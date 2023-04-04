Основа жизни: тест RT о витаминах

4 апреля 1932 года американский биохимик Чарльз Глен Кинг выделил из лимонного сока чистый витамин С, или аскорбиновую кислоту. Несколькими годами ранее другой американец, Альберт Сент-Дьёрдьи, также открыл это вещество, выделив его из надпочечников животных и нескольких растений. При жизни учёные боролись за право признания первенства открытия, однако сейчас их вклад признаётся равным. Хорошо ли вы разбираетесь в витаминах? Где они содержатся, за что отвечают и к каким болезням может привести их дефицит? Пройдите тест RT и проверьте свои знания.

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