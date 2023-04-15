Ничего себе карт-бланш: тест RT о значении заимствованных слов

Ошибки, возникающие при употреблении иноязычных слов, как правило, связаны с непониманием их истинного значения. Украсить речь эффектными оборотами хочется многим, но мало кто проверяет новое слово в толковом словаре, прежде чем ввести его в свой лексикон. Пройдите тест RT и выясните, знаете ли вы значения заимствований, прочно обосновавшихся в русском языке.

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