Химия и жизнь: тест RT по таблице Менделеева

С изучения периодической системы химических элементов, больше известной как таблица Менделеева, начинается школьный курс химии. В восьмом классе вы наверняка отлично знали её устройство, структуру, названия элементов и цифровые обозначения. Хорошо ли вы помните их сейчас? Проверьте себя с тестом RT.

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