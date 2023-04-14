Химия и жизнь: тест RT по таблице Менделеева
С изучения периодической системы химических элементов, больше известной как таблица Менделеева, начинается школьный курс химии. В восьмом классе вы наверняка отлично знали её устройство, структуру, названия элементов и цифровые обозначения. Хорошо ли вы помните их сейчас? Проверьте себя с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © Lawrence Lawry
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