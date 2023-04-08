Марсель, скорость и юмор: 25 лет назад вышел фильм «Такси»

Первая часть кинофраншизы «Такси», вышедшая 25 лет назад, по сей день остаётся культовой. Среди причин её успеха — органичное сочетание элементов боевика, комедии, детектива и приключений. Харизматичные молодые актёры Саид Сами Насери, Марион Котийяр и Фредерик Дифенталь убедительно воплотили на экране образы, придуманные Люком Бессоном. При бюджете порядка $9 млн лента собрала более $44 млн, а сама франшиза стала одной из наиболее успешных во Франции. О том, как снимался первый фильм серии, — в материале RT.

История ленты «Такси» началась параллельно с работой Люка Бессона над фантастической картиной «Пятый элемент». Пока постановщик ждал зелёного света от компании Columbia Pictures для старта съёмок эпического блокбастера с Брюсом Уиллисом и Миллой Йовович, всего за 30 дней он написал сценарий о безбашенном марсельском таксисте, помогающем не самым профессиональным полицейским расследовать дело о банде на Mercedes. Но, поскольку в приоритете для Бессона был всё-таки «Пятый элемент», работу над картиной было решено перепоручить другому постановщику.

Продюсерская компания Gaumont, с которой Бессон неоднократно сотрудничал до этого («Подземка», «Голубая бездна», «Леон»), в сценарий не поверила и работать над проектом отказалась. Альтернативой стала ARP Sélection — с ней постановщик пришёл к обоюдовыгодному соглашению и начал искать подходящего режиссёра. Таковым стал знакомый Бессона Жерар Пирес, который на тот момент уже порядка 15 лет не снимал кино, а занимался созданием рекламных роликов, в том числе для французского производителя автомобилей Peugeot, что символично, учитывая марку авто главного героя будущей франшизы.

Начало съёмок и актёрский состав

Местом съёмок был выбран Марсель. В актёрский состав вошли не самые известные на тот момент артисты. Главного героя — таксиста Даниэля, а в прошлом доставщика пиццы — сыграл Сами Насери (до этого исполнивший эпизодическую роль в «Леоне» Бессона), образ недотёпы-полицейского Эмильена на экране воплотил Фредерик Дифенталь, имевший за плечами несколько небольших проектов, роль спутницы главного героя досталась подающей надежды Марион Котийяр. Роль комиссара Жибера исполнил Бернар Фарси, а детектива Алена — Эдуард Монтут. К слову, лишь эти два актёра и их персонажи появлялись во всех фильмах франшизы, вплоть до пятого.

Не будет преувеличением сказать, что одной из главных звёзд «Такси» стал автомобиль Даниэля — белоснежный Peugeot 406, основательно тюнингованный и декорированный художниками.

К компьютерной графике во время работы над лентой почти не прибегали, энергию и скорость автомобилей подчёркивали ракурсами и углами съёмки. Немало результату поспособствовало и приглашение операторов «Формулы-1».

Всего в съёмках «Такси» было задействовано более 100 автомобилей, и далеко не все из них пережили свои сцены — аварий в фильме много, а уж сколько полицейских машин было уничтожено в попытке догнать неуловимое такси Даниэля, и вовсе сложно сосчитать.

Незадолго до начала съёмок Жерар Пирес упал с лошади и оказался в больнице на несколько недель. Чтобы не выбиваться из графика, его на площадке заменил Жерар Кравчик, который впоследствии снял три продолжения «Такси». Пирес же в конце каждого дня отсматривал снятый материал, чтобы максимально контролировать процесс.

Формула успеха и наказание за юмор

Главными козырями «Такси» стали сценарий Бессона и неподдельная химия между актёрами на площадке. Приятные впечатления оставил и юмор картины — не пересекающий грань, которая бы сделала его неприличным или откровенно пошлым. Впрочем, как раз за шутки «Такси» наказали рублём — а точнее, $2 млн: в немецкой компании Mercedes-Benz не оценили фразу главного героя в финале ленты «Ну что, баварцы, так и ездите на тракторах?» и подали в суд.

По сюжету главный герой влюблён в скорость, бредит гонками и бесконечно тюнингует свой 406-й, чтобы ставить новые «рекорды», словно издеваясь над копами Марселя, которых он очень не любит. Его поначалу вынужденный напарник — не особо удачливый полицейский, расследующий дело о дерзких ограблениях, за которыми стоит банда на красных Mercedes. Тандем уверенного в себе и умеющего найти общий язык с кем угодно Даниэля и наивного простофили Эмильена влюбил в себя зрителей благодаря отличной игре артистов и лёгким, живым диалогам Бессона. Герои нередко попадают в нелепые и комичные ситуации, чему способствует сатирически преувеличенная профнепригодность марсельской полиции в целом и Эмильена в частности. Забавляет также деталь, введённая автором для большего контраста между героями: в то время как Даниэль — водитель от бога, его друг восемь раз пытается сдать экзамен на права без хоть сколько-нибудь положительного результата. Кстати, учился Эмильен в автошколе, носившей имя режиссёра ленты — Ж. Пиреса.

© Кадр из фильма «Такси»/kinopoisk.ru

Расследование дела банды и даже реальные возможности схватить преступников несколько срываются из-за промахов молодого полицейского, у которого, помимо желания выслужиться, есть и более возвышенная цель — он рассчитывает, что успех поможет ему добиться внимания коллеги Петры, роль которой исполнила Эмма Сьоберг (Виклунд). Но все попытки выследить или арестовать дерзких грабителей самостоятельно заканчиваются безрезультатно. В довершение к остальным «подвигам» Эмильен ухитряется забыть дома включённой плиту и сжечь квартиру. В итоге полицейский вынужден просить Даниэля приютить его с матерью, а тот, будучи не в восторге от нового соседства (которое ещё и портит отношения с пассией таксиста), решает помочь другу в поимке преступников. В результате между Эмильеном и Даниэлем завязывается настоящая дружба.

Как впоследствии вспоминал Жерар Кравчик, уже в первый съёмочный день он твёрдо знал, что на площадке происходило какое-то чудо, магическое слияние между городом Марселем, главными героями и идеями группы в отношении ленты, хотя на тот момент никто не мог предположить, насколько успешным окажется «Такси».

В финале банда грабителей оказывается в ловушке, придуманной хитроумным Даниэлем, Эмильен получает признание коллег и внимание Петры, героев награждают, а сам таксист воплощает в жизнь давнюю мечту — принимает участие в настоящих гонках. Правда, уже на старте с ужасом узнаёт, что входит в команду, спонсором которой является полиция.

Картина имела огромный успех во Франции и за её пределами: живописные улицы Марселя, актёрская игра, сценарий, потрясающие сцены гонок, захватывающий саундтрек — всё это сделало фильм по-настоящему любимым зрителями. Он был удостоен двух премий «Сезар» — за лучший звук и монтаж, а кассовый успех способствовал появлению продолжений.

Продолжение истории

Перехвативший бразды правления «запасной» режиссёр первой ленты Жерар Кравчик в компании Люка Бессона, вновь написавшего сценарий и взявшего на себя обязанности продюсера, выпустил «Такси 2» в 2000 году. Весь основной актёрский состав оригинального фильма вернулся к своим ролям, погони и спецэффекты стали масштабнее, а юмор постепенно стал склоняться в сторону преувеличенно карикатурного, хотя во второй части это ещё не было настолько явным, как в последующих.

История японской мафии, которая пыталась сорвать переговоры министра обороны Страны восходящего солнца с французским руководством, но в результате была блестяще обыграна дуэтом Даниэля и Эмильена, оказалась не менее успешной в прокате, а уж финальная гонка в Париже стала одной из лучших сцен во всей франшизе. Выход ленты был омрачён печальным событием: во время съёмок одной из финальных сцен погиб Ален Дютарт, работавший в команде оператора. Легендарный 406-й совершал длинный прыжок-полёт в тоннеле, но из-за ошибки в расчётах пролетел дальше, чем должен был, и задел члена съёмочной группы. Из-за полученных травм тот вскоре скончался. Ранен был его ассистент, которому автомобиль сломал обе ноги. По делу прошло несколько судебных процессов, в качестве ответчиков на которых выступали Люк Бессон, Жерар Кравчик и постановщик трюков Реми Жюльен. Последний был признан виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорён к штрафу и условному сроку. Но раскручивающийся маховик кинофраншизы это не остановило.

© Кадр из фильма «Такси»/kinopoisk.ru

В третьей части комедийного боевика (2003 год) добавили не только щепотку совсем уж абсурдного юмора, но и звезду мирового масштаба: в небольшой сцене в самом начале фильма появился Сильвестр Сталлоне. В остальном же шаблон остался аналогичен первым фильмам серии: странная банда антагонистов, бесконечные промахи Эмильена, рассудительность и ум Даниэля, нелепое поведение Жибера… Классика, вновь оправданная финансово :«Такси 3» успешно прокатилось, собрав более $65 млн.

Четвёртая часть, хоть и была довольно успешной с коммерческой точки зрения, создавалась всё той же командой и включала в себя всё те же элементы, оказалась наименее удачной с точки зрения реакции зрителей — комедийная составляющая превратилась в совсем уж гротеск (чего стоит одна только сцена штурма особняка главного антагониста в конце, а если точнее — её финал для Жибера). В качестве большой приглашённой звезды в ленте 2007 года засветился футболист Джибриль Сиссе, сыгравший самого себя. Так или иначе, именно четвёртая часть стала последней серией «Такси», в которой зритель мог понаблюдать за приключениями полюбившихся героев.

«Они просто убили то, что мы сделали...»

Пятая (и самая неудачная, по мнению аудитории и критиков) часть франшизы вышла в 2018 году. Люк Бессон, то ли устав от «Такси», то ли сосредоточившись на других проектах, даже не стал писать сценарий к новой ленте, ограничившись продюсированием, в то время как историей, режиссурой и исполнением главной роли занялся Франк Гастамбид, полностью перекроивший сюжет под своего персонажа. В итоге получился то ли слабый ремейк, то ли вольное сочинение на тему «Такси» с намеренной эксплуатацией знакомых образов в лице Жибера, ставшего мэром, Алена в исполнении Эдуарда Монтута и неизменной белой 406-й. Лента не может похвастаться хоть сколько-нибудь приличным рейтингом на агрегаторах и, хотя и не оказалась полным провалом в коммерческом плане, до успехов предыдущих картин сильно недотянула.

Комментируя пятый фильм, Сами Насери заявил, что его снимали «некомпетентные люди», и удивлялся, как Бессон, будучи «умным человеком и бизнесменом по жизни», доверил им франшизу. Актёр также подчеркнул, что готов вернуться в «Такси», но лишь при участии старой команды.

«Если Люк Бессон соберёт старую команду, тогда, конечно, можно будет о чём-то поговорить. Мы сделали четыре потрясающие части «Такси», это настоящий шедевр французского кино. Но люди, которые сейчас поставили «Такси 5», просто убили то, что мы сделали. Если мы старым составом сыграем там, то, думаю, это будет совершенно что-то иное, новое кино. Французы не поняли, почему меня не было в этом фильме. Никто не понял», — заявил Насери в беседе с ТАСС.

Будет ли когда-нибудь выпущен фильм «Такси 6», пока достоверно неизвестно, как и то, кто его снимет, если проекту дадут зелёный свет. Но, несмотря на скомканную пятую часть и спорные решения в нескольких предыдущих, подлинной жемчужиной была и остаётся первая часть культовой франшизы.