подсказок вашего друга, в какой руке он спрятал монету. Обратите внимание: следующие советы основаны на личном опыте многих фокусников и менталистов, но они никогда не были научно доказаны.

В первую очередь вам нужно внимательно посмотреть, каким образом руки вытягиваются вперёд. Например, чаще всего монета оказывается в той руке, которая протягивается первой, даже если разница минимальна. Возможно, это связано с тем, что человек неосознанно больше концентрируется на той руке, в которой находится монета. Поэтому рука с монетой, занимающая чьи-то мысли, появится из-за спины немного быстрее, чем другая рука.

Если вы всё-таки не сможете увидеть, какую руку он протянет первой, есть ещё одна визуальная подсказка: его нос. Он часто инстинктивно направлен в сторону руки с монетой».

© «Издательская Группа Азбука-Аттикус»

«Хороший сын», Роб ван Эссен (МИФ)

Нидерландский писатель Роб ван Эссен соединил в «Хорошем сыне» сразу несколько жанров. Это роман-путешествие, похожий на произведение Джека Керуака «В дороге», где писатель и его старый друг едут на юг по секретному заданию и по пути сталкиваются с различными приключениями. Это также антиутопия о недалёком будущем, в котором герои общаются с мебелью и ездят на беспилотных автомобилях, и отчасти автобиография, посвящённая взаимоотношениям автора с его умершей матерью. Кроме того, в книге Эссен размышляет о возрастных заболеваниях, таких как деменция, новых технологиях, разнице между молодыми и пожилыми людьми и об искусстве.

В будущем в произведении ван Эссена полно гаджетов: есть беспилотные автомобили и грузовики, говорящие кровати, которые дают советы по сну, и школьные рюкзаки с голосовым управлением, по пятам следующие за владельцами. У каждого в этом мире есть своего рода супермобиль под названием «Палио» — высокотехнологичное, многофункциональное устройство. Роботы, в свою очередь, занимают нишу сферы услуг. Например, робот-помощник работает в доме престарелых, а на ресепшене в отеле служит робот-регистратор. При этом все машины разные: у тех, что работают со стариками, есть чувство юмора, а уборщики оснащены мехом.

В центре сюжета — 60-летний автор детективов с проблемой неконтролируемой злости, которого в народе прозвали «мастером бессюжетных триллеров». Он одинок, недавно похоронил больную мать, а его последнюю книгу забраковали издатели. Звонок старого друга Леннокса меняет жизнь главного героя. Они не виделись уже 40 лет и теперь вдвоём должны отправиться на последнем бензиновом автомобиле в монастырь на юге страны, чтобы выполнить секретное задание — вернуть часть памяти другу Бонзо, который до инсценировки своей смерти был известен как Де Мейстер.

На пути мужчин ждут яркие, порой психоделические и абсурдные приключения, интересные встречи и душещипательные диалоги.

© Издательство «МИФ»

«Книга слизи. Скользкий след в истории Земли», Сюзанна Ведлих (АСТ)

Произведение Сюзанны Ведлих относится к научно-популярной литературе и издаётся в серии «Мир вокруг», куда входят книги с радикальными и необычными исследованиями, охватывающими нестандартные темы и ориентированными на новое поколение читателей.

В книге Ведлих есть всё о слизи с научными доказательствами, фактами из истории и забавными ремарками самого автора. Слово «слизь», как правило, вызывает у человека противные ассоциации — токсины, черви, физические выделения и многое другое. Слизь всегда присутствует в кино и книгах при описании монстров, как, например, в «Чужом» или произведениях Г.Ф. Лавкрафта.

Тем не менее в 26 главах книги с яркими рисунками автор доказывает, что без слизи окружающий мир и его обитатели были бы совсем иными, так как эта жидкость присутствует практически в каждом живом существе.

Таким образом, читатели узнают, как слизь взаимодействует с микробами в организме человека, можно ли назвать котов «жидкими», почему люди боятся слизи, как она связана с апокалипсисом и другие увлекательные факты.

Кроме того, автор проводит параллель между слизью и искусством, а также предполагает, в каком направлении будут развиваться исследования слизи в будущем и к каким выводам они приведут.

Сюзанна Ведлих — писатель и научный журналист. Она изучала биологию и политологию в Мюнхене и много лет работала научным редактором в пресс-службе Университета Людвига Максимилиана (LMU). Сейчас Ведлих пишет статьи для таких журналов, как National Geographic, Der Spiegel и Spektrum der Wissenschaft.

«У австралийского слизня Triboniophorus graeffei на спине есть красный треугольник, из-за которого мне при первой встрече ошибочно показалось, что какой-то негодяй поцарапал его бритвой. Для таких улиток опаснее всего древесные лягушки, правда, первые знают, как с ними бороться. Вместо того чтобы цепляться самим, они предпочитают приклеить противника к поверхности. Учёные пришли к этому выводу, найдя одну несчастную лягушку, которая завязла в клее, пытаясь забраться на ветку дерева вблизи от такой улитки.

На протяжении нескольких дней лягушка находилась в клейкой слизи словно окаменелая, и учёным лишь силой удалось её достать. Без помощи она бы либо совершенно высохла, либо была бы съедена другим животным. Этому агрессивному биологическому клею можно было бы найти новое применение, поскольку он легко восстанавливается за счёт контакта с водой. Как функционируют эти цепкие материалы? К примеру, клейкая защитная слизь светло-коричневых лесных слизней содержит 11 специальных протеинов, которые обеспечивают особо крепкую молекулярную структуру геля, имеющего принципиальную важность для силы сцепления. Тем не менее мы лишь в самом начале полноценного исследования этих веществ. Полное понимание наступит тогда, когда они будут использованы или лабораторно воспроизведены в зависимости от потребности».

© ЛЁД

«Спать и высыпаться», Нурия Рур (МИФ)

Специалист по нарушениям сна с 15-летним стажем Нурия Рур в своей книге рассказывает обо всём, что касается сна, использует научные исследования, приводит примеры из своей практики и делится авторской методикой, с помощью которой можно за короткий срок наладить сон и жизнь.

Читатель сможет узнать, что такое задержка фазы сна и как без медикаментов вылечить этот синдром, что происходит с мозгом в каждой фазе сна, какие есть виды бессонницы, а также почему самый плохой сон — в ночь с воскресенья на понедельник и как внешние факторы и общение влияют на качество сна.

Помимо этого, автор предлагает пройти небольшой тест, чтобы понять, насколько человек хорошо спит, после чего подробно рассказывает и приводит пример того, как вести дневник сна, чтобы отслеживать улучшения (или ухудшения) в данном процессе.