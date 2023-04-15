Ничего себе карт-бланш: тест RT о значении заимствованных слов

Короткая ссылка
RT
Ошибки, возникающие при употреблении иноязычных слов, как правило, связаны с непониманием их истинного значения. Украсить речь эффектными оборотами хочется многим, но мало кто проверяет новое слово в толковом словаре, прежде чем ввести его в свой лексикон. Пройдите тест RT и выясните, знаете ли вы значения заимствований, прочно обосновавшихся в русском языке.
Ничего себе карт-бланш: тест RT о значении заимствованных слов
  • Gettyimages.ru

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Следите за событиями дня в нашем сообществе в Viber
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить